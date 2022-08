Suomen lääke­korvausten määrä kasvaa vuosi vuodelta, ja taustalla on talous­tieteilijän mukaan ”turmiollinen” järjestelmä

Hallitukset ovat 2010-luvun alusta asti säästäneet lääkekorvauksista, ja seuraavaksi Sanna Marinin (sd) hallitus yrittää menoja karsimalla rahoittaa hoitajamitoituksen noston. Korvattavuuden piiriin on kuitenkin tullut viime vuosina paljon uusia ja kalliita lääkkeitä, eivätkä menot välttämättä ole laskemassa vielä hetkeen.

Kelan maksamien lääkekorvausten määrä kasvaa vauhdilla. Vuonna 2021 Kela maksoi lääkekorvauksia 1,71 miljardia euroa. Korvauksia maksettiin lähes kolmelle miljoonalle suomalaiselle.

Korvausten määrä kasvoi viime vuonna vuoteen 2020 verrattuna 76 miljoonalla eurolla.

Hallitukset ovat 2010-luvun alusta asti pyrkineet säästämään korvauksista, mutta toisin on käynyt. Kasvun taustalla on useita eri syitä. Pelkästään jo väestön ikääntyminen lisää lääkkeiden kulutusta.

Viime vuosina korvattavuuden piiriin on tullut myös paljon uusia ja kalliita lääkkeitä. Eniten menojen kasvua selittääkin juuri tällaisten patenttisuojattujen lääkkeiden hinta. Ne maksavat paljon, eikä niitä voi vaihtaa edullisempiin rinnakkaisvalmisteisiin, koska sellaisia ei ennen patenttisuojan raukeamista markkinoilla ole.

Lääkekorvausmenojen kasvu on kova paikka päättäjille. Jos kasvu katetaan julkisista varoista, se voi tarkoittaa niukkuuden jakamista muualle. Mikäli menoja leikataan, lääkkeet kallistuvat kansalaisille.

Lääkeyhtiöt taas sanovat, että yhteiskuntien on vain hyväksyttävä korkea hinta siitä arvosta, jonka lääkkeet tuottavat terveydenhuollolle.

Lääkekorvausmenojen kasvu on ollut Suomessa yhtäjaksoista useamman vuoden ajan. Menot supistuivat viimeksi vuonna 2017, mikä oli seurausta lukuisista aiempina vuosina tehdyistä säästötoimista.

Kaikki 2010-luvulla toimineet hallitukset ovat pyrkineet karsimaan lääkekorvausmenoja.

Jyrki Kataisen (kok) hallitus sopi ohjelmassaan, että se vähentää vuodesta 2013 alkaen menoja 113 miljoonalla eurolla vuodessa. Juha Sipilän (kesk) hallitus puolestaan leikkasi menoja 25 miljoonalla eurolla vuonna 2016 ja 134 miljoonalla eurolla vuonna 2017.

Säästöjä tavoittelee myös Sanna Marinin (sd) hallitus. Sen aikomuksena on karsia lääkekorvausmenoja 60 miljoonalla eurolla vuodesta 2023 alkaen. Syntyvillä säästöillä hallitus pyrkii rahoittamaan hoitajamitoituksen noston vanhuspalveluissa.

Lääkekorvausmenojen säästöt toteutettiin 2010-luvulla muun muassa alentamalla korvausten määrää, nostamalla potilaiden omavastuita ja leikkaamalla lääkkeiden kohtuullisia tukkuhintoja.

Leikkausten seurauksena lääkekustannukset kasvoivat sellaisten suomalaisten kohdalla, joiden käyttämien lääkkeiden määrä oli vähäinen tai hinta edullinen. Paljon lääkkeitä käyttävien kohdalla kustannukset eivät niinkään nousseet.

Viime toukokuussa Kela kertoi erään syöpälääkkeen huomattavasta hinnanlaskusta.

Kyse oli multippelin myelooman eli luuytimen syövän hoidossa käytettävästä Revlimid-nimisestä lääkevalmisteesta. Sen kuukausiannoksen hinta romahti äkisti 5 700 eurosta 150 euroon. Potilaat voivat nyt ostaa lääkettä sen vahvuudesta riippuen 81–98 prosenttia halvemmalla.

Hintaromahduksen taustalla oli Revlimidin vaikuttavan aineen lenalidomidin patentin raukeaminen. Lääke siirtyi Suomessa niin sanotun viitehintajärjestelmän piiriin, joka avasi hintakilpailun valmisteen ympärille.

Kela maksoi vielä viime vuonna Revlimidistä neljänneksi eniten korvauksia. Sen korvausmenot olivat miltei 43 miljoonaa euroa. Tämän verran valtio säästää jatkossa, jos hintakilpailu lääkkeen ympärillä pysyy aktiivisena.

Viitehintajärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2009. Sen tarkoituksena on hillitä lääkekustannusten kasvua lisäämällä lääkefirmojen välistä hintakilpailua.

Järjestelmä täydentää toista hintasääntelyn työkalua, lääkevaihtoa, jolla yhtä lailla pyritään hillitsemään lääkekustannusten kasvua Suomessa. 2000-luvun alussa käyttöön otetun lääkevaihdon myötä potilaat ovat voineet vaihtaa heille määrättyjä lääkkeitä edullisempiin rinnakkaisvalmisteisiin.

Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä kuitenkin leikkaavat lääkekorvausmenoja vasta, kun kalliiden lääkkeiden patentit raukeavat. Korvausmenojen kasvu on viime vuosina kummunnut nimenomaan uusien, patenttisuojattujen ja kalliiden lääkkeiden siirtymisestä korvattavuuden piiriin.

