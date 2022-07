Suomalainen hissiyhtiö Kone on erittäin riippuvainen Kiinasta. Yhtiön suurimmat huolenaiheet Kiinan suhteen liittyvät siihen, miten maan hallitus vaikuttaa paikalliseen rakentamiseen ja hissimarkkinaan.

Suomalaisista yhtiöistä ehkä Kiinasta riippuvaisin on hissiyhtiö Kone.

Kone painottaa Kiinan tärkeyttä yritystoiminnalleen, ja esimerkiksi strategiassaan se kertoo tavoitteekseen nousta selväksi johtajaksi Kiinan markkinoilla.

Merkittävä osa Koneen tehtaista ja komponenttitoimittajista sijaitsee Kiinassa. Henkilöstön määrällä mitattuna Kiina on yhtiön merkittävin toimintamaa.

Kiina muodostaa noin 35 prosenttia Koneen liikevaihdosta. Maista toiseksi suurin markkina-alue on Yhdysvallat, josta tulee noin 15 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

”Suomalaisista konepajayhtiöistä Kone on ehdottomasti riippuvaisin Kiinasta”, sanoo Inderesin Konetta seuraava analyytikko Erkki Vesola.

Miten Koneessa punnitaan Kiinaan liittyviä riskejä?

Osavuosikatsauksessaan Kone keskittyy pitkälti arvioimaan Kiinan rakennus­markkinoihin ja koronavirus­tilanteeseen liittyviä riskejä. Vuonna 2021 Kiinassa asetettiin rajoitteita kiinteistösektorin likviditeettiin, ja rahoitusympäristö on edelleen tiukka. Yhtenä riskinä pidetäänkin rahoitustilanteen huonontumista edelleen.

Geopoliittisiin jännitteisiin liittyvinä riskeinä mainitaan vaikutukset toimitusketjun kilpailukykyyn, kustannusten nousuun sekä mahdolliset häiriöt.

”Kone suhtautuu korostetun varovaisesti liiketoimiin, joihin saattaa liittyä kansainvälisiä kaupparajoitteita tai muita geopoliittisia toimia”, katsauksessa todetaan.

Koneelta kieltäydyttiin antamasta haastattelua HS:lle aikataulusyihin vedoten.

”Varmasti Koneessa mietitään, voiko Kiina joutua muun maailman pakotteiden kohteeksi, mutta vähän tuntuu siltä, että se on liian iso karhu kaadettavaksi, koska Kiinassa on niin paljon liiketoimintaa niin monella länsimaisella yhtiöllä. Lisäksi Kone tuskin olisi pakotelistan kärjessä. Hissibisnes ei ehkä kuitenkaan ole sellainen asia, jolla pystytään eniten vaikuttamaan Kiinan hallituksen toimintaan”, Vesola arvioi.

Koneen suuremmat huolenaiheet liittyvät siihen, miten markkinat kehittyvät Kiinan sisällä ja miten Kiinan hallitus vaikuttaa paikalliseen rakentamiseen ja hissimarkkinaan.

”Viime kädessä hallituksen toimintaan liittyvä riskit ovat epäsuoria. Ne liittyvät siihen, miten asunto­rakentamista säädellään ja miten vaikeuksissa olevien isojen kiinteistö­kehittäjien, jotka ovat Koneen asiakkaita, rahoitusta säädellään siten, että markkina ei lässähdä tai ylikuumene”, Vesola sanoo.

Koneen Kiinan-valloituksen merkkipaalu oli vuosi 1998, jolloin muurattiin juhlallisesti Kunshanin hissitehtaan peruskivi.

Handelsbankenin analyytikko Timo Heinonen uskoo, että tulevaisuuttaan arvioidessaan Kone arvostaa Kiinan mahdollisuuksia liiketoimintansa suhteen.

”Jos mietitään Koneen mahdollisuuksia Kiinassa, niin siitä ei ole nähty kuin alku”, hän sanoo.

Koneen muihin markkina-alueisiin verrattuna Kiinassa suurempi osuus liikevaihdosta on tullut uusista laitteista, kun muualla hissien huollot ja modernisointi tuovat suuremman siivun.

