Suomen asuntojen reaalihinnat laskevat jo Helsingin, Vantaan ja Turun kaltaisissa suurkaupungeissa.

Suomen asuntokauppa on hidastunut selvästi viime vuoteen verrattuna. Tilastokeskuksen perjantaina julkaisemien ennakkotietojen mukaan myyntimäärät ovat pudonneet vuodentakaisesta.

Viime vuoden keväänä ja kesällä Suomen asuntomarkkinoilla näkyi koronakysynnän purkautuminen. Nyt huhti–kesäkuussa vanhojen osakeasuntojen kauppoja tehtiin 11 prosenttia ja kesäkuussa yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaupan hidastuminen ei rajoitu vain Suomen syrjäseutuihin vaan ilmiö on yhtä lailla todellinen myös Helsingin ja Tampereen kaltaisissa kasvukeskuksissa.

Asuntokaupan hyytyminen ei yllätä asiantuntijoita. Kiinteistönvälitysalan keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Marina Salenius ja OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen sanovat, että tuoreet tiedot ovat linjassa odotusten kanssa.

”Kuten on ennakoitu, aktiviteetti on jonkin verran hidastunut, mutta mitään kovin äkillistä ja jyrkkää käännettä ei ole tullut. Lainankysyntä on ollut verrattain hyvää, vaikka se on tullut korkeimmista lukemista alas”, Heiskanen sanoo.

Heiskanen liittää asuntomyynnin hiljentymisen yleiseen talouskehitykseen ja korkojen nousuun. Myös Saleniuksen mukaan yleinen epävarmuus ja erityisesti viime kuukausina paljon puhuttu korkojen nousun kiihtyminen ovat saaneet asunnonostajat harkitsevaisemmiksi.

Voi ajatella, että käynnissä on korjausliike kiihkeän kaupankäynnin jäljiltä.

”Vaikka kauppamäärissä laskua onkin, asuntokauppa käy vilkkaasti. Pari viime vuotta oli poikkeuksellisen kiivasta, nyt palataan normaalitasolle”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtajana työskentelevä Salenius sanoo.

Toisaalta korkojen nousu ei ole ollut toistaiseksi yhtä nopeaa kuin pahimmillaan pelättiin, mikä saattaa Saleniuksen mukaan elvyttää asuntomarkkinoita.

Kauppojen hidastumisen ohella myös hintojen nousu on hidastunut.

Kesäkuussa vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat enää puoli prosenttia kuudessa Suomen suurimmassa kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla.

Asuntomarkkinoita seuraavat eivät usko hintojen romahtavan myöskään jatkossa.

”Kuinka kauan maltillisempi hintakehitys jatkuu, sitä on haastava sanoa, mutta ainakin tämän vuoden”, Salenius sanoo.

OP:n viimeisimmän ennusteen mukaan asuntojen hintakehitys pysyttelee nollan tuntumassa, mutta voi keikahtaa myös miinuksen puolelle myös pääkaupunkiseudulla.

Heiskasen mukaan hinnat voivat heilahtaa hetkellisesti alaspäin enemmän siellä, missä hinnoissa on näkynyt nopeinta nousua, kuten Helsingissä.

Salenius ei usko pääkaupunkiseudun vetovoiman vähenevän.

”Pääkaupunkiseutu on edelleen haluttua asuinalueena, odotettavissa on kohtuullista hinnannousua”, Salenius sanoo.

Ruotsissa ja Tukholmassa asuntojen hinnat ovat kääntyneet viime kuukausina jo laskuun.

Voimakkainta hintojen lasku on ollut Tukholmassa, jossa asuntojen hinnat laskivat toukokuussa runsaat kolme prosenttia.

Asuntojen hinnat ovat kääntyneet käytännössä laskuun myös Suomessa. Tilastokeskuksen julkaiseman asuntojen reaalihintaindeksin mukaan koko Suomen vanhat osakeasunnot olivat kesäkuussa noin 5 prosenttia kesäkuuta 2021 halvempia. Reaalihintaindeksi kuvaa inflaatiosta riisuttua hintakehitystä. Vuoden 2020 hintoihin verrattuna pudotusta on noin kolme prosenttia.

