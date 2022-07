Musk sopi yrityskaupasta Twitterin kanssa huhtikuun lopulla, mutta on sittemmin muuttanut mieltään.

Miljardööri Elon Musk on nostanut vastakanteen viestipalvelu Twitteriä vastaan. Muskin vastakanne toimitettiin tuomioistuimeen Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Vastakanteen kanssa tuomioistuimeen toimitettiin myös Muskin oikeudellinen puolustus Twitterin asettamaa kannetta vastaan.

Tuomioistuimen ilmoituksen mukaan asiakirjat eivät ole julkisia. Tuomioistuimen sääntöjen mukaan Muskin on kuitenkin toimitettava asiakirjoista myös julkinen versio, jossa kuitenkin esimerkiksi liikesalaisuudet ja arkaluontoiset asiat voidaan salata.

Myös Twitter nosti kanteensa miljardööriä vastaan Delawaressa. Kanteessa yhtiö pyytää tuomioistuinta määräämään Muskin viemään 44 miljardin yrityskaupan maaliin.

”Olemme sitoutuneet yhtiöiden sulautumiseen Muskin kanssa sovituilla hinnoilla ja ehdoilla”, Twitterin toimitusjohtaja Parag Agrawal ja hallituksen puheenjohtaja Bret Taylor sanoivat kirjeessä sijoittajille.

Musk pyysi tuomioistuinta lykkäämään yritysostoa koskevan oikeusjutun käsittelyä ensi vuoden puolelle. Oikeudenkäynnin olisi määrä alkaa lokakuun 17. päivänä.

Muun muassa sähköautoja valmistavan Teslan toimitusjohtajana tunnetuksi tullut Musk päätyi perumaan Twitterin osakekaupat sen jälkeen, kun hän oli ensin väittänyt, että Twitterin käyttäjissä on selvästi enemmän bottitilejä kuin mitä yhtiö on myöntänyt. Bottien osuus käyttäjistä on olennainen tieto mainostajien kannalta. Twitterin virallinen kanta on, että botteja on alle viisi prosenttia.