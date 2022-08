Syynä lentotarjousten vähentämiseen ovat lentokenttien ja lentoyhtiöiden henkilöstöpula.

Lentokentillä on nähty kuluvana kesänä pitkiä jonoja. Kuva Frankfurtin lentokentältä Saksasta 27. heinäkuuta.

Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa kertoo vähentävänsä lentojen myyntiä heinä-syyskuussa matkustuskaaoksen takia. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Lufthansa ilmoitti Reutersin mukaan, että se tarjoaa vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä vain noin 80 prosenttia työvoimapulan aiheuttamia ongelmia edeltäneestä matkustajakapasiteetista, mikä on aiemmin suunniteltua vähemmän.

Syynä lentotarjousten vähentämiseen ovat lentokenttien ja lentoyhtiöiden henkilöstöpula.

Lentoyhtiöillä on ollut erityisesti Euroopassa vaikeuksia selviytyä lentomatkustamisen kysynnän nopeasta elpymisestä. Monille lentoasemille on muodostunut valtavia jonoja henkilöstöpulan vuoksi, mikä on aiheuttanut viime hetken peruutuksia ja lomailijoiden turhautumista.

Heinäkuussa Lufthansa perui satoja lentoja henkilöstöpulan vuoksi. Viikko sitten keskiviikkona Lufthansa taas perui lähes kaikki lentonsa Saksassa lakon takia.

Lufthansa ilmoitti torstaina koko konsernin tehneen toisella vuoden 393 miljoonan oikaistun liikevoiton lentorahdin kasvavan kysynnän ansiosta.

Konserni arvioi saavuttavansa koko vuodelta yli 500 miljoonan euron oikaistun liikevoiton.

Lufthansan matkustajaliiketoiminta kuitenkin kärsi vuoden toisella neljänneksellä lentoliikenteen häiriöistä aiheutuneista kustannuksista. Matkustajaliiketoiminnan oikaistu liiketulos oli 86 miljoonaa euroa tappiollinen.

Reutersin mukaan yhtiö teki matkustajaliiketoiminnallaan kuitenkin vähemmän tappiota kuin mitä analyytikot odottivat. Analyytikkojen keskimääräisten ennusteiden mukaan tappiota olisi tullut noin 228 miljoonaa euroa.