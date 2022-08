Etlan tutkimus: Päästö­kauppa on vähentänyt päästöjä Euroopassa, mutta saastuttavaa toimintaa on siirretty EU:n ulkopuolelle

Tutkijoiden mukaan osa sisäisen tuotannon päästöjen vähenemisen hyödyistä menetetään tuonnin hiilipitoisuuden kasvun vuoksi.

Päästökauppajärjestelmä on tuoreen tutkimuksen mukaan onnistunut vähentämään EU:n sisäisen tuotannon päästöjä.

Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä on vähentänyt unionin sisäisen tuotannon päästöjä, mutta lisännyt päästöjen osuutta tuonnissa. Asia selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tuoreesta tutkimuksesta, jossa analysoitiin EU:n päästökaupan hiilivuotoa ja sen määrää vuosina 2000‒2018.

Hiilivuoto tarkoittaa tuotannon siirtymistä kiristyvän ilmastopolitiikan myötä EU:n ulkopuolelle maihin, joissa sääntely ei ole yhtä tiukkaa.

Päästökauppajärjestelmä perustettiin vuonna 2005 edistämään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä EU:ssa.

Etlan tutkimuksen mukaan EU:n tuonnin hiili-intensiteetti on kasvanut neljä prosenttia verrattuna siihen, että päästökauppaa ei olisi. Viennin hiili-intensiteetti taas on laskenut. Esimerkiksi Sitran määritelmän mukaan hiili-intensiteetillä tarkoitetaan kasvihuonepäästöjä suhteessa liikevaihtoon.

Tutkimusjohtaja Tero Kuusi sanoo Etlan tiedotteessa, että EU:n päästökauppajärjestelmän aiheuttamasta hiilivuodosta ei ole aiemmin löydetty selvää näyttöä empiirisissä tutkimuksissa.

”Uudella kansainvälisellä aineistolla saadut tuloksemme viittaisivat siihen, että päästökauppajärjestelmä on onnistunut vähentämään EU:n sisäisen tuotannon päästöjä, vaikka tuonti vuotaakin”, Kuusi sanoo.

EU:n päästökauppa on siis vaikuttanut unionin sisäisen tuotannon päästöjen hiilipitoisuuden laskuun. Tutkijoiden mukaan osa päästöjen vähenemisen hyödyistä kuitenkin menetetään tuonnin hiilipitoisuuden kasvun vuoksi.

Euroopan unioni on parhaillaan uudistamassa päästökauppaa alueellaan. Euroopan parlamentti hyväksyi kantansa asiaan kesäkuussa.

Uudistuksessa muun muassa päästöoikeuksien ilmaisjakoa on tarkoitus purkaa. Nyt päästökaupassa osa päästöoikeuksista jaetaan yrityksille ilmaiseksi, mikä on niille epäsuoraa julkista tukea. Jatkossa ilmaisia päästö­oikeuksia on tarkoitus vähentää asteittain ja lopulta poistaa ne.

Unioni on myös ottamassa käyttöön niin sanotut hiilitullit, jotka tulevat ilmaisten päästöoikeuksien tilalle teollisuuden tueksi.

Hiilitullit koskisivat EU-alueelle tuotavia tuotteita, kuten sementtiä, rautaa ja terästä, alumiinia, sähköä ja lannoitteita, joiden tuotanto voi synnyttää paljon päästöjä.

Euroopan parlamentti joutui äänestämään kannastaan uudistukseen kahdesti, kun päästökaupan uudistus kaatui kesäkuun alussa järjestetyssä ensimmäisessä äänestyksessä.

Väännössä on ollut kyse pitkälti aikatauluista. Kesäkuun loppupuolella parlamentti hyväksyi kompromissin, jonka mukaan tullien aloitusta lykätään kahdella vuodella siitä, mitä komissio esitti. Ilmaisjaon alasajo alkaisi vuonna 2027, ja ne poistuisivat kokonaan vuoteen 2032 mennessä.