Jos hiilen kuljettaminen jokea pitkin hiilivoimaloihin ei onnistu, energiantuotanto alkaa takellella.

Tähän aikaan vuodesta Reinin vedenpinta on tavallisesti huomattavasti korkeammalla kuin nyt.

Kuivuuden vuoksi laskeva Rein-joen vedenkorkeus uhkaa sulkea useita joen varrella toimivia yrityksiä, kertoo brittilehti The Guardian.

Saksan viranomaisten mukaan on mahdollista, että kaupallinen vesiliikenne joudutaan lopettamaan jo muutaman päivän kuluttua. Tämä tarkoittaisi, että joen varrella olevat yritykset eivät saisi niille elintärkeitä kuljetuksia.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan yksi kärsijöistä on energiayhtiö Fortumin saksalainen tytäryhtiö Uniper. Uniper on ilmoittanut, että kaksi sen Reinin varrella sijaitsevista hiilivoimaloista joutuu laskemaan energian­tuotanto­määriään, jos hiilen kuljettaminen ei onnistu jokea pitkin.

Voimalaitoksia operoivien yhtiöiden mukaan energiantuotanto on toistaiseksi pystytty pitämään lähes tavallisella tasolla. Noin 10–15 megawatin vähennys on johtunut siitä, että voimalaitoksia ei ole suunniteltu kestämään niin korkeita lämpötiloja kuin Euroopassa on tänä kesänä korkeimmillaan ollut.

Uniper on ollut Ukrainan sodan takia suurissa vaikeuksissa, sillä Venäjä on leikannut halvan maakaasun toimituksiaan Nord Stream 1 -putkea pitkin. Saksan valtion kanssa neuvotellusta pelastuspaketista huolimatta yhtiön tappiot jatkuvat suurina.

Saksa on hätätoimenpiteenä käynnistänyt uudelleen hiilivoimaloitaan energiansaannin turvaamiseksi, mutta saattaa nyt joutua ojasta allikkoon. The Guardianin mukaan saksalaisteollisuus katselee nyt joenpinnan korkeutta lähes yhtä tarkasti kuin maakaasun toimitusmääriä.

Jo nyt laivat saavat kuljettaa vain puolet niihin mahtuvasta kuormasta. Tämä on tarkoittanut, että yritykset ovat joutuneet pienentämään tuotantoaan.

The Guardianin mukaan suurin osa Saksan joissa kuljetettavasta rahdista kulkee Reiniä pitkin. Kuljetusvaikeudet tarkoittavat myös sitä, että tavaroiden hinnat nousevat.

Vuonna 2018 laivaliikenne joessa jouduttiin pysäyttämään puoleksi vuodeksi, kun vedenkorkeus laski liian matalalle yhdessä joen matalimmista kohdista.

Tuolloin esimerkiksi autonvalmistaja Volkswagen ei saanut terästoimituksiaan ajoissa, kun sen terästoimittaja Thyssenkrupp ei saanut raakamateriaalia kuljetettua tehtaalleen Duisburgiin.

Vuoden 2018 kriisin jälkeen on tehty suunnitelmia esimerkiksi joen syventämiseksi sekä matalammassa vedessä kulkevien proomujen ja laivojen ottamiseksi käyttöön. The Guardianin mukaan toteutus on kuitenkin edennyt hitaasti.

Tavallisesti vedenpinnan korkeus on alimmillaan selvästi myöhemmässä vaiheessa vuotta kuin nyt. Eurooppa on pitkin kesää kärsinyt poikkeuksellisen lämpimästä säästä, mikä on aiheuttanut esimerkiksi useita laajoja maastopaloja Keski-Euroopassa.

Keskiviikkona Hollannin hallitus julisti vesipulan kuivuuden vuoksi. Hollannin kesä on ollut poikkeuksellisen kuiva, ja Reutersin mukaan kuivuus on Hollannissa erityisen ongelmallista, sillä se muuttaa joet lietteisiksi. Tämän eurauksena jokiliikenne hankaloituu.