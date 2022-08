Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama energiakriisi ja hintojen nousu kannustavat säästämään sähköä. Oman kulutuksen seurannan voi aloittaa sähköyhtiön sovelluksella ja energiamittareilla.

Euroopassa valmistaudutaan talveen ja historiallisiin energiansäästötalkoisiin. Nyt jokunen suomalainenkin pohtii tavallista enemmän arkisia valintojaan ja sitä, miten energiaa kannattaisi ryhtyä säästämään.

Erilaisia säästövinkkejä jaetaan jo, ja Suomessa kansalaisia kannustetaan energian­säästötalkoisiin syksyllä alkavassa kampanjassa.

Ensimmäinen askel säästöihin on miettiä, mistä kulutusvirroista oma energialasku koostuu. Oman kodin sähkönkulutusta voi seurata useilla eri keinoilla, kertoo Motivan asuinrakennusten energiatehokkuuden asiantuntija Teemu Kettunen. Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiön.

”Jokainen sähkösopimuksen solminut suomalainen on jonkun sähköverkkoyhtiön asiakas. Näillä yhtiöillä on omat maksuttomat sähkön kulutusseurantapalvelut”, Kettunen sanoo.

Esimerkiksi Helsingissä sähkönsiirrosta vastaa Helen, jonka Oma Helen -mobiilisovelluksessa omaa kulutustaan voi seurata päivä- ja tuntitasolla. Sähkönsiirto­yhtiön lisäksi sähkönmyyjä voi olla eri toimija, joilla on usein myös omat seuranta­palvelut. Esimerkiksi Vattenfallin sovellus on nimeltään Oma energia, ja Fortumin palvelu on Oma Fortum.

Lisäksi Suomen kantaverkkoyhtiöllä Fingridillä on oma Datahub-palvelu, josta sähkön­ostaja voi tarkkailla omaa kulutustaan.

Palvelujen kautta voi seurata kulutuksen lisäksi sähkön hintahistoriaa.

”Seurannan avulla oppii hahmottamaan sähkönkulutusta. Seurannasta näkee, kuinka paljon esimerkiksi saunoessa on kulutettu sähköä tai kuinka paljon kulutus nousee, jos nostaa sisälämpötilaa kodissa, jossa on sähkölämmitys”, Kettunen kertoo.

Hän uskoo, että oman kulutuksen seuraaminen kannustaa sähkön säästämiseen ja auttaa samalla näkemään, millä valinnoilla on enemmän merkitystä.

Kulutusseurannasta näkee myös sen, jos sähkönkulutus kasvaa selittämättömästi. Kulutuspoikkeaman syy kannattaa aina selvittää.

”Taustalla voi olla vaikkapa sulanapitolämmityksen termostaatin vika tai sähköisen käyttövesivaraajan isompi vuoto”, Kettunen avaa.

Sovelluksilla voi seurata myös sitä, mihin ajankohtiin kodin sähkönkulutuspiikit sijoittuvat ja kuinka paljon kulutuspiikkien aikana kuluu sähköä.

”Jos sähkönsiirtotuotteessa on mukana tehomaksu, kulutushuipuilla on merkitystä sähkön siirtohintaan”, Kettunen sanoo.

Esimerkiksi Helenillä sähkönsiirron tehomaksu määräytyy kuukausittain. Laskutettavan euromäärän määrittelee kuukauden kolmanneksi suurin tuntikohtainen kulutus. Teho­maksu on pienempi, jos sähkönkulutus on tasaista. Tehomaksun tarkoituksena on kohdistaa verkon kustannuksia niille sähkönkäyttäjille, jotka sähköverkon kapasiteettia eniten käyttävät.

”Kun omia kulutushuippuja tarkkailee, voi opetella joustamaan huippukulutuksen aikaan. Kun kulutushuiput sattuvat ihmisillä samoihin aikoihin, sähkön hinta yleensä nousee. Uusi kansalaistaito voisikin olla sähkön kulutusjousto, kun sähkön hinta on korkealla.”

Joustamisesta, kulutushuippujen kyttäämisestä ja sähkön päivähintojen seuraamisesta taloudellista hyötyä saa eniten pörssisähkön ostaja. Kansallisissa energiansäästö­talkoissa kulutushuippujen välttäminen voisi auttaa ehkäisemään sähköpulaa.

Fingridin mukaan Suomen sähköjärjestelmässä huippukulutustuntijakso sijoittuu tyypillisesti pakkasaamuun kello seitsemän ja yhdeksän välille. Eli tuolloin olisi kaikista tärkeintä välttää ylimääräistä sähkönkulutusta.

Sovelluksissa voi seurata kodin kokonaiskulutusta, mutta laitekohtaisen sähkönkulutuksen saloihin voi tutustua energiamittarin avulla. Pääkaupunkiseudulla Helenin energiamittareita voi lainata kirjastoista. Energiamittaria voi pyytää lainaksi myös omasta energiayhtiöstä tai alueelliselta energianeuvojalta.

”Energiamittari auttaa hahmottamaan, mikä merkitys milläkin laitteella on omassa sähkönkulutuksessa. Vaikkapa iso vanha pakastin tai muu huonosti eristetty vanha kylmälaite voi olla kannattavaa vaihtaa uuteen. Jos pitää isoa plasma-tv:tä paljon päällä, voi olla kiinnostavaa nähdä miten paljon se kuluttaa vuositasolla tai viiden vuoden aikana”, Kettunen sanoo.