”Kiina tulee jollain aikavälillä olemaan samanlainen kuin muut markkinat. Potentiaali on paljon suurempi kuin mitä tällä hetkellä nähdään Koneen luvuista. Hissit huolletaan siellä samalla tavalla kuin muuallakin, ja hissien tuleva modernisaatio­tarve on samanlainen kuin muissa markkinoissa. Kiina nyt sattuu olemaan maailman suurin hissimarkkina ja Kone siellä markkina­johtaja, niin on päivänselvää, että mahdollisuudet on huimat ja yhtiössä nämä mahdollisuudet nähdään”, Heinonen sanoo.

Toisaalta Koneen osake on ollut jo pidemmän aikaa laskussa, eivätkä sijoittajien huolet selity pelkästään Kiinan rakennussektorin tämänhetkisillä ongelmilla, Heinonen arvioi.

”Kiina on äärimmäisen dynaaminen talous. Joka kerta, kun on ollut heikkoja jaksoja, niin aina on seurannut hyvin vahvoja jaksoja. Niin seuraa tälläkin kertaa, ja siitä on selkeitä viitteitä, mutta osakekurssi ei ole tähän reagoinut”, hän sanoo.

”Olen sitä mieltä, että jossain määrin osakekurssissa on sisällä ylimääräisiä Kiina-pelkoja, jotka ei liity siihen, kuinka iso se [Kiinan] rakennusmarkkina on, vaan johonkin ihan muuhun.”

Analyytikot eivät näe, että länsimaiden voimistuvalla Kiina-kritiikillä tai maiden välisillä jännitteillä olisi ainakaan toistaiseksi vaikutusta Koneen toimintaan ja asemaan Kiinassa.

”Ei Kone lähde vetäytymään Kiinasta muuten kuin pakon edessä, eli käytännössä jos pakotteet ja vastapakotteet muuttuisivat sellaiseksi, että heidän täytyisi vetäytyä”, Erkki Vesola sanoo.

Kone on Kiinan hissimarkkinoiden johtaja ja syvästi integroitunut maahan. Koneen suurimmat tehtaat sijaitsevat Kiinassa, minkä lisäksi yhtiö toimii maassa paikallisella brändillään.

”Paitsi että liiketoiminta Kiinassa on ollut perinteisesti kannattavampaa kuin konsernin muu bisnes keskimäärin, Kiinassa asennettu laitekanta on sen verran iso, että siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet ovat sitä luokkaa, ettei sieltä kevyin perustein lähdetä”, Vesola jatkaa.

Se, että Kiina rupeaisi boikotoimaan länsimaisia yrityksiä maassaan, vaatisi Timo Heinosen mukaan ”jotain äärettömän dramaattista”, kuten sodan alkamisen Taiwanissa.

”Silloin oltaisiin niin syvällä globaalissa kriisissä, että vaikutukset maailman­talouteen olisivat järkyttävät”, hän sanoo.

Sen sijaan Heinonen näkee todennäköisempänä kauppasodan kaltaisen tilanteen, jossa Yhdysvallat ja Eurooppa alkavat enenevissä määrin boikotoimaan kiinalaisia tuotteita, ja Kiina tekisi vastaavia toimia länsimaissa valmistettujen tuotteiden osalta.

”Silläkään ei olisi juuri Koneeseen vaikutusta, kun tuotanto on paikallista.”

Jos toiminta Kiinassa muuttuisi yhtäkkiä kategorisesti lainvastaiseksi, ei Koneella olisi mitään tehtävissä, Inderesin Vesola sanoo. Mahdollisilla länsimaiden asettamilla Kiinan-vastaisilla pakotteilla, esimerkiksi tuontiin tai vientiin kohdistuvilla, tuskin olisi Koneen toimintaan vaikutusta.

"En tiedä, kuinka paljon Koneen isoin tehdas Kiinassa hankkii komponentteja ulkomailta, mutta ei varmaan paljon.”

Kone tuskin myöskään olisi pakotelistan kärkipäässä.

”Hissit eivät ole kauhean strategisia vehkeitä millään mittapuulla”, Vesola sanoo.