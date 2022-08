Yrityksen markkinointijohtajan mukaan pyrkimyksenä on varmistaa, että McLaren pysy ”kulttuurisesti merkityksellisenä”.

Luksuslenkkareiden lanseeraus on McLarenin viimeisin yritys tavoitella lisää kuluttajia ja lisätä innostusta superautoihin muodin ja vaatteiden avulla. Aiemmin yhtiö on muun muassa myynyt aurinkolaseja ja tehnyt yhteistyötä eri muotibrändien kanssa.

Brittiläinen luksusautojen valmistaja ja Formula 1 -tallistaan tuttu McLaren tekee uuden aluevaltauksen ja rupeaa myymään 450 dollaria maksavia juoksulenkkareita.

Asiasta kertoo Bloomberg.

”Yhteistyölisensointisuhteet ovat ehdottomasti sitä, mitä yritämme tehdä, olipa kyseessä aurinkolasit, lenkkari tai katuvaatteet”, McLarenin markkinointijohtaja Gareth Dunsmore sanoi Bloombergin mukaan. Hänen mukaansa pyrkimyksenä on varmistaa, että McLaren pysyy ”kulttuurisesti merkityksellisenä”.

Rajoitetun erän lenkkarimallisto on nimeltään HySpeed. Juoksulenkkareita on viidessä eri värissä, ja kenkien muotoilussa on mukana elementtejä McLarenin autoista. Bloombergin mukaan esimerkiksi autojen penkit ja aerodynamiikka on huomioitu kengissä. Lisäksi kengissä on hiilikuitulevyllä ja typellä täytetyt pehmusteet.

Kenkiä myydään McLarenin yhteistyökumppanin, kenkämerkki Athletic Propulsion Labsin valikoiduissa myymälöissä ja vähittäiskaupoissa. McLarenin 450 dollarin kengät ovat kalleimmat kengät, joita APL on toistaiseksi myynyt.

McLaren on ollut viime aikoina vaikeuksissa, sillä sen superautojen kysyntä on vähentynyt koronaviruspandemian takia. Lisäksi yrityksen uusimman automallin julkaisu on viivästynyt. Viime kuussa McLaren kertoi keränneensä osakkeenomistajiltaan 150 miljoonaa dollaria yhtiön käteisvarojen huvetessa.

Heinäkuussa myös McLarenin Formula 1 -tiimi allekirjoitti monivuotisen yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen kenkäbrändin K-Swissin kanssa.