Asuntojen hinnat olivat kesäkuussa 2021 piikissään. Hintojen lasku siihen verrattuna ei siis ole kovin dramaattista. Sen sijaan kiinnostavampaa on, että reaalihinnat ovat pudonneet myös vuoteen 2020 verrattuna.

Inflaatiossa rahan arvo laskee, joten kun inflaatio kiihtyy, samalla summalla saa vähemmän kuin aiemmin. Varsinaiset kauppasummat eli nimellishinnat voivat jatkaa nousuaan, mutta inflaatiokorjattu reaalihinta laskee.

”Inflaatio on kiihtynyt, joten reaalihinnat laskevat enemmänkin. En näe sitä kehitystä, että nimellishinnat lähtisivät kovaan laskuun”, Heiskanen sanoo.

Viime vuosina reaali- ja nimellishintojen ero on ollut pieni, koska inflaatiotaso on pysytellyt hyvin matalana tai jopa nollan tuntumassa. Nyt kun inflaatio on kiihtynyt, ero kasvaa ja reaalihinnat voivat laskea näkyvästikin.

”Ihmiset seuraavat kuitenkin nimellishintoja, mikä on olennaista kun miettii omaa velanhoitoaan. Jos näköpiirissä ei ole laskua ansioissa, asunnot pitävät hyvin arvonsa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Tässä mielessä asunto on ollut sijoitusmielessä hyvä kohde”, Heiskanen sanoo.

Jyrkimmässä pudotuksessa ovat suurien kaupunkien ulkopuolella myytävien asuntojen eli eräänlaisen ”maaseutu-Suomen” asuntojen reaalihinnat. Tilastokeskuksen mukaan tällaisten alueiden asunnot ovat noin kolme prosenttia halvempia kuin vuonna 2020.

Asuntojen hinnat laskivat myös Helsingissä sekä muualla pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudulla hintojen lasku on näkyvää etenkin Vantaalla, jossa asuntojen reaalihinnat olivat kesäkuussa noin 6 prosenttia vuotta 2020 halvempia. Kehitys on suurin piirtein sama myös Turussa.

Kesäkuussa asuntojen nimellishinnat halpenivat Turussa viisi prosenttia, mikä oli Saleniukselle yllätys.

”Turussa hinnat ovat pitkään nousseet enemmän kuin muualla. Nyt hinnat palautuvat kysyntä–tarjonta-akselilla tasapainoon.”

Alueellisessa tarkastelussa lasku on rajuinta Itä-Suomessa, jossa asuntojen reaalihinnat ovat pudonneet peräti 8 prosenttia vuoteen 2020 nähden.

Suomen alueiden kehitystä kuvaa se, että ainoastaan Tampereella asuntojen reaalihinnat ovat enää vuoden 2020 hintoja korkeammalla.

Tampereen vetovoima onkin ollut kasvussa, sanovat Salenius ja Heiskanen. Kysynnän kasvu nostaa hintoja. Tampereella nimellishinnat kallistuivat kesäkuussa 4,5 prosenttia.

”Tampere on selkeästi tässä hidastuvassa markkinassa onnistuja”, Salenius sanoo.

”Perinteisesti Tampere on ollut hyvä kuvaamaan keskivertokehitystä Suomessa. Viime aikoina alueen vetovoima ja myönteinen vire on lisääntynyt”, Heiskanen sanoo.

Yleensä ottaen kasvukeskuksista asuntonsa ostaneiden ei tarvitse olla huolissaan asuntonsa arvosta, vakuuttavat asuntomarkkinoiden asiantuntijat.

”Asuntomarkkinoilla ei suuria vaihtelua nähdä. En näkisi, että kasvukeskuksissa pitää olla huolissaan, jos on hiljattain tehnyt asuntokaupan. Viime aikoina asunnon hankkineen huoli liittyy korkojen nousuun ja siihen varautumiseen”, Heiskanen sanoo.

Asuntonsa myyntiä pohtivan kannattaa nyt kuitenkin varautua pidempään myyntiaikaan ja miettiä hinnoittelu kohdilleen.

"Myyntiajat tulevat pitenemään, siihen kannattaa varautua. Kaupat eivät synny nyt yhtä nopeasti kuin parin viime vuoden aikana. Myös realistisen hinnoittelun tärkeys tulee korostumaan”, Salenius sanoo.