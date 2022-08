Olkiluoto 3:sta on parjattu ”maailman kalleimmaksi rakennukseksi” – nykyisillä sähkön hinnoilla se saattaakin muuttua huippukannattavaksi

Investointi Olkiluoto 3:een näyttää tällä hetkellä ”erittäin hyvältä” omistajien kannalta, sanoo Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston energiatekniikan professori Esa Vakkilainen.

Sähkön hinnan nousu saattaa tehdä Olkiluoto 3:sta kannattavan odotettua aiemmin. Olkiluodon kolmosyksikkö on kuvassa vasemmalla. Keskellä Olkiluoto 1 ja oikealla Olkiluoto 2.

Viisi vuotta ja seitsemän kuukautta. Siinä ajassa lukuisista myöhästymisistä ja budjettiylityksistä kärsinyt Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosyksikkö voi maksaa itsensä takaisin, jos energiamarkkina kehittyy hankkeen suhteen suotuisasti.

Tämä vaihtoehto edellyttää, että hankkeen kokonaisbudjetti on 8,5 miljardia euroa, yksikkö paahtaa sähköä täydellä tehollaan 13 terawattituntia vuodessa ja sähkö maksaa yhtä paljon kuin tänä vuonna keskimäärin eli 117,8 euroa megawattitunnilta.

”Investointi näyttää erittäin hyvältä Olkiluoto 3:n omistajien kannalta tällä hetkellä”, sanoo Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston energiatekniikan professori Esa Vakkilainen.

”Pitkän odottelun jälkeen omistajat saavat rahaa ja ihan reilusti myös.”

Olkiluotoa on parjattu sen korkeasta hinnasta. Esimerkiksi Aamulehti uutisoi loppu­vuodesta 2013, että Olkiluodon ydinvoimalan kolmosyksikkö on valmistuessaan maailman kallein rakennus. Nykyisin se kilpailee paikasta kymmenen kalleimman rakennuksen joukossa.

HS:n laskelma on karkea, sillä siinä ei ole huomioitu esimerkiksi korkomenoja. Laskelma saattaa olla voimalan kannalta optimistinen tai pessimistinen riippuen siitä, millaiseksi arvioi sähkön hinnan tulevaisuudessa asettuvan.

Vakkilaisen mielestä on kuitenkin selvää, että investointi on muuttunut sen omistajien näkökulmasta aiempaa onnistuneemmaksi.

Olkiluodon kolmosyksikön takaisinmaksuaika on lyhentynyt merkittävästi, jos nyky­tilannetta vertaa esimerkiksi viime syksyyn, kun sähkön markkinahinnat olivat vielä huomattavasti alhaisemmat.

”Nyt olemme lisäksi kaiken järjen mukaan sellaisessa tilanteessa, että varmaan seuraavat kolme, neljäkin vuotta keskimääräiset sähkönhinnat ovat korkeammalla kuin ne olivat viime syksyyn asti”, Vakkilainen sanoo.

Investoinnin kohdalla kannattavuuden arvioinnin vaikeusastetta nostaa se, että vielä ei ole varmaa, kuinka paljon kolmosyksikkö lopulta maksaa.

Julkisuudessa on puhuttu aiemmin kymmenen miljardin euron hinnasta, ja esimerkiksi ydinvoimakriittinen World Nuclear Report arvioi vuoden 2019 julkaisussaan, että Olkiluoto 3:sen hinta on todellisuudessa peräti 11 miljardia euroa.

Tällä hintalapulla ja tämän vuoden sähkönhinnalla laitos maksaisi itsensä takaisin seitsemässä vuodessa ja kahdessa kuukaudessa.

Tänä vuonna sähkö on ollut huomattavan kallista. Jos yksikön hinta olisi 11 miljardia euroa ja sähkön hinta lähempänä vuoden 2021 keskihintaa eli noin 72,3 euroa megawattitunnilta, hankkeen takaisinmaksuaika venyisi 11 vuoteen ja 8 kuukauteen.

