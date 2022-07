Pelko korkeasta sähkön hinnasta on kuumentanut keskustelun siitä, pitäisikö hinnannousua rajoittaa laskemalla sähkön hintakattoa. Energiayhtiöiden edustajat suhtautuvat varauksellisesti ylipäätään ajatukseen siitä, että yhtiöt laskisivat sähkön hintaa kuluttajille.

Ensi talvesta ennustetaan ankaraa aikaa energiayhtiöiden asiakkaille. He voivat joutua maksamaan käyttämästään sähköstä ennätyksellisen kovaa hintaa – ellei valtio puutu markkinoihin tai yritykset itse rajoita sähkön hintoja asiakkaidensa hyväksi.

Viitteitä ennätyskorkeista hinnoista antavat jo sähkön ensi talven futuurihinnat. Ne ovat nousseet tasaisesti koko vuoden, mutta kesän aikana ne ovat suorastaan pompanneet.

Esimerkiksi heinäkuun alussa tämän vuoden viimeisen ja ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen futuurihinnat Pohjoismaissa olivat yli 190 euroa megawattitunnilta. Lisäksi sähkö on ajoittain maksanut pörssissä jopa nyt kesällä yli 50 senttiä kilowattitunnilta.

Futuurihintojen nousu heijastuu suoraan sähköyhtiöiden tarjoushintoihin, koska yhtiöt joutuvat suojaamaan oman sähkönhankintansa futuurimarkkinoilla. Heinäkuun alussa sopimustarjousten keskihinnat olivat kolmin–nelinkertaistuneet viime vuodesta.

Maakaasun hinnannousu kallisti sähkön hintaa jo viime vuonna. Nyt, kun kaasusta on kehkeytymässä todellinen pula Euroopassa, vaikutus on kahta kovempi.

Pelko kuluttajille sietämättömästä sähkön hinnasta on nostattanut julkisen keskustelun siitä, pitäisikö hinnannousua rajoittaa laskemalla sähkön hintakattoa.

Ajatuksen hintakaton reippaasta laskemisesta esitteli energiatalouteen erikoistunut Aalto-yliopiston professori Matti Liski. Hänen mukaansa talous ei muuten kestä sitä sähkön hinnannousua, joka Euroopan kaasupulasta saattaa seurata.

Vaikkei EU:n asetukseen perustuvan tukkusähkön hintakaton laskeminen ole mikään kädenkäänteessä toteutettavissa oleva ratkaisu, se on jo saanut melko varauksetonta kannatusta kansanedustajilta.

Helsingin Sanomien haastattelemat energiayhtiöiden edustajat suhtautuvat varauksellisesti ylipäätään ajatukseen siitä, että yhtiöt laskisivat myymänsä sähkön hintaa kuluttajille. Hintakaton laskemista koskevaan keskusteluun yhtiöiden edustajat eivät halunneet ottaa kantaa lainkaan.

Helenin talousjohtaja Timo Rajala sanoo, että Helenin tehtävä yhtiönä on harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa.

”Yhtiönä Helenin on hankala tehdä mitään muuta. Helen toimii vallitsevien olosuhteiden mukaan. Nykyinen toiminta­ympäristömme on todella haastava.”

Suomessa nähtiin koronakriisin aikaan keväällä vuonna 2020 tilanne, jossa esimerkiksi pankit myönsivät asiakkailleen poikkeuksellisia lyhennysvapaita lainoista ja vuokranantajat puolestaan antoivat vuokralaisilleen vuokria anteeksi.

Rajala sanoo, ettei hän tunnista suoraa yhteyttä koronakriisin ja nykyisen energiakriisin välillä.

”Näkisin asian niin, että Helen toimii yhtiönä liiketaloudellisin perustein. Olosuhteet ovat, mitkä ovat. Näkisin, että se on sitten muun tason kuin yhtiön asia harjoittaa mahdollista kompensaatiota tai muuta vastaavaa.”

Ehdotusta hintakaton madaltamisesta Rajala ei halua kommentoida.

”En halua tässä kohtaa ottaa kantaa varhaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun asiasta.”

Fortumin Suomen kuluttajaliiketoiminnan johtaja Tomi Hänninen korostaa, että yhtiö sai jo viime talvena kokemusta sähkön poikkeuksellisen korkeasta hintatasosta.

”Fortumilla on tarjota tilanteeseen erilaisia vaihtoehtoja ja työkaluja, joita jo viime talvena kokeiltiin.”

Millaisia nämä vaihtoehdot ja työkalut ovat?

”Fortum voi antaa asiakkaalle mahdollisuuden siirtää laskun eräpäivää ilman erillistä veloitusta. Asiakas voi esimerkiksi tehdä asiakaspalvelun kanssa maksusuunnitelman”, Hänninen kertoo.

”Lisäksi Fortumilla on olemassa kuukausimaksullisia lisäpalveluita. On esimerkiksi tällainen maksujousto­palvelu, jonka avulla asiakas voi tasata sähkölaskun määrää vuoden yli. Sitten on myös olemassa pörssisähkö­sopimukseen sisältyvä hintakatto, joka leikkaa sitä sähkön piikkihintaa.”

Myös Helen tarjoaa asiakkailleen samantapaista joustoa sähkölaskujen maksamisessa. Yhtiön asiakas voi esimerkiksi siirtää laskun eräpäivää 35 päivällä eteenpäin, jos hänellä ei ole maksuja ennestään rästissä.

Keskusteluun sähkön hintakatosta Hänninen ei tahdo ottaa kantaa.

”En halua spekuloida sääntelymuutoksen mahdollisuudella. Se on sääntöjen säätäjän asia. Siihen sopeudutaan, ja kaikki toimijat toimivat aina voimassa olevien lakien ja sääntelyn mukaisesti. Eräpäivien siirrot ja maksusuunnitelmien tekemiset ovat niitä joustoja, joilla Fortum pystyy asiakkaita auttamaan.”