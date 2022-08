Ruotsin vientienergiasta suurin osa virtasi Suomeen alkuvuonna.

Ruotsi otti Ranskan paikan Euroopan suurimpana energian nettoviejänä vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, ilmenee analyysiyhtiö En App Sysin laskelmista.

Syynä muutokseen on pääasiassa se, että Ranskan ydinvoiman tuotanto on ollut historiallisen alhaalla. Kesällä Ranskan energiayhtiö EDF on joutunut rajoittamaan energiantuotantoa joissakin ydinvoimaloissa, koska jokien vesi on liian lämmintä reaktoreiden jäähdytykseen. Analyysiyhtiön mukaan ongelmat Ranskan ydinvoimaloissa ovat kuitenkin koko järjestelmän kattavia, eikä haasteille ole näkyvissä nopeaa helpotusta.

Keskiviikkona Ranskan ydinvoimantuotanto oli noin puolet täydestä tehostaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Tavallisesti ydinvoimaloita pyritään ajamaan tasaisesti täydellä teholla.

Aiemmin Ranska on vienyt runsaasti enemmän energiaa kuin mitä se on ulkomailta ostanut. Alkuvuonna Ranskan energianvienti puolittui viime vuodesta 16,4 terawattituntiin. Tuonti sen sijaan tuplaantui 18,9 terawattituntiin.

Kun vuosi sitten maan energian nettovienti oli 21,5 terawattituntia, tänä vuonna tilanne kääntyi siihen, että nettotuonti oli 2,5 terawattituntia.

”Ruotsin nousu kärkeen vientiliigassa johtui enemmän Ranskan muutoksesta. Viime vuonna se oli vielä nettoviejä, tänä vuonna nettotuoja”, En App Sys sanoo.

Eniten Ruotsista vietiin energiaa Suomeen ja Tanskaan. Vienti Suomeen oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla seitsemän terawattituntia ja Tanskaan neljä terawattituntia.

Euroopan toiseksi suurin nettoviejä oli alkuvuonna Saksa 15,4 terawattitunnilla. Saksaa odottaa energiakriisi talvella, koska Venäjän maakaasuvirrat ovat ehtyneet.

Eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla maat vievät ja tuovat energiaa samaan aikaan. Markkinoilla sähköä pyritään siirtämään sinne, missä se on kalliimpaa.

Suomen nettotuonti pieneni tammi-kesäkuussa 7,1 terawattituntiin viime vuoden vastaavan ajan 8,7 terawattitunnista.

Euroopan suurin energiantuojamaa on Italia, jossa nettotuonti oli alkuvuonna 21,7 terawattituntia.