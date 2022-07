Perinteisesti syvästi jakautunut Yhdysvaltain senaatti päätyi yllättävänkin saman­mielisesti tukemaan multimiljardi­pakettia, jonka avulla Yhdysvallat käy kilpailuun Kiinaa vastaan.

Yhdysvaltain senaatti on kuuluisa jyrkästä jakautuneisuudestaan, mutta keskiviikkona kongressin ylähuone hyväksyi selvin enemmistöäänin 280 miljardin dollarin arvoisen teollisuus- ja teknologia­paketin, jonka avulla Yhdysvallat aikoo käydä kilpailuun Kiinaa vastaan.

Kyse on hallinnon merkittävimmistä teollisuus­poliittisesta linjauksesta vuosikymmeniin, kirjoittaa The New York Times.

Teknologista ja sotateknistä kehitystä sekä innovaatioita tukevan paketin avulla Yhdysvallat pyrkii vahvistamaan asemaansa Kiinaa vastaan geopoliittisessa kamppailussa.

Paketin avulla pyritään luomaan uusia työpaikkoja Yhdysvaltoihin sekä vähentämään maan riippuvuutta ulkomaisesta puolijohde­teollisuudesta.

Kiinan päihittäminen sekä kaupassa että sotilaallisessa voimassa on selvästi yhdysvaltalaisia yhdistävä tekijä, sillä paketti hyväksyttiin yllättävän laajalla enemmistöllä äänin 64–33.

Republikaaneista 17 äänesti paketin puolesta.

Seuraavaksi lakiehdotus menee kongressin alahuoneen äänestettäväksi, missä sen odotetaan menevän läpi republikaanien tuella.

Mikäli kaikki sujuu sutjakasti, voisi presidentti Joe Biden päästä allekirjoittamaan lain jo tällä viikolla. Biden on kannattanut aloitetta jo yli vuoden, NYT kertoo.

Paketti tarjoaa 52 miljardia dollaria tukena ja veronalennuksina yhtiöille, jotka valmistavat mikrosiruja Yhdysvalloissa.

Noin 200 miljardia dollaria ohjataan tutkimukseen, erityisesti tekoälyn, robotiikkaan ja kvantti­tieto­koneiden tutkimiseen.

Yhdysvaltain kauppaministeriö saa 10 miljardia dollaria perustaakseen 20 alueellista teknologiakeskusta ympäri maata. Keskusten olisi tarkoitus saattaa yhteen yliopistoja ja yksityisen sektorin toimijoita Piilaakson malliin ja luoda elinvoimaisuutta alueille, jotka ovat kärsineet globalisaation seurauksista.

Miljardeja dollareita ohjataan myös energiaministeriöön ja kansalliselle tiedesäätiölle puolijohde­valmistuksen tutkimiseen ja työvoimaohjelmien kehittämiseen.

Pakettia pidetään kahden senaattorin, eli demokraattien Chuck Schumerin ja republikaanien Todd Youngin yhteisenä saavutuksena.

The New York Timesin mukaan multimiljardi­paketin onnistuneeseen läpivientiin vaikuttivat pandemian aiheuttama puolijohdepula ja siitä koituneet markkinahäiriöt, mikrosiru­teollisuuden vahva lobbaus, senaattori Youngin taivuttelu republikaanien parissa sekä Schumerin eteneminen senaatin enemmistö­­johtajaksi.

Mikrosiruvalmistajat lobbasivat häikäilemättömästi paketin puolesta, NYT kirjoittaa. Yhtiöt uhkasivat rakentaa uusia tehtaita Saksaan ja Singaporeen, ellei ala saa lisää rahaa hallinnolta kotimaisen tuotannon tukemiseksi.

Vastineeksi lakiin kirjattiin, että yhtiöt eivät saa käyttää tukipaketin varoja ulkomailla sijaitsevien tehtaiden laajentamiseen tai uusien tehtaiden rakentamiseen ulkomaille.

Senaattori Bernie Sanders kuitenkin muistutti, että siruyhtiöt ovat itse alun perin vieneet bisneksensä työpaikkoineen ulkomaille, ja nyt ne keräävät palkkioksi mittavat rahat hallinnolta itse aiheuttamiensa ongelmien korjaamiseksi.

Tavallisesti republikaanit vastustavat kaikkea, mikä lisää hallinnon kuluja, mutta tämä kyseinen paketti sai monet republikaanitkin muuttamaan mieltään asiasta.

The New York Timesin mukaan senaattori Young ja tämän tukijat käyttivät runsaasti aikaa omiensa vakuuttamiseen siitä, että paketilla on merkittäviä ulottuvuuksia kansallisen turvallisuuden sekä alueellisen elinvoiman lisäämisen kannalta.