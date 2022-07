Bitcoin-hankkeet jatkuvat kryptovaluutan arvon romahduksesta ja kritiikistä huolimatta, vakuuttaa El Salvadorin valtiovarain­ministeri Alejandro Zelaya Bloombergille.

Keski-Amerikan pikkuvaltio El Salvador nousi otsikoihin, kun se muutti kryptovaluutta bitcoinin maan viralliseksi maksuvälineeksi dollarin rinnalle viime syksynä. Sittemmin bitcoinin arvo on romahtanut, ja kriitikot ovat usuttaneet maata perumaan maksu­väline­kokeilun.

Nyt maan valtiovarainministeri Alejandro Zelaya puolustaa El Salvadorin valintaa. Zelaya kertoo uutistoimisto Bloombergin haastattelussa, että kryptovaluutta bitcoinin avulla monet pankki­palvelujen ulkopuolella aiemmin olleet kansalaiset ovat päässeet käsiksi palveluihin. Vain kolmanneksella maan kansalaisista on ollut pankkitili ennen bitcoin-kokeilun aloittamista.

Zelayan mukaan bitcoin on houkutellut myös matkailijoita ja sijoituksia. El Salvadorin turismi on ollut näivettyneenä heikon turvallisuus­tilanteen ja runsaan rikollisuuden vuoksi.

”Osalle [digitaalinen valuutta] on jotakin uutta ja sellaista, mitä ei voi täysin ymmärtää. Se on kuitenkin olemassa oleva ilmiö, joka valtaa alaa ja tulee olemaan keskuudessamme tulevina vuosina”, Zelaya sanoo Bloombergille.

Bitcoin-hanke on ollut El Salvadorin presidentin Nayib Bukelen päähankkeita. Viime vuonna Bukele uhosi perustavansa Bitcoin Cityn ja tituleerasi itseään Bitcoin Cityn toimitus­johtajaksi. Toistaiseksi näyttää siltä, että Bukele on ollut osa kryptokuplaa, joka on jättänyt monet virtuaali­valuuttoihin sijoittaneet pahasti tappiolle.

Zelaya kuitenkin vakuuttaa Bitcoin City -suunnitelmien olevan radallaan ja maan olevan sitoutunut hankkeeseensa. Hän kehottaa olemaan kärsivällinen bitcoinin kanssa sen sijaan, että olettaisi kryptovaluutan tuovan mukanaan äkkirikastumisen.

”Uudet teknologiat ovat osoittaneet, että ihmiset ovat aiemmin pelänneet sellaisia asioita kuten verkkosivustoja tai digitaalista liiketoimintaa, mutta olemme nähneet, miten todellisuudessa on käynyt”, Zelaya sanoo.

Bukele on kertonut Twitterissä El Salvadorin bitcoin-ostoksista. Twiittien mukaan valtio on hankkinut julkisin varoin kaikkiaan 2 381 bitcoinia, joiden arvo on Bloombergin laskelmien mukaan romahtanut puoleen siitä, mitä niistä on maksettu.

Bitcoin-kokeilun alkamisen jälkeen yritysten on otettava vastaan bitcoineja maksuvälineenä dollarin lisäksi. Suurin osa kansalaisista suosii edelleen tavallista käteistä.

Jo ennen bitcoin-kokeilun aloittamista Maailmanpankki on lukenut El Salvadorin kuuluvan monella mittarilla maailman köyhimpiin valtioihin. Talous­vaikeuksiensa ohella El Salvador on tullut tunnetuksi väkivaltaisuuksistaan ja maailman korkeimmista murha­luvuistaan.

Yhdysvaltalaisen National Bureau of Economic Research -tutkimuslaitoksen toteuttaman kyselyn mukaan suurin osa elsalvadorilaisista yrityksistä ja kuluttajista käyttää mieluummin tavallista käteistä kuin bitcoineja maksaakseen ostoksistaan. Ulkomailta tulevien rahalähetysten rooli köyhän maan taloudessa on merkittävä, ja myös rahalähetyksissä kansalaiset luottavat mieluummin perinteiseen valuuttaan.

Bitcoin ei edelleenkään ole osa virallista kansainvälistä rahajärjestelmää ja keskuspankit ovat vankkoja krypto­valuuttojen vastustajia. Kansainvälinen valuutta­rahasto (IMF) on vaatinut El Salvadoria perumaan bitcoin-kokeilunsa.