Suomalaiset makuuttavat yhä enemmän rahaa nollakorkoisilla pankkitileillä – pörssisyöksy on tehnyt suomalaisista varovaisia sijoittajia

Suomalaiset makuuttavat käyttötileillä yli 100 miljardia euroa. Niiden keskikorko oli Suomen Pankin mukaan kesäkuussa 0,02 prosenttia.

Suomalaiset lepuuttavat yhä enemmän rahaa lähes nollakorkoisilla käyttötileillä. Suomen Pankin keskiviikkona julkaisemien tilastojen mukaan suomalaisten kotitalouksien talletuskanta oli kesäkuussa yli 113 miljardia euroa.

Rahoista 92 prosenttia eli noin 104 miljardia makasi käyttötileillä. Niiden keskikorko oli Suomen Pankin mukaan kesäkuussa 0,02 prosenttia.

Suomen kotitalouksien pankkitileillä oli kesäkuussa yli 5 miljardia euroa enemmän kuin kesäkuussa 2021. Talletuskanta kasvoi tämän vuoden kesäkuussa lähes 900 miljoonalla eurolla.

Tileillä lepäävän talletuskannan vuosikasvuvauhti on kuitenkin hidastunut Suomen Pankin mukaan merkittävästi. Kesäkuussa 2022 kasvuvauhti oli 4,8 prosenttia. Vielä vuosi sitten talletuskanta kasvoi yli 7 prosentin vuosivauhtia. Viimeksi kasvuvauhti on ollut nykyistä hitaampaa syyskuussa 2018.

Samalla suomalaiset ovat muuttuneet entistäkin varovaisemmiksi sijoittajiksi. Kesäkuussa 2022 kotitalouksien pörssinoteerattujen osakeomistusten arvo oli 44,6 miljardia euroa. Vielä elokuussa 2021 osakeomistusten arvo oli 56,1 miljardia euroa.

Sama kehitys näkyy myös sijoitusrahastoissa. Niiden arvo on laskenut viime vuoden huipusta 4,5 miljardia euroa. Kesäkuun lopussa kotitalouksilla oli sijoitusrahastoissa kiinni yhteensä 29,8 miljardia euroa. Sijoituksista suurin osa eli 39 prosenttia oli osakerahastoissa.

”Omistusten arvo on laskenut pääosin osakerahastojen arvon laskun vuoksi, mutta myös korkorahastojen arvo on laskenut merkittävästi”, Suomen Pankin tiedotteessa kirjoitetaan.

Kulunut vuosi on ollut osakemarkkinoilla todella epävakaa. Esimerkiksi maailman seuratuin osakeindeksi S&P 500 on menettänyt vuoden aikana arvostaan 13,5 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi yli 20 prosenttia. Helsingin pörssin yleisindeksi on pudonnut samassa ajassa noin 15 prosenttia.

Tämä näkyy suomalaisten varovaisuutena. Kotitaloudet nostivat rahastoista tammi–kesäkuussa enemmän rahaa kuin tekivät uusia sijoituksia.