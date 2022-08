Sähkön­jakelu jatkuu jonkin aikaa, vaikka sähkö­yhtiön asiakas ei heti tekisi uutta sopimusta vanhan jatkeeksi.

Sähköyhtiöiden määrä Suomessa pysyi vuosina 2016–2020 samana, mutta viimeisen kolmen vuoden aikana markkinoilta on poistunut kourallinen yhtiöitä eri syistä. Viimeisimpänä heinäkuun lopussa toimintansa lopettamisesta ilmoittanut Lumo Energia perustelee verkkosivuillaan päätöstä ”hankalaksi muuttuneella markkinatilanteella”.

Ukrainan ja Venäjän välisen sodan ja sitä seuranneen energiakriisin myötä korkeiksi nousseet sähkön markkinahinnat voivat tarkoittaa, että sähköyhtiöitä lopettaa lisää. Kymmenkunta puhdasta myyntiyhtiötä, joihin Lumokin kuului, on tällä hetkellä todennäköisesti erityisen hankalassa tilanteessa.

Sähkömarkkinoihin erikoistuneen Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUT:n professori Samuli Honkapuro arvioi HS:lle, että tukkumarkkinahintojen nousu voi edelleen karsia sähkönmyyjien määrää Suomessa.

Mutta mitä tehdä, kun oma sähköyhtiö lopettaa?

Energiaviraston juristi Annagreta Sirén kertoo, että sähkön myyjät pyrkivät usein myymään ainakin osan asiakkaidensa sopimuksista toiselle vähittäismyyjälle. Näin on myös Lumon tapauksessa: yhtiö on tiedottanut osalle asiakkaistaan, että heidän sopimuksensa siirtyy GNP Energy Finlandille, joka on osa pohjoismaista GNP Energy -konsernia.

Vuoden 2021 vuosiraporttinsa perusteella GNP Energy on myös viimeisen vuoden aikana joutunut pohtimaan, miten halpojen määräaikaisten sähkösopimusten kanssa kannattaa toimia. Yhtiö on pyrkinyt myymään kannattamattomia sopimuksiaan eteenpäin. Suomessa GNP:n asiakkaat ovat tähän asti olleet enimmäkseen yrityksiä, mutta yhtiö laajentaa nyt toimintaansa myös kuluttaja-asiakkaille.

Sirénin mukaan tuolloin myytävät sopimukset siirtyvät uudelle myyjälle, ja asiakkaille tiedotetaan myyjän vaihtumisesta. Lumo kertoo asiakkaille lähetetyssä tiedotteessaan, että sopimuksen siirtyminen uudelle myyjälle ei vaadi asiakkailta toimia.

Lumon mukaan tuolloin sähköntoimitus jatkuu katkeamatta, ja sopimusten ehdot ja hinnan määräytymisperuste pysyvät ennallaan. Myös laskutustavat pysyvät ennallaan, mutta e-laskusopimuksen Lumon kanssa tehneet joutuvat aktivoimaan uuden e-laskutuksen GNP:n kanssa.

Jos markkinoilta poistuva myyjä ei onnistu siirtämään sopimuksia toiselle yhtiölle, asiakkaat joutuvat itse etsimään uuden sähköyhtiön ja tekemään uuden sähkösopimuksen. Lumo on kertonut, että se ei ole saanut kaikkia sopimuksia siirrettyä uudelle myyjälle.

Sirénin mukaan markkinoilta poistuva myyjä ilmoittaa jakeluverkonhaltijoille ne asiakkaat, joiden sopimuksia se ei ole myynyt toiselle myyjälle, ja joiden sähkön toimitus on siten loppumassa. Jakeluverkonhaltija ei saa keskeyttää sähkönjakelua näille asiakkaille ennen kuin se on ilmoittanut heille sähkönjakelun keskeytymisestä ja sen syystä.

Lumon sähkötoimitukset asiakkaille loppuvat 31. elokuuta, ja yhtiön mukaan asiakkailla tulee olla uusi sähkösopimus seuraavana päivänä. Vaikka sopimusta ei olisi, kuluttajilla on lakisääteinen puskuri sopimuksettomuuden varalta: sähkömarkkinalain mukaan jakeluverkonhaltijan on huolehdittava siitä, että kuluttajalle toimitetaan sähköä vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä.

Jos asiakas ei tee sopimusta uuden sähkönmyyjän kanssa verkkoyhtiön ilmoittaman ajan kuluessa, on verkkoyhtiöllä oikeus katkaista asiakkaan sähkönjakelu. Esimerkiksi Lumon asiakkaat saavat näin joka tapauksessa sähköä syyskuun loppupuolelle saakka.