Suomessa on käynyt ilmi harvinaisen laaja arvopaperimarkkinarikos. Solidiumin sijoituspäällikkö ja hänen sukulaisensa tunnustivat teot ja selvisivät tavallista lievemmillä rangaistuksilla.

Valtion sijoitusyhtiö Solidium kertoo, että sen tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta. Yhtiön hallinnoiman omaisuuden arvo on noin kahdeksan miljardia euroa.

Suomen arvopaperimarkkinoilta on paljastunut harvinaisen laaja sisäpiirintiedon väärinkäyttötapaus, joka johti kaikkiaan neljän ihmisen tuomitsemiseen arvopaperi­markkinarikoksesta.

Valtion sijoitusyhtiön Solidiumin sijoituspäällikkö kertoi puolisolleen ja sukulaisille sisäpiirintietoa, minkä perusteella he ostivat kuuden pörssiyhtiön osakkeita tai johdannaisia. Poikkeuksellisen laaja sisäpiirintiedon vuototapaus selviää Helsingin käräjäoikeuden keväällä antamasta tuomiosta.

Tapaus on harvinainen laajuudeltaan ja siksi, että kaikki neljä syytettyä tunnustivat teot ja saivat siksi tavallista lievemmät sakko- ja vankeusrangaistukset. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun arvopaperimarkkinarikos on tuomittu niin sanotussa tunnustamisoikeudenkäynnissä.

Tunnustuksen jälkeen Solidiumin sijoituspäällikkö sai yhdeksän kuukautta ehdollista vankeutta törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä ja puoliso kuusi kuukautta ehdollista vankeutta sisäpiirintiedon väärinkäytöstä sekä sisäpiirintiedon ilmaisemisesta.

Heidän isänsä selvisivät sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tuhannen ja kolmentuhannen euron sakkorangaistuksilla.

Sisäpiiritutkinta lähti liikkeelle, kun Finanssivalvonta teki poliisille tutkintapyynnöt 2019–2020 tehdyistä epäilyttävistä osake- ja johdannaiskaupoista.

Kyse oli siitä, että valtion sijoitusyhtiö Solidium oli ja on suuri omistaja monissa pörssiyhtiössä, minkä vuoksi se saa etukäteen markkinoilla julkistamatonta tietoa. Sijoituspäälliköllä oli pääsy tietoon, ja samalla hänen lähipiirinsä alkoi käydä kauppaa Tiedon kanssa yhdistyvän Evryn sekä Outotecin, Konecranesin, Cargotecin, Sammon ja Stora Enson osakkeilla tai johdannaisilla.

Poliisi piti sijoituspäällikköä ja hänen avovaimoaan kalterien takana muutamia päiviä, mikä on arvopaperimarkkinarikosten tutkinnassa harvinaista.

Sisäpiirintiedon väärinkäytöstä voi saada tuomion, kun kyseessä on pörssiyhtiön osakkeen arvoon liittyvä tieto. Tuomio tulee, jos käyttää sisäpiirintietoa itsensä hyväksi tai kertoo siitä muille.

Rikoksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Poliisitutkinnan ja syyttäjän mukaan Solidiumin silloinen sijoituspäällikkö neuvoi avo­puolisoaan ja isäänsä ostamaan Evryn osakkeita. Sisäpiirintietoa oli se, että Evry ja Tieto ovat yhdistymässä.

Sijoituspäällikkö oli merkitty muun muassa yhdistymishanketta koskevaan sisäpiiri­luetteloon.

Seuraavaksi sijoituspäällikkö neuvoi puolisoaan ostamaan Outotecin johdannaisia. Julkistamatonta sisäpiirintietoa oli Outotecin ja Metso Mineralsin yhdistymishanke.

Solidiumin sijoituspäällikkö neuvoi avovaimoaan ostamaan vielä Stora Enson ja Sammon johdannaisia sekä Konecranesin ja Cargotecin osakkeita ja johdannaisia.

Julkistamatonta sisäpiirintietoa olivat Stora Enson metsäomaisuuden käyvän arvon merkittävä nousu, Solidiumin aikomus myydä 11 miljoonaa Sammon osaketta sekä Cargotecin ja Konecranesin yhdistymishanke.

Sisäpiirintieto siirtyi suvussa eteenpäin, kun sijoituspäällikön avopuoliso neuvoi omaa isäänsä ostamaan Cargotecin osakkeita.

Syyttäjän laskelman mukaan sijoituspäällikön avopuoliso ja hänen isänsä saivat kaupoilla rikoshyötyä yhteensä noin 27 000 euroa.

Sisäpiirintietoa siirtyi myös Solidiumin sijoituspäällikön isälle, joka hankki poikansa neuvosta Outotecin ja Cargotecin osakkeita. Rikoshyödyksi tuomioistuin laski 9 122 euroa, jotka tuomittiin valtiolle.

Myös avopuolison ja tämän isän sisäpiirinkaupoilla hankkima 27 000 euroa tuomittiin valtiolle menetetyksi.

Finanssivalvonta on ilmoittanut viime aikoina poliisitutkintaan muitakin tapauksia, joissa sisäpiirintietoa epäillään vuotaneen puolisolle ja muulle lähipiirille.

HS kertoi tammikuussa tapauksesta, jossa poliisi ja syyttäjä epäilevät Danske Bankin pankkiirin kertoneen sisäpiirintietoa Lemminkäisen ja YIT:n yhdistymisestä isälleen ja puolisolleen. Päällikkö ja lähipiiri ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.