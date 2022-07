Fortum saavutti viime viikolla Saksan hallituksen kanssa sovun tytäryhtiönsä Uniperin pelastuspaketista. Molempien yhtiöiden osakkeet laskevat roimasti edelleen maanantaina.

Energiayhtiö Fortumin osakkeen hinta on ollut näkyvässä laskussa maanantaina. Helsingin pörssin vaihdetuin osake on ollut aamupäivällä roimassa yli seitsemän prosentin pudotuksessa.

Vuoden alusta Fortumin osakkeen hinta on halventunut liki 59 prosenttia. Tammikuussa Fortumin osakkeesta piti pulittaa noin 26 euroa, mutta maanantaina enää reilut 10 euroa.

Perjantaina Fortum kertoi saaneensa sovun aikaan Saksan hallituksen kanssa liittyen Uniperin pelastuspakettiin. Kyseessä on noin 15 miljardin euron arvoinen omistus- ja velkajärjestely.

Lue lisää: Mitä Uniperista sovittiin ja mitä se tarkoittaa suomalaiselle veron­maksajalle? HS kokosi vastauksia keskeisiin kysymyksiin

Sekä Fortumin että Uniperin pörssikurssit romahtivat perjantaina sen jälkeen, kun tiedot Uniperin pelastuspaketista julkaistiin. Uniperin osake romahti perjantaina 28,9 prosenttia. Laskusuunta on jatkunut maanantaina.

Fortumin alkuvuosi on ollut kokonaisuudessaan synkkä. Fortumin markkina-arvo on kutistunut vuoden alun noin 23,7 miljardista eurosta noin 10 miljardiin euroon. Uniperin markkina-arvo puolestaan on pudonnut samassa ajassa noin 15,2 miljardista eurosta 2,7 miljardiin euroon.

Suomalaisten veronmaksajien kannalta yhtiöiden markkina-arvojen sulaminen tarkoittaa teoreettisesti suuria tulonmenetyksiä.

Suomen valtio omistaa Fortumista 50,76 prosenttia. Pelkästään Fortumin kohdalla suomalaisten veronmaksajien osakeomistusten arvo on siis sulanut liki seitsemällä miljardilla eurolla.

Uniperin osakkeiden arvo on syöksynyt vielä Fortumiakin nopeammin. Myös se on syönyt suomalaisten veronmaksajien osakeomaisuutta.

Fortum omisti ennen perjantaina julkaistua Uniperin pelastuspakettia liki 78 prosenttia Uniperin osakkeista. Pelastuspaketin toteutuessa Fortumin omistusosuus tytäryhtiöstään putoaa 56 prosenttiin. Jatkossa Saksa ottaa haltuunsa 30 prosenttia Uniperista.

Sopimuksen mukaisesti Saksan valtio merkitsee uusia Uniperin osakkeita noin 267 miljoonalla eurolla 1,7 euron osakekohtaiseen hintaan.

Fortumin omistamien Uniper-osakkeiden arvo on maanantaina enää noin 2,1 miljardia, kun vuoden alussa potin arvo oli 11,9 miljardia.

Venäjän aloittama sota Ukrainassa on kiristänyt Uniperin taloustilannetta Venäjän rajoitettua kaasutoimituksia. Euroopan suurimpiin kaasukauppiaisiin kuuluva Uniper on joutunut hankkimaan korvaavan kaasun markkinoilta merkittävästi korkeampaan hintaan.

Markkinoilla on viime viikkoina puhuttu Uniperin tekevän noin 50 miljoonaa euroa tappiota päivittäin. Pelastuspaketin myötä Uniper voi siirtää hinnannousun kustannuksia myös asiakkailleen, vaikkakin vasta lokakuusta alkaen.

Uniperin osakekannasta verrattain pieni osa on kaupankäynnin kohteena. Osakkeen hinta on maanantaina aamupäivällä laskenut 8,77 prosenttia 6,81 euroon. Vielä vuoden alussa Uniperin osakkeen hinta oli reilut 40 euroa.

STT:n haastattelema OP:n seniorianalyytikko Henri Parkkinen näkee osakkeiden laskun reaktiona odotuksiin, joita pelastuspaketin suhteen oli.

"Markkinoilla oli etukäteisodotuksia siitä, mikä paketin rakenne tulisi olemaan. Perjantain ja maanantain kurssireaktioiden perusteella paketti sisälsi yllättäviäkin elementtejä”, Parkkinen kommentoi STT:lle.

Hän jatkaa, että vakauttamispaketissa on vielä paljon asioita ja yksityiskohtia, jotka vaativat selvennystä.

"On hirveän paljon epävarmoja asioita, jotka eivät ole vielä tiedossa. Vakauttamispakettia lähdetään toteuttamaan ja edistämään. Samaan aikaan kaasumarkkinoiden kehitystä on vaikea ennustaa”, Parkkinen sanoo.

"Molempien yhtiöiden kurssikehitykset viime viikkojen aikana ovat osoittaneet, että markkinat reagoivat tilanteiden muutoksiin ja asiasta saatavaan uuteen tietoon.”