Omakotitalon vuosittainen sähkölasku on nykyhinnoilla yli 2 000 euroa suurempi kuin heinäkuussa 2021. Myös kerrostalossa asuvan sähkökustannukset ovat voineet nousta satoja euroja.

Sähkölämmitteisen omakotitalon sähkölasku on kasvanut reilusti viime vuodesta.

Energianhintojen nousu näkyy erityisen rajusti sähköllä lämpiävässä omakotitalossa asuvan kukkarossa.

Nelihenkisen perheen sähkölaskuun on voinut tulla lähes 210 euroa lisää kuukaudessa, kun verrataan heinäkuun hintatasoa viime vuoden vastaavan ajan sähkönhintoihin.

Lukemat ovat arvioita laskennallisten esimerkkitapausten pohjalta. Omakotitalojen sähkönkäytössä voi olla isojakin eroja talon rakentamisajankohdan, sijainnin, laitteiden varustelutason ja talon koon mukaan.

Asuintilojen lämmittäminen on suurin sähkölaskun kuluerä omakotitalossa. Kaukolämpöön kytketyssä omakotitalossa kuukausittainen kululisä on HS:n käyttämässä esimerkkitapauksessa lähes 80 euroa.

HS:n laskuri kertoo, miten sähkön hinta vaikuttaa kuukausittaiseen sähkölaskuun eri asumismuodoissa.

Sähkölämmitteisessä talossa asuintilojen lämmitys haukkaa liki puolet koko sähkönkäytöstä. Sähkölämmityksen kustannukset ovat voineet nousta vuositasolla yli 1 000 euroa. Koko talon sähkölasku voi vuositasolla olla lähes 2 500 euroa suurempi kuin heinäkuussa 2021.

Omakotitalossa myös käyttöveden lämmitys vie runsaasti energiaa. Veden lämmittäminen sähköllä on nyt vuositasolla yli 450 euroa kalliimpaa kuin vuosi sitten.

Hintavertailu perustuu Energiaviraston keräämään tilastoon kahden vuoden määräaikaisten sopimusten tarjoushintojen keskiarvosta. Heinäkuussa 2021 sähkölämmitteisiin omakotitaloihin tarjotuissa sopimuksissa sähkö maksoi keskimäärin 5,7 senttiä kilowattitunnilta. Tämän vuoden heinäkuussa 18,2 senttiä.

Kerrostaloasukkaan sähkölaskussa suurimman yksittäisen siivun vie kylpyhuoneen lattialämmitys. Viime vuoden hintoihin nähden nyt mukavuuslämmityksestä saattaa joutua pulittamaan yli 140 euroa enemmän vuodessa.

Kerrostaloasuntoihin heinäkuussa 2021 tarjotuissa sähkösopimuksissa sähkö maksoi 7,7 senttiä kilowattitunnilta, nyt 20,6 senttiä.

Kaikkiaan 50-neliöisen kerrostaloasunnon sähkölasku on vuositasolla 400 euroa suurempi kuin vuosi sitten, jos lattialämmitystä siis pitää päällä yhtä paljon kuin aiemmin.

HS kertoi maanantaina, että sähkösopimusten hinnat ovat nyt poikkeuksellisen korkealla.

Nyt solmittavat määräaikaiset sopimukset saattavat olla monta kertaa kalliimpia aiempiin sopimuksiin verrattuna. Uutta sopimusta solmivan kannattaa vertailla eri yhtiöiden hintoja tarkkaan, sillä tarjouksien hintaerot ovat suuria.

Lue lisää: Tällaisia sähkösopimuksia kuluttajille tarjotaan nyt – HS vertaili sopimuksia, ja hintaerot olivat massiivisia

Sähkön hinta on ollut nousussa jo pitkään. On mahdollista, että Suomeen iskee ensi talvena energiapula, joka nostaa sähkölaskuja entisestään.

Määräaikaisten sopimusten ohella myös sähkön futuurihinnat ja pörssisähkön hinnat ovat nousseet. Viime heinäkuussa pörssisähkö maksoi Nord Poolin mukaan keskimäärin 7,9 senttiä kilowattitunnilta. Päättyneen heinäkuun keskihinta oli 18,4 senttiä.

Pörssisähkön hinnassa on kuitenkin voimakasta heiluntaa ja esimerkiksi tämän viikon keskiviikkona ja torstaina pörssisähkö on ollut lähes ilmaista.

Lue lisää: Polkuhintaisen sähkön myynti jatkuu toista päivää putkeen: Pörssisähkö on torstaina lähes ilmaista

Samalla tämän vuoden viimeisen ja ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen futuurihinnat ovat nousseet lähes yhtäjaksoisesti kesäkuun puolivälistä lähtien. Käytännössä ne ovat yli kaksinkertaistuneet viimeisen puolentoista kuukauden aikana.

Kun vielä kesäkuun puolivaiheilla Pohjoismaiden futuurihinnat olivat tämän vuoden viimeiselle ja ensi vuoden ensimmäiselle neljännekselle hieman yli sata euroa megawattitunnilta, elokuun alussa hinnat ovat kivunneet jo liki 270 euroon megawattitunnilta.

Lue lisää: Sähkö on ennätyskallista, ja futuurit ovat yli kaksin­kertaistuneet kesällä – tämä tavallisen suomalaisen pitää futuurihinnoista ymmärtää

Oikaisu 4.8. kello 10.59: Uutisessa kirjoitettiin aluksi, että kaukolämpöön kytketyssä omakotitalossa kuukausittainen kululisä on HS:n käyttämässä esimerkkitapauksessa lähes 50 euroa, oikea summa on 80 euroa. Jutussa kirjoitettiin aluksi, että sähkölämmitteisen omakotitalon sähkölasku voi vuositasolla olla lähes 2 500 euroa suurempi kuin heinäkuussa 2021, oikea summa on 2800 euroa.