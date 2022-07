Elon Musk ja Sergey Brin ovat olleet Piilaakson kovimpiin kuuluvia miljardööriyrittäjiä ja myös ystäviä. Wall Street Journalin mukaan ystävyyden myötä yrittäjien taloussuhteet ovat koetuksella.

Maailman tunnetuimpiin kuuluvien yrittäjien Elon Muskin ja Sergey Brinin välit ovat pahasti tulehtuneet kolmiodraaman johdosta, kertoo Wall Street Journal (WSJ).

Brin haki avioeroa vaimostaan Nicole Shanahanista tammikuussa. WSJ:n mukaan avioeron taustalla on Muskin ja Shanahanin salasuhde, joka tapahtui taidetapahtumassa Miamissa joulukuun alussa.

Googlen perustajajäsen Brin ja Teslan perustajajäseniin kuuluva Musk ovat pitkäaikaisia tuttavia ja heidän ystävyyssuhteensa on kerrottu olleen jokseenkin läheinen. Musk on esimerkiksi kertonut viettäneensä öitä Brinin kotona Piilaaksossa.

Brin on myös rahoittanut Muskin hankkeita ja auttanut esimerkiksi Teslan taloustilanteen kanssa finanssikriisin aikaan vuonna 2008. Vastavuoroisesti Musk lahjoitti ystävälleen yhden Teslan valmistamista ensimmäisistä täyssähkökatumaastureista.

WSJ:n nimettömien lähteiden mukaan Brin on nyt määrännyt talousasioistaan huolehtivia myymään kaikki hänen omistuksensa Muskin yrityksistä. Tietoja Brinin sijoitusten arvosta tai toteutuneista myynneistä ei ole.

Musk on maailman varakkain mies yli 240 miljardin dollarin laskennallisella omaisuudellaan. Brinin 95 miljardin dollarin omaisuus tuo kahdeksannen sijan Bloombergin miljardöörilistauksessa.

Shanahanin ja Muskin suhteen kerrotaan olleen lyhyt ja sijoittuneen joulukuun alkuun, jolloin Brin ja Shanahan ovat jo olleet eroamassa, mutta asuivat vielä yhdessä. Oikeuteen toimitetussa avioerohakemuksessa Brin kertoo parin eronneen 15. joulukuuta 2021.

WSJ:n lähteet kertovat myös aiemmin tänä vuonna järjestetyissä juhlissa sattuneesta tapauksesta, jossa Musk on laskeutunut polvilleen Brinin eteen anelemaan anteeksiantoa.

Nicole Shanahan ja Sergey Brin olivat naimisissa useita vuosia. Nyt entinen pariskunta neuvottelee eronsa ehdoista.

Brin ja Shanahan ehtivät olla naimisissa liki neljä vuotta ja pariskunnalla on kolmevuotias tytär. Brin on ollut aiemmin naimisissa 23 and Me -yrityksen perustajan Anne Wojcickin kanssa.

Osapuolet eivät ole kommentoineet WSJ:lle lähteiden tietoja, mutta jutun julkaisun jälkeen Musk kiisti tiedot Twitterissä. Musk kertoo tavanneensa Shanahanin vain kahdesti kolmen vuoden aikana eikä tilanteissa ole ollut mitään romanttista.

”Tämä on täyttä hevonkukkua. Sergey ja minä olemme ystäviä, olimme eilen samoissa juhlissa yhdessä!” Musk twiittasi.

Tiuhaan otsikoihin nouseva Musk on viime aikoina ollut huomion kohteena henkilökohtaiseen elämäänsä liittyvien tapausten lisäksi pieleen menneen Twitter-kaupan johdosta.

Väitetty salasuhde tapahtui muutamaa kuukautta sen jälkeen, kun Musk ja Claire Boucher eli artisti Grimes olivat eronneet syyskuussa 2021. Joulukuussa sijaissynnyttäjä synnytti Muskin ja Boucherin toisen lapsen.

Viime syksynä Musk sai myös kaksoset Neuralink-yrityksen johtajan Shivon Zilisin kanssa. Musk on ollut mukana perustamassa Neuralinkiä. Nykyisin Muskilla on kaikkiaan 10 lasta.

Oikaisu 25.7.2022 kello 11.19: Toisin kuin jutussa aiemmin sanottiin, Elon Musk ei yksin ole perustanut Teslaa, vaan hän kuuluu yhtiön perustajajäseniin.