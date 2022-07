Yhtiön liikevaihto laski 545 miljoonaan viime vuoden 685 miljoonasta eurosta.

Rakennusyhtiö YIT:n oikaistu liikevoitto nousi 25 miljoonaan euroon huhti–kesäkuussa viime vuoden 24 miljoonasta eurosta. Samalla yhtiön liikevaihto kuitenkin laski viidenneksellä 545 miljoonaan viime vuoden 685 miljoonasta eurosta. Taustalla oli asuntojen vähäisempi valmistumismäärä ja alhaisempi myynti.

Kaudella YIT myi liiketoimintonsa Venäjällä.

Toimitusjohtaja Markku Moilanen sanoi yhtiön olevan valmistautunut markkinan odotettavissa oleviin heilahteluihin.

”Rakennusala on syklinen ja tyypillisesti kuluttajaliiketoiminta heilahtelee rajummin kuin muu rakentaminen. Tämän hetken näkymän mukaan olemme selvästi matkalla kohti laskusuhdannetta”, Moilanen sanoi tiedotteessa.

Lähiaikojen haasteita ovat nousevat korot ja korkea inflaatio, jotka tuntuvat asuntoliiketoiminnassa. Kysyntä on laskenut viime vuoden poikkeuksellisen vahvaan tasoon verrattuna ja lähiaikojen markkinanäkymä on epävarma. Myönteistä on toisaalta se, että rakennusmateriaalien hintakehityksessä on merkkejä vakaantumisesta, Moilanen arvioi.