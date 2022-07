Neste vaihtoi toimitusjohtajaa kesken syvän energiakriisin, nyt uusi johtaja lupaa, että Venäjältä on hankittu ”viimeinen öljylasti”

Matti Lehmus aloitti Nesteen toimitusjohtajana kesken pahan energiakriisin. Näin hän kommentoi tehtäväänsä Suomen suurimpiin kuuluvan yrityksen johdossa.

Polttoainevalmistaja Neste vaihtoi toimitusjohtajaa poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa.

Energiamarkkinat myllersivät, kun Venäjä aloitti täysimittaisen sodan Ukrainassa helmikuun lopussa. Sota vaikutti keskeisesti myös venäläistä raakaöljyä käyttäneeseen Nesteeseen. Nyt yhtiö on sanojensa mukaan lopettanut täysin venäläisen raakaöljyn käytön.

”Viimeinen venäläinen raakaöljylasti on jo saapunut heinäkuussa, joten emme tule enää hankkimaan uusia raakaöljylasteja Venäjältä”, Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus sanoo HS:lle.

Lehmuksen mukaan Neste on myös pystynyt korvaamaan valtaosan Porvoon jalostamolla käyttämästään venäläisestä maakaasusta propaanilla.

Lehmus hyppäsi toukokuussa Nesteen toimitusjohtajaksi. Torstaina hän esitteli Nesteen tuloksen ensimmäistä kertaa.

Neste on suomalaisille tärkeä yhtiö. Sillä on paljon yksityisiä osakkeenomistajia, ja yhtiö on liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen suurimmista yrityksistä.

Miltä viime kuukaudet ovat näyttäneet tuoreen toimitusjohtajan näkövinkkelistä?

”On ollut hienoa, että jo ensimmäisinä kuukausina on ollut mahdollisuus tavata organisaatiota. Jo silloin saatu ensivaikutelma on kyllä pysynyt, meillä on oikein osaavia ja motivoituneita ihmisiä”, Lehmus sanoo.

Lehmuksen esittelemä tulos oli sanalla sanoen erinomainen. Lehmus itse kuvailee huhti–kesäkuuta sanoilla ”hyvin poikkeukselliseksi”.

”Yleisesti ottaen energian hinta oli erittäin korkealla. Varsinkin meidän öljytuotteissamme näkyi, että sekä bensiinin että dieselin hinnat olivat poikkeuksellisen korkealla”, Lehmus sanoo.

Juuri markkina- ja myyntihintojen nousu sekä myyntimäärien kasvu kasvatti Nesteen liikevaihtoa huhti–kesäkuussa reiluun seitsemään miljardiin euroon, kun markkinat odottivat liikevaihdon olleen kuusi miljardia euroa.

Vuosi sitten liikevaihto oli reilut kolme miljardia euroa, mutta vuodentakaisia vertailulukuja heikentsi Nesteen Porvoon jalostamon viimevuotinen suurseisokki.

”Meille oli hyvin tärkeää, että onnistuimme samaan aikaan varmistamaan toimitusvarmuuden, onnistuimme korvaamaan venäläisen raakaöljyn muilla vaihtoehdoilla ja löysimme vaihtoehtoja venäläiselle maakaasulle”, Lehmus sanoo.

Nesteen toisen neljänneksen tulos ylitti niin ikään sekä viime vuoden vertailukauden luvut että markkinoiden odotukset. Yhtiön tulos ennen veroja oli 750 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavaan aikaan tulos oli 465 miljoonaan euroon. Markkinat odottivat tuloksen jäävän noin 677 miljoonaan euroon.

Nesteen käyttökate, eli yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tulos ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja, oli huhti–kesäkuussa ennätykselliset 1,085 miljardia euroa.

Yhtiö kertoi tulostiedotteessaan, että poikkeuksellisen vahvoja lukuja selittävät muun muassa korkeat marginaalit sekä yhtiön uusiutuvissa tuotteissa että öljytuotteissa. Lehmuksen mukaan uusiutuvissa tuotteissa hyvin korkeat dieselin hinnat tukivat poikkeuksellisen korkeaa myyntikatetta.

”Oletuksemme on, että seuraavalla neljänneksellä nämä tuotemarginaalit tulevat olemaan matalammalla tasolla.”

Maailman energiamarkkinat ovat tällä hetkellä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Myös Neste kertoo odottavansa merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla.

Lehmus mainitsee epävakaan geopoliittisen tilanteen lisäksi muun muassa korkean inflaation sekä laskussa olevat makrotalouden kysyntä- ja kasvuennusteet.

”On selvää, että tämä vaikuttaa näkymiin muun muassa öljytuotteissa. Esimerkiksi kysynnän kasvu on jo taittunut näiden korkeiden hintojen takia.”

Toisaalta epävakaa markkinatilanne tarkoittaa Lehmuksen mukaan sitä, että Neste keskittyy toteuttamaan omaa strategiaansa, eli kasvuun uusiutuvissa tuotteissa ja kiertotalousratkaisuissa.

Nesteen öljyliiketoiminnasta puhuessaan Lehmus mainitsee toimintavarmuuden sekä joustavuuden.

”Meillä on tekninen ja operatiivinen kyky käyttää erilaisia raakaöljylaatuja. Tässä tilanteessa se on tietenkin mahdollistanut sen, että olemme kyenneet reagoimaan muutokseen hyvin nopeasti ja löytämään korvaavia vaihtoehtoja.”