Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden teki poliittisesti arkaluontoisen vierailun Saudi-Arabiaan saadakseen tuotantomäärät nousuun. Analyytikko kutsuu tuotantomäärän nostoa ”miltei loukkaukseksi”.

Yhdysvaltojen toiveet öljyn tuotannon merkittävästä lisäämisestä eivät ole toteutuneet. Öljynviejämaiden yhteistyöorganisaatio (Opec) liittolaisineen (Opec+) on päättämässä lisätä tuotantoa 100 000 barrelilla päivässä, ilmenee uutistoimisto Reutersin näkemästä asiakirjasta.

Tuotannon lisäys on niin pieni, että raakaöljyn hinnat lähtivät keskiviikkona nousuun. Päätöksen tultua julki Pohjanmeren brent-laadun futuurihinta pomppasi kolme dollaria noin 102 dollariin barrelilta, mutta palasi myöhemmin noin 100,7 dollarin barrelitasolle.

Tuotannon pieni lisäys vastaisi noin 0,1 prosenttia maailman öljynkysynnästä, Reutersin näkemästä asiakirjasta ilmenee.

”Se on niin vähän, että se on merkityksetöntä. Fyysisestä näkökulmasta se on marginaalinen tippa. Poliittisena eleenä se on miltei loukkaus”, konsulttiyhtiö Eurasia Groupin energian, ilmaston ja kestävän kehityksen johtaja Raad Alkadiri sanoo Reutersille.

Yhdysvallat on toivonut öljynviejämaiden lisäävän tuntuvasti öljytuotantoaan. Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden vieraili Saudi-Arabiassa heinäkuun puolivälissä öljyasioissa ja tarkoituksenaan parantaa maiden välisiä suhteita.

Vierailu oli arkaluontoinen, koska Yhdysvallat on syyttänyt Saudi-Arabian kruunun­prinssiä ja tosiasiallista hallitsijaa Mohammed bin Salmania toisin­ajattelijan, pää­toimittajan ja kirjailijan Jamal Khashoggin murhan tilaamisesta.

Venäjän aloittama sota Ukrainassa on nostanut raakaöljyn hintoja, ja sekä Bidenin että Yhdysvaltojen toiveena on ollut saada Saudi-Arabia ja sen liittolaiset lisäämään öljyn­tuotantoa. Jo aiemmin on arvioitu, että toiveet tuotannon lisäämisestä voivat kaikua kuuroille korville.