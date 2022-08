Bloombergin mukaan esiintymistaksan veloittaminen vierailta on erityisen yleistä hyvinvointiin, kryptovaluuttoihin tai liike-elämään liittyvissä podcasteissa.

Osa maailmalla suosituista podcasteista laskuttaa vierailtaan tuhansia tai jopa kymmeniätuhansia dollareita, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Ilmiön laajuudesta ei ole virallista tietoa, eivätkä kaikki podcastit kerro asiasta järin avoimesti tai ainakaan alleviivaten. Bloomberg on haastatellut liki kymmenkuntaa lähdettä, joiden mukaan käytäntö on erityisen yleinen hyvinvointiin, kryptovaluuttoihin ja liike-elämään liittyvissä podcasteissa.

Biohakkeroinnin isäksi itseään tituleeraavan Dave Aspreyn The Human Upgrade -podcast veloittaa vierailtaan keskimäärin 50 000 dollaria jaksolta. Aspreyn mukaan vain noin prosentissa jaksoista vieraat ovat maksaneet esiintymisestään.

”Esiintymisestä veloittaminen käy järkeen vain joissain tapauksissa”, Asprey sanoo Bloombergille.

Jokaisen jakson lopussa on maininta, että ohjelma saattaa sisältää maksettua sisältöä tai mainontaa. Aspreyn mukaan hänen podcastinsa latausmäärät lasketaan miljoonissa joka kuukausi.

Verkkopalvelu Guestio on tuore yritys, joka keräsi juuri miljoona dollaria rakentaakseen markkinapaikan maksettujen podcast-vierailujen järjestämiseen. Vuoden 2020 alusta lähtien Guestio on tilittänyt yli 300 000 dollaria podcastien tekijöille ja vieraille. Guestion mukaan myös podcastit maksavat toisinaan, jotta ne saavat todella halutun vieraan ohjelmaansa.

Palvelussa eniten rahaa tienaava podcast on yrittäjyyttä ja menestystä käsittelevä Entrepreneurs On Fire. Podcastin juontaja ja perustaja John Lee Dumas kertoo laskuttavansa vierailtaan noin 3 500 dollaria jaksoa kohti. Dumas kertoo, että hänen tuloistaan noin 20–30 prosenttia syntyy vierailta kerättävistä maksuista.

Maksu auttaa valitsemaan vieraita ja myös sitouttaa näitä, sanoo Dumas.

”Kun me olemme hyväksyneet jonkun ja he ovat sijoittaneet rahaa ollakseen ohjelmassa, he ovat tosissaan. He valmistautuvat haastatteluun ja tulevat paikalle ajoissa, ja sisällöllä on arvoa”, Dumas sanoo Bloombergille.

Dumasin mukaan vieraat myös hyötyvät esiintymisestä, koska podcastilla on valtava yleisömassa.

Bloombergin selvitykset liittyvät lähinnä yhdysvaltalaisiin podcasteihin. Yhdysvalloissa viranomaiset katsovat, että kuluttajia saatetaan johtaa harhaan, mikäli ohjelmat eivät tarpeeksi selkeästi ilmoita sisältöön liittyvän kaupallisia intressejä.

Suomessa Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut linjauksen siitä, miten vaikuttajien, kuten vaikka podcastien tekijöiden, täytyy kuluttajansuojalain mukaan kertoa kaupallisesta yhteistyöstä.

Podcasteissa pitää KKV:n mukaan kertoa heti alussa, jos kyseessä on mainos tai jos podcast on tehty kaupallisessa yhteistyössä. Yhteistyöstä pitää kertoa myös podcastin kuvauksessa. Jos podcastissa on erillisiä mainoksia, ne täytyy erottaa ymmärrettävästi muusta sisällöstä ja ohjelman kuvauksessa täytyy ilmoittaa mainonnasta.