” Optimistisimpienkin arvioiden mukaan hanke on maksanut itsensä takaisin vasta vuosikymmenen lopussa.

Mutta ovatko ajat pitkiä?

Vertailukohtaa voi hakea Olkiluoto 3:sen tammikuulle 2004 päivätystä rakentamis­lupahakemuksesta.

Hakemuksen mukaan hankkeen kokonaiskustannus oli vuoden 2003 rahassa kolme miljardia euroa. Se vastaa nykyisin noin 3,84 miljardia.

Sähköntuotannon oli määrä alkaa vuoden 2009 alkupuolella. Hakemuksen laskelmien mukaan yksikkö maksaa itsensä takaisin noin 11–14 vuodessa.

Laskelma on tehty vuoden 2003 keskimääräisien sähkönhintojen mukaan. Tuolloin sähkö maksoi keskimäärin 35 euroa megawattitunnilta. Nykyrahassa se vastaa 44,76 euroa. Tuolla sähkönhinnalla ja 11 miljardin hintalapulla kestäisi yli 14 ja puoli vuotta ennen kuin yksikkö olisi maksanut itsensä takaisin.

Olkiluodon omistava Teollisuuden Voima (TVO) toimii Mankala-periaatteella, eli se myy sähköä osakkailleen omakustannushintaan. TVO:n tarkoitus ei ole tehdä voittoa myymällä sähköä.

Osakkaat ovat sitoutuneet ostamaan omistusosuuksiensa mukaisen osuuden Olkiluoto 3:n tuottamasta sähköstä. Sen jälkeen osakkaat voivat myydä sähkön esimerkiksi sähköpörssi Nord Poolissa tai niiden omille kuluttaja-asiakkaille.

TVO:n suurin omistaja on energiakonserni Pohjolan Voima, jonka isoimmat omistajat puolestaan ovat metsäyhtiöt UPM ja Stora Enso. Muita TVO:n omistajia ovat muun muassa energiayhtiöt Fortum ja Helen.

Olkiluoto 3:sen alkuperäisten kaavailujen mukaan yksikkö olisi parhaimmillaan maksanut itsensä takaisin jo nyt. Todellisuudessa yksikön toimintaa vasta käynnistellään. Täyteen tehoon on tarkoitus päästä ensimmäistä kertaa syyskuun loppupuolella.

Optimistisimpienkin arvioiden mukaan hanke on maksanut itsensä takaisin vasta tämän vuosikymmenen lopussa eli noin kymmenen vuotta alkuperäisen suunnitelman jälkeen.

Toisaalta yksikön on määrä toimia vähintään 60 vuotta. Jos sähkön hinta pysyy nykytasolla, yksikkö saattaa osoittautua hyvinkin kannattavaksi investoinniksi kustannusylityksistä ja myöhästymisistä huolimatta.

”Kymmenen, parinkymmenen vuoden päästä, kun kaikki lainat on maksettu, sähkön hinta on osakkaille todella halpaa. Silloinhan on pelkästään käyttökulut maksettavana. Ne ovat esimerkiksi Olkiluoto 1:n ja 2:n kohdalla pikkaisen päälle 20 euroa mega­wattitunnilta”, Vakkilainen sanoo.

Mitä korkeammalla markkinasähkön hinnat ovat, sitä nopeammin lainat voidaan kuolettaa.

”Jos Olkiluoto 3 maksaa itsensä noin kuudessa vuodessa takaisin, niin loput 54 vuotta se on varsinainen rahasampo.”

Olkiluodon koekäytön on määrä jatkua tällä viikolla. TVO:n Olkiluoto 3:sen on määrä tuottaa sähköä 870 megawatin teholla jo tiistaina. Täystehoon eli 1 600 megawatin tuotantoon sen on määrä yltää syyskuun loppupuolella.

Yksikön kaupallinen käyttö on tarkoitus aloittaa 10. joulukuuta. Myös koekäytön aikana tuotettu sähkö menee voimalan omistajien käyttöön omakustannehintaan.