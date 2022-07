Euroalueen talouskasvu oli huhti–kesäkuussa kuitenkin markkinoiden odotuksia vahvempaa.

Energian kallistuminen on voimistanut kuluttajahintojen kohoamista.

Kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio on euroalueella kiihtynyt edelleen.

Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin perjantaina julkaisemien ennakkotietojen perusteella inflaatiovauhti euroalueella kiihtyi heinäkuussa 8,9 prosenttiin.

Energia kallistui viime vuoden heinäkuusta 39,7 prosenttia, jalostamaton ruoka 11,0 prosenttia, teollisuustuotteet 4,5 prosenttia ja palvelut 3,7 prosenttia.

Keskuspankkien tarkkaavaisesti seuraama pohjainflaatio oli heinäkuussa 5,0 prosenttia, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin kesäkuussa. Pohjainflaatiosta on poistettu herkille muutoksille alttiiden energian ja ruoan vaikutus.

Euroopan keskuspankki kiristi viime viikolla rahapolitiikkaa ensi kerran vuoden 2011 jälkeen hillitäkseen inflaatiota. Se nosta ohjauskorkoja 0,50 prosenttiyksikköä ja arvioi, että korkoja on tarpeen nostaa vielä lisää.

”Euroalueella on pitkään odotettu inflaation hidastumista, mutta odotuksia joudutaan taas lykkäämään. Euroopan keskuspankki on ilmoittanut suorasanaisesti talttuvansa inflaation huomattavilla koronnostoilla, mikä on täysin perusteltua”, sanoo tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Maliranta.

Heinäkuussa inflaatio oli edelleen voimakkainta Baltiassa: Virossa kuluttajahinnat kallistuivat vuoden kuluessa 22,7 prosenttia, Latviassa 21,0 prosenttia ja Liettuassa 20,8 prosenttia.

Suomessa inflaatiovauhti oli 7,9 prosenttia. Hitaampaa se oli ainoastaan Maltalla (6,5 prosenttia) ja Ranskassa (6,8 prosenttia.)

Euroalueen suurimmassa kansantaloudessa Saksassa kuluttajahinnat kallistuivat 8,5 prosenttia viime vuoden heinäkuusta.

Eurostat julkaisi perjantaina ennakkotiedot myös elintason mittaavan bruttokansantuotteen kehittymisestä, joka oli yllättävän vahvaa.

Talous kasvoi huhti–kesäkuussa 0,7 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, mikä oli markkinoiden ennakko-odotuksia (0,1 prosenttia) enemmän. Tammi–maaliskuussa talous kasvoi 0,5 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

”Talouden näkymät ovat heikkenemässä, joten asetelma on hyvin vaikea keskuspankille. Rahapolitiikan kiristäminen vähentää taloudellisista aktiviteettia, mutta vaarana on inflaation leviäminen energiasta ja ruoasta muille aloille, jolloin sen hillitseminen olisi paljon vaikeampaa”, Maliranta sanoo.

Rahapolitiikan tuntuva kiristäminen ajan mittaan yritysten investointien vähenemiseen ja kotitalouksien kulutuksen supistumiseen.

Suurimmista kansantalouksista talous kasvoi huhti–kesäkuussa eniten Espanjassa (1,1 prosenttia) ja Italiassa (1,0). Ranskassa talous kasvoi 0,5 prosenttia, mutta Saksassa talous ei kasvanut lainkaan edellisestä vuosineljänneksestä.

Ennakkotiedot Suomen talouskasvusta huhti–kesäkuussa eivät ole vielä valmistuneet.