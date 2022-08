Sijoittajien lellikin Harvian markkina-arvo on sulanut tänä vuonna rajusti – Yhtiön tuore hallitus­tähti kertoo, miksi yhtiö lähtee vielä uuteen nousuun

Vuosi 2021 oli kiuasyhtiölle erinomainen. Elokuun loppupuoliskolle tultaessa Harvian osake on halventunut alle 20 euroon ja hinnasta on kadonnut vuoden aikana liki 70 prosenttia.

Harvian myynti on hidastunut koronapandemian jälkeen. ”Ihmiset mieluummin säästävät rahansa kuin käyttävät sitä”, sanoo yhtiön hallituksen jäsen Heiner Olbrich.

Kiuasyhtiö Harvian osake on nähnyt viimeisten vuosien aikana ennennäkemättömän pörssirallin. Vuoden 2020 lopussa Harvian osakkeella käytiin kauppaa keskimäärin 24,4 eurolla. Vuotta myöhemmin osake oli kirinyt 58,7 euroon. Hinnannousua oli vuodessa 140 prosenttia.

Vuosi sitten Harvia teki ennätyksellisen tuloksen pandemiasta seuranneen rakennus- ja sisustusbuumin siivittämänä. Siitä innostuivat myös sijoittajat.

”Tietysti osakemarkkinoilla hyödyttiin myös alhaisista koroista”, sanoo Heiner Olbrich. Olbrich nimettiin vuoden alussa kiuasyhtiön hallitukseen.

Harvia on hyötynyt myös voimakkaasti kasvavista hyvinvointi- ja terveysmarkkinoista.

Saksalaista Olbrichia voi hyvällä syyllä kutsua hallitustähdeksi.

Luottamustoimia hänellä on useissa nimekkäissä yrityksissä. Olbrich toimii ruotsalaisen urheiluvaateyritys Björn Borgin hallituksen puheenjohtajana. Hän on myös jäsenenä Warsteinerin panimon ja elintarvikekonserni Eckes-Graninin hallituksissa.

Harvian hallituksen saksalaisvahvistus Heiner Olbrich pitää suomalaisia ja ruotsalaisia luotettavina kumppaneina, joilla riittää maalaisjärkeä. ”Bisnekseen ei liity turhaa puhetta, eikä mukana ole liikaa politiikkaa.”

Aiemmin hän on työskennellyt esimerkiksi kodinkoneyhtiö Mielen toimitusjohtajana ja Adidaksen globaalista myynnistä vastaavana johtajana.

Kun Olbrichin nimitys Harvian hallitukseen julkistettiin, yhtiön kurssi ponnahti yli viisi prosenttia. Yleisesti ottaen hallitusnimitykset eivät aiheuta kurssireaktioita.

Olbrichin valinta toi Harvialle palkinnon tämän vuoden parhaasta uuden hallitusjäsenen valinnasta suomalaisissa pörssiyhtiöissä.

Valinnan teki johtohaku- ja konsulttiyritys Stanton Chasen valitsema raati. Palkintoa on jaettu vuodesta 2011 lähtien.

Raati arvioi sitä, miten uuden hallitusjäsenen osaaminen tukee yrityksen strategiaa ja millaista lisäarvoa hänen kokemuksensa tuo. Raati analysoi sitäkin, miten valinta uudistaa hallitusta ja millaiset edellytykset uudella jäsenellä on panostaa tehtävään.

Raadin perusteluissa korostuivat Olbrichin liiketoimintaosaaminen Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelta sekä kokemus kodinkoneliiketoiminnasta ja kuluttajabrändeistä. Olbrich on myös ensimmäinen Harvian hallitukseen nimetty ulkomaan kansalainen. Lisäksi Björn Borgin hallituksen puheenjohtajuuden myötä hän tuntee pohjoismaisen hallitustyöskentelyn käytännöt

Sen jälkeen, kun Olbrich aloitti Harvialla, on kyyti ollut kuitenkin huomattavasti kylmempää.

