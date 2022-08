Raju inflaatio on luonut USA:ssa uuden trendin – WSJ:n mukaan kuluttajat ovat innostuneet käytetyistä joogahousuista

Lululemon on aloittanut palvelun, jonka kautta sen asiakkaat voivat kierrättää käytettyjä jumppavaatteitaan.

Yhdysvalloissa villinä laukkaava inflaatio on saanut kansalaiset hamuamaan halvempia mahdollisuuksia shoppailuun.

Nyt osa yhdysvaltalaisista alkaa lämmetä ostamaan käytettynä myös urheiluvaatteita, joiden suosio second hand -markkinoilla on perinteisesti ollut heikko, kertoo Wall Street Journal (WSJ). Hinnan lisäksi taustalla on kasvava huoli tekstiiliteollisuuden synnyttämästä ympäristökuormituksesta.

Joogavaatteistaan tunnettu Lululemon on lanseerannut Yhdysvalloissa Like New -kierrätyshankkeen, jossa käytettyjä Lululemon-vaatteitaan lahjoittaneet asiakkaat saavat vastineeksi lahjakortin.

Aivan kaikkia urheilutamineita palvelussa ei oteta vastaan, kuten urheiluliivejä, uimapukuja ja kenkiä, joiden menekki käytettyjen tuotteiden markkinoilla on huono. Palautetuista tekstiileistä myyntiin päätyvien tuotteiden valikoinnista ja pesemisestä vastaa toinen yritys, Trove Recommerce.

Lululemonin toimitusjohtaja Calvin McDonald kertoo WSJ:lle epäilleensä aluksi ideaa käytettyjen jumppavaatteiden myymisestä.

”Olisin kuulunut siihen porukkaan, joka sanoo ’tekisivätkö ihmiset todella noin?’” McDonald sanoo.

Hetken asiaa mietittyään hän ymmärsi, että ihmiset hyväksyvät monet muutkin asiat toistuvasti käytettyinä ja pestyinä, kuten hotellisänkyjen lakanat.

”Nuoremmalle sukupolvelle vaatteiden jakaminen vuokrauspalvelujen kautta ja jonkin verran käytettyjen urheiluvaatteiden ostaminen eivät ole niin vieraita asioita.”

Yhdysvalloissa nuorista aikuisista ja millenniaaleista 62 prosenttia kertoo ensisijaisesti yrittävänsä etsiä tuotteita käytettynä ennen uuden tavaran tai vaatteen ostamista, ilmenee Thred Upin ja Global Datan toteuttamasta raportista.

Raportin mukaan Yhdysvalloissa käytettyjen vaatteiden, kenkien ja asusteiden markkinan odotetaan kasvavan 23 prosenttia tänä vuonna 43 miljardiin dollariin eli noin 41 miljardiin euroon.