Patenttisuojattujen lääkkeiden monopolimarkkinoilla hintoihin voidaan vaikuttaa lähinnä suoralla hintasääntelyllä, kuten asettamalla lääkkeille kohtuullisia tukkuhintoja ennen kuin ne hyväksytään korvausjärjestelmän piiriin.

Revlimid oli yhdysvaltalaisen Bristol Myers Squibbin toiseksi tuottoisin lääke, kunnes sen patentti raukesi. Lääkeyhtiölle eniten kassavirtaa tuottavaa valmistetta, verenohennuslääke Eliquista, sen sijaan suojaa yhä patentti.

Bristol Myers Squibb ja Pfizer osuivat kultasuoneen, kun ne toivat Eliquisin markkinoille 2010-luvun alussa. Se on tällä hetkellä maailman neljänneksi myydyin lääke, ja Suomessakin sitä käyttää 98 000 ihmistä.

Lääkkeen ominaisuudet tekivät siitä myyntimenestyksen. Verenohennuslääkkeitä käyttävien ihmisten oli aiemmin täytynyt ravata yhtenään laboratoriokokeissa, mutta Eliquis poisti tämän tarpeen ja helpotti siten potilaiden arkea. Lisäksi sen käyttöön liittyi muita verenohennuslääkkeitä pienempi verenvuotoriski.

Eliquis on oppikirjaesimerkki patenttisuojan vaikutuksesta lääkkeen hinnoitteluun. Bristol Myers Squibb ja Pfizer ovat nostaneet Yhdysvalloissa yksinoikeudella myymänsä lääkkeen hintaa yhdeksässä vuodessa 111 prosenttia, niin että sen kuukausiannos maksaa nykyisin jo yli 550 dollaria.

Yhdysvaltojen ulkopuolella Eliquisin hinta on hintasääntelyn vuoksi matalampi, mutta potilaille edullisesta lääkkeestä on silti vaikea puhua. Suomalainen käyttäjä maksaisi 60 tabletin pakkauksesta yli 80 euroa, ellei Kela korvaisi lääkkeen hinnasta 40 prosenttia.

Kela puolestaan maksoi viime vuonna eniten korvauksia juuri Eliquisin käytöstä. Sen korvausmenot olivat yhteensä 53,5 miljoonaa euroa.

Bristol Mayers Squibb ja Pfizer ovat niin ikään pitäneet huolen siitä, ettei kilpailu pääse vielä vuosiin rajoittamaan Eliquisin hintaa ja markkina-asemaa.

Kun Eliquisin ensimmäiset rinnakkaisvalmisteet pyrkivät lääkemarkkinoille kolme vuotta sitten, yhtiöt haastoivat kilpailijansa oikeuteen. Bristol Mayers Squibb ja Pfizer ovat onnistuneet oikeudenkäynneillä viivästyttämään rinnakkaisvalmisteiden tuloa markkinoille ainakin vuoteen 2028 asti.

Kysynnän pitäisi periaatteessa ohjata myös monopolituotteiden hintoja, mutta patenttisuojattujen lääkkeiden kohdalla on toisin. Niiden hintoja on mahdollista pitää korkealla tai jopa nostaa, koska jos lääke on käyttäjilleen välttämätön, sen kysyntä ei hevillä reagoi hintaan.

Taloustieteilijä Mariana Mazzucaton mielestä lääkkeiden hinnoittelu ilmentää modernia patenttijärjestelmää kaikkein turmiollisimmillaan.

Hän arvostelee järjestelmää siitä, ettei se luo lääkeyhtiöille riittäviä kannustimia lääketieteellisten innovaatioiden kehittelyyn. Hänen mukaansa yhtiöt hyödyntävät patenttisuojan mahdollistamaa monopoliasemaa innovoinnin sijaan korkeampien voittojen tavoitteluun.

Väite saa tukea tutkimuksista, joissa lääkeyhtiöiden voittojen on todettu olevan moninkertaiset niiden tutkimus- ja tuotekehityskuluihin nähden.

Tutkimukset ovat myös osoittaneet yhtiöiden käyttäneen enemmän rahaa markkinointiin ja omien osakkeidensa takaisinostoihin kuin tutkimus- ja tuotekehitykseen.

Esimerkiksi Yhdysvaltain hallinnon tuore raportti nostaa esiin, että 14 johtavaa lääkeyhtiötä käytti vuosina 2016–2020 noin 56 miljardia dollaria omien osakkeidensa takaisinostoihin ja osinkoihin.

Tämä oli 55 miljardia enemmän kuin mitä yhtiöt käyttivät tutkimus- ja tuotekehityskuluihin.

Lääkepatentin kestoaika on Suomessa 20 vuotta. Sikäli kun korvattavuuden piiriin on tullut viime vuosina paljon uusia ja kalliita lääkkeitä, lääkekorvausmenot tuskin laskevat lähiaikoina mitenkään merkittävästi.

Asiantuntijoiden mukaan lääkekorvausmenoja pystyttäisiin nykytilanteessa kutistamaan parhaiten, jos Suomessa lisättäisiin biosimilaarien eli biologisten lääkkeiden kopiolääkkeiden käyttöä. Kelan maksamista lääkekorvauksista valtaosa liittyy juuri biologisten lääkkeiden ja syöpälääkkeiden käyttöön.

Biosimilaarien säästöpotentiaali on myös Suomessa suurelta osin vielä hyödyntämättä, sillä ne eivät toistaiseksi kuulu viitehintajärjestelmän ja apteekkivaihdon piiriin.