Litiumyhdisteiden hinnat ovat yli kahdeksankertaistuneet vuoden 2020 alusta.

Autovalmistajien kova kilpailu litiumista jatkuu ainakin vuosikymmenen loppuun, maailman suurimpiin litiumintuottajiin kuuluvan Albemarle-yhtiön toimitusjohtaja Kent Masters sanoo talouslehti Financial Timesille (FT).

Litiumin kysyntä uhkaa ylittää tarjonnan, koska sitä käytetään sähköautojen akuissa, ja alkalimetalli on siksi autovalmistajien kansainvälisen kilpailun kohteena.

”Se tulee koskemaan koko alaa vielä varsin pitkään”, Masters sanoi FT:lle sähköautoalaa koskevasta litiumongelmasta.

Mastersin arvion mukaan tilanne voi olla haastava ainakin seitsemän tai kahdeksan vuotta.

Autovalmistajat Stellantisista BMW:hen ovat investoineet tänä vuonna litiumiin keskittyviin startup-yrityksiin, mikä FT:n mukaan korostaa autoalan painetta sähköisessä siirtymässä. General Motors kertoi viime viikolla maksavansa litiumintuottaja Liventille 200 miljoonaa dollaria ennakkoon varmistaakseen raaka-aineen saannin.

Maailman suurimpiin autovalmistajiin lukeutuva saksalainen Volkswagen kertoi heinäkuussa aikovansa investoida kumppaneidensa kanssa yli 20 miljardia euroa sähköajoneuvojen akkujen valmistamiseen, uutistoimisto Reuters kertoi.

Yhtiön tavoitteena on avata kuusi akkutehdasta Eurooppaan ja kaksi Pohjois-Amerikkaan. Volkswagen on toistuvasti sanonut, että sähköisiin liikennevälineisiin siirtymisen suurin haaste on valmistaa tarpeeksi akkuja kaikkien autojen tarpeisiin.

HS kertoi viime vuoden toukokuussa, että General Motors, Ford, LG Energy Solution ja joukko muita auto- ja akkuvalmistajia olivat ilmoittaneet miljardien eurojen sijoituksista sähköautojen tuotantolinjoihin.

Lue lisää: Suomalaisessa kalliossa on aarre, jonka hinta räjähtää – maailma janoaa nyt litiumia akkuihin

Litiumyhdisteiden hinnat ovat FT:n mukaan yli kahdeksankertaistuneet vuoden 2020 alusta. Vaikka hinnat ovat tasaantuneet keväästä, litiumin kova kysyntä on ehkäissyt alaa vaipumasta monia muita koetelleeseen talousahdinkoon.

Esimerkiksi Albemarle on nostanut tulosennustettaan kolmesti tänä vuonna ja odottaa pystyvänsä lisäämään tuotantoaan.

Yhtiö kertoi heinäkuun lopussa aikovansa rakentaa Yhdysvaltoihin uuden jalostuslaitoksen, joka tuottaa yhtä paljon litiumia kuin koko yritys tuottaa tällä hetkellä. Asiasta kertoi muiden muassa uutistoimisto Reuters.

Osa pankeista ja tutkimuslaitoksista kuitenkin suhtautuu litiumin tulevaisuuden hintakehitykseen pessimistisemmin. Esimerkiksi Goldman Sachs -pankin analyytikot ovat viitanneet uusiin teknologisiin ratkaisuihin, joiden avulla litiumia saatetaan pystyä tuottamaan enemmän tulevaisuudessa.