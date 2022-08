Raakaöljyn hinnat ovat olleet alimmillaan sitten Venäjän hyökkäyssodan alun. Hinnat laskevat, koska pelätty talouskasvun hidastuminen leikkaisi kysyntää.

Raakaöljyn hinnat ovat olleet perjantaina alimmillaan sitten Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa.

Pohjanmeren brent-laadun futuurihinta oli 94,2 dollarissa barrelilta kello 16 Suomen aikaa. Yhdysvaltojen WTI-laadun futuurit olivat samaan aikaan 88,58 dollarissa barrelilta. Hinnat olivat viimeksi yhtä alhaalla juuri ennen Venäjän sodan alkua.

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat ovat laskussa, koska huolet uhkaavasta taantumasta ja sitä seuraavasta polttoaineiden kysynnän hidastumisesta ovat jatkuneet ja levittäytyneet.

Taantumapelot nostivat rajummin päätään torstaina, jolloin Britannian keskuspankki Bank of England kertoi ennustavansa maan vajoavan tänä vuonna pitkään taantumaan. Pankki arvioi, että taantuma alkaa vuoden viimeisellä neljänneksellä ja kestää ensi vuoden lopulle saakka.

”Kaikki selkeästi ottavat taantuman uhkan paljon vakavammin, koska markkina on edelleen hyvin tiukka eikä tuottajilla ole kapasiteettia muuttaa tilannetta”, Oanda-analyysitalon markkina-analyytikko Craig Erlam kertoo uutistoimisto Reutersille.

Markkinan tiukkuus tarkoittaa sitä, että öljyä tuottavat ja sitä muihin maihin vievät valtiot eivät ole lisänneet tuotantoaan. Hintojen lasku ei siis johdu siitä, että öljyä olisi saatavilla kysyntää enemmän. Näköpiirissä ei myöskään ole, että tuotantoa lisättäisiin lähitulevaisuudessa.

Tällä viikolla öljynviejämaiden yhteistyöorganisaation (Opec) liittolaisineen (Opec+) kerrottiin lisäävän tuotantoa 100 000 barrelilla päivässä syyskuusta lähtien.

”Se on niin vähän, että se on merkityksetöntä. Fyysisestä näkökulmasta se on marginaalinen tippa. Poliittisena eleenä se on miltei loukkaus”, konsulttiyhtiö Eurasia Groupin energian, ilmaston ja kestävän kehityksen johtaja Raad Alkadiri totesi tuolloin.

Loukkauksen nähtiin tulevan Saudi-Arabian suunnasta Yhdysvalloille, jonka presidentti Joe Biden oli yrittänyt Saudi-Arabiaa lisäämään öljyntuotantoa.

Öljymarkkinaa voi heiluttaa merkittävästi joulukuussa voimaan astuva tuontikielto, jonka Euroopan unioni on asettanut venäläisen öljyn merikuljetuksille. EU-komissio arvioi, että 90 prosenttia Venäjän öljyviennistä Eurooppaan lakkaa vuoden loppuun mennessä.