Tuoreen osavuosikatsauksen mukaan kiukaiden ja saunojen kauppa hyytyi huhti–kesäkuussa merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Harvian liikevaihto supistui vuodentakaisesta 1,7 prosenttia 46 miljoonaan euroon huhti–kesäkuussa. Liikevoitto taas pieneni 8,7 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 12,9 miljoonasta eurosta.

Liiketoiminnan sakkaaminen on osunut voimalla myös yhtiön markkina-arvoon. Vielä elokuussa 2021 yhtiön markkina-arvo oli suurimmillaan lähes 1,2 miljardia euroa, nyt runsasta vuotta myöhemmin enää noin 318 miljoonaa euroa. Yhtiön arvostuksesta on siis haihtunut hieman yli vuodessa lähes 880 miljoonaa euroa.

Samalla osakkeen hinta on pudonnut 64 euron huipusta noin 17 euroon. Hinnasta on kadonnut tämän vuoden aikana yli 70 prosenttia.

Olbrich ei vaikuta olevan jyrkästä kurssilaskusta moksiskaan. Hän pitää sitä osin luonnollisena seurauksena maailman tapahtumista.

”Osake saattoi olla aiemmin ylikuumentunut, mutta tämä on spekulointia”, Olbrich sanoo.

”Hinta on tullut alas ihan samalla tavalla kuin monilla muillakin. Toisaalta eletään myös kriisiaikaa, joka näkyy myös osakemarkkinoilla. On ilmastokriisi ja sota Ukrainassa, ja sijoittajat ovat varovaisia. Kaikki ovat ottaneet osumaa, mutta pienemmät yhtiöt kärsivät suhteellisesti enemmän kuin suuret.”

Olbrich toistaa puheessaan myös yhtiön johdon esittämiä perusteluita heikosti menneelle vuodelle.

Ensinnäkin, Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti myös Harvian toimintoihin. Harvia keskeytti liiketoimintansa Venäjällä maaliskuun alussa. Venäjän osuus Harvia-konsernin liikevaihdosta oli 6,4 prosenttia vuonna 2021.

Toiseksi, siinä missä koronaviruspandemia kiihdytti Harvian myyntiä, kun ihmiset viettävät enemmän aikaa kodeissaan, nyt myynti on hiipunut. Olbrichin mukaan taustalla on osin pandemian vaikutusten hälveneminen mutta myös kuluttajien heikentynyt luottamus talouteen.

”Ihmiset mieluummin säästävät rahansa kuin käyttävät sitä. Harvia sai pandemian aikana lisävauhtia myyntiinsä, kun ihmiset eivät saaneet matkustaa. Nyt pandemian vaikutus on katoamassa ja olemme palaamassa takaisin normaaliin”, Olbrich sanoo.

Osa analyytikoista on ennakoinut Harvian tuotteiden kysynnän jatkavan laskusuunnassa. ”Normaaliin” palaamisesta huolimatta Olbrich uskoo vahvasti Harvian tulevaisuuteen ja kasvuun.

”Saunamarkkinoissa ei ole muuttunut mikään. Uskomme edelleen vahvasti markkinoiden kasvuun”, Olbrich sanoo.

Saunayhtiön hallitukseen Olbrichin sai hänen omien sanojensa mukaan Harvian hyvä työ kasvun ja kannattavuuden saralla. Eivätkä kiukaita ja kodinkoneita valmistavat yhtiöt ole hänen mielestään muutenkaan niin kaukana toisistaan, että Harvian hallitukseen liittymisessä olisi ollut merkittävästi jotain uutta.

Taustalla on kuitenkin myös henkilökohtaisempia syitä.

Haastattelun aikaan Olbrich on perheensä vapaa-ajan asunnolla Itävallassa.

”Meillä on täällä sauna, ja nautin siellä käymisestä. Aina auttaa, jos on henkilökohtainen suhde tuotteeseen, jota myydään”, hän sanoo.

”Periaatteenani on, etten työskentelisi tai tekisi mitään sellaiselle yhtiölle, joka tuottaa tai myy asioita, joihin en usko.”

Lisäksi Olbrich kertoo nauttineensa