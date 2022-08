Elon Musk tarjoutui ostamaan Twitterin 44 miljardilla dollarilla, mutta perui aikeensa. Twitter pyrkii viemään kaupan loppuun oikeusteitse.

Elon Musk on edelleen Teslan suuromistaja noin 15 prosentin osuudella.

Maailman varakkain mies Elon Musk on myynyt sähköautoyhtiö Teslan osakkeita 6,9 miljardin dollarin edestä. Kaupat käyvät ilmi Teslan asiakirjoista, jotka on toimitettu Yhdysvaltojen finanssivalvojalle (SEC).

Teslan toimitusjohtaja ja suuromistaja Musk kertoo, että hän saattaa joutua käyttämään rahat Twitter-kaupan rahoittamiseen, mikäli hän häviää oikeusjutun Twitteriä vastaan.

”Siinä (toivottavasti epätodennäköisessä) tilanteessa, että Twitter pakottaa viemään kaupan loppuun ja osa pääomakumppaneista perääntyy, on tärkeää välttää Teslan osakkeiden hätämyynti”, Musk totesi twiitissään.

Musk myös vastasi myöntävästi kysymykseen siitä, aikooko Musk nyt lopettaa Teslan osakkeiden myynnit. Lisäksi hän totesi hankkivansa Teslan osakkeita lisää, jos Twitter-kauppa ei toteudukaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Huhtikuussa Musk myi 8,5 miljardin dollarin edestä Teslaa. Tuolloin hän kertoi, ettei suunnittele myyvänsä lisää osakkeita. Tuoreimmat kaupat reilusta 7,9 miljoonasta osakkeesta tehtiin 5.–9. elokuuta. Musk omistaa nyt noin 15 prosenttia Teslasta.

”Markkinat lukevat tämän peliliikkeen lävitse niin, että Twitter-diilin toteutuminen on nyt todennäköisempää”, sijoitusyhtiö Wedbush Securitiesin analyytikko Dan Ives twiittasi.

Elon Musk tarjoutui ostamaan Twitterin huhtikuussa 44 miljardilla dollarilla. Yhtiön hallitus suhtautui asiaan kielteisesti, mutta päätti lopulta hyväksyä tarjouksen.

Vain muutamaa viikkoa myöhemmin Musk kertoi keskeyttävänsä yrityskaupan. Heinäkuussa hän perui sen kokonaan.

Yrityskaupan peruuntumisen vuoksi Twitter ja Musk ovat päätymässä oikeuteen 17. lokakuuta. Twitter pyrkii oikeusteitse pakottamaan Muskin maksamaan sovitun kauppahinnan.

Musk perusteli kaupan perumista sillä, että Twitter olisi rikkonut olennaisesti kauppaan liittyvää sopimusta muun muassa irtisanomalla henkilöstöä ja antamalla harhaan­johtavia lausuntoja bottitilien lukumäärästä. Musk on pannut pystyyn oman vastakanteen asiassa.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että Twitter on vahvoilla oikeusjutussaan.

Iso osa Elon Muskin laskennallisesta varallisuudesta on sidoksissa hänen omistamiinsa osakkeisiin. Bloombergin miljardöörilistauksen mukaan Muskin omaisuus on arvoltaan 250 miljardia dollaria, kun toisena listalla olevan Jeff Bezosin omaisuuden arvo on noin 162 miljardia dollaria.