Esimerkiksi Espanjassa julkaistiin tiistaina uusia sääntöjä energian säästämiseksi.

Suurkaupungit ympäri Eurooppaa valmistautuvat parhaillaan leikkaamaan sähkönkulutustaan Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aiheuttaman energiakriisin vuoksi. Asiasta kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Uutistoimiston mukaan esimerkiksi Espanjassa julkaistiin tiistaina uusia sääntöjä energian säästämiseksi. Sääntöjen mukaan yritykset eivät enää saa viilentää sisätilojaan alle 27 asteen tai lämmittää niitä yli 19 asteen talvella. Kaupoilla täytyy jatkossa olla ikkunassaan näyttöruutu, joka näyttää kaupan sisälämpötilan ohikävelijöille. Uudet säännöt ovat voimassa ensi vuoden marraskuuhun saakka.

Bloombergin mukaan julkiset rakennukset sairaaloita lukuun ottamatta sairaaloita ovat tosin jo aiemmin noudattaneet 27 asteen viilennysrajoitusta Espanjassa.

Julkisten rakennusten 27 asteen viilennysrajoituksia on voimassa myös Italiassa ja Kreikassa. Berliinissä kaupungin hallinto on luvannut vähentää omaa energiankulutustaan kymmenellä prosentilla ja Pariisissa otettiin heinäkuussa käyttöön 150 euron sakko yrityksille, jotka jättävät ikkunansa tai ovensa auki käyttäessään ilmastointia.

Saksassa puolen miljoonan asukkaan Hannover on kieltänyt lämpimät suihkut julkisissa tiloissa, kuten uimahalleissa, kuntosaleilla ja urheiluhalleissa. Lämmintä vettä ei ole julkisissa tiloissa saatavilla edes käsienpesua varten.

Hannoverin julkisissa rakennuksissa ei ole lämmitystä syyskuun loppuun asti ja lämmityskaudella sisälämpötila saa olla maksimissaan 20 astetta vuoden loppuun asti. Siirrettävät ilmastointilaitteet, patterit ja muut lämmitys­laitteet ovat kiellettyjä.

Julkisista rakennuksista sääntöjen poikkeuksiin kuuluvat päiväkodit, koulut, hoitokodit ja klinikat.

Sisälämpötilojen sääntelyn lisäksi kaupungit suunnittelevat säästävänsä energiaa rajoittamalla muun muassa nähtävyyksien valaistusta. Bloombergin mukaan Espanjassa käyttöön otetut uudet säännöt keskeyttävät monumenttien valaistuksen ja kieltävät kauppoja valaisemasta ikkunoitaan iltakymmenen jälkeen.

Saksassa Berliinin kaupunki on jo lopettanut useiden monumenttiensa ja historiallisten rakennusten valaisun yöaikaan. Esimerkiksi Siegessäule eli suomeksi voitonpylväs on yöaikaan poikkeuksellisen pimeänä. Myös Hannover on pimentänyt julkiset rakennukset yöaikaan ja sulkenut suihkulähteensä.

Euroopan ja eritoten Saksan ongelmat johtuvat Venäjän Ukrainassa aloittamasta hyökkäyssodasta.

Venäjä on vähentänyt Saksalle tärkeitä maakaasuvirtoja jo useaan kertaan kuluvan kesän aikana. Tällä hetkellä tärkeässä Nord Stream -kaasuputkessa kulkee Venäjältä Saksaan noin viidesosa sovitusta kaasumäärästä.

Euroopassa pidetään täysin mahdollisena, että vuoden kylmentyessä kohti talvea Venäjän kaasuhana menee kiinni kokonaan.

Se olisi suuri isku etenkin Saksalle, joka on jo pitkään rakentanut ison osan energiajärjestelmäänsä venäläisen kaasun varaan. Kaasulla lämmitetään koteja, mutta sitä käytetään paljon myös teollisuudessa.

Syksyllä kaasun korkeampi hinta on siirtymässä suurilta osin saksalaisten kuluttajien maksettavaksi. Joidenkin arvioiden mukaan kotitalouksien keskimääräinen kaasulasku voi marras­kuussa olla jo useita satoja euroja entistä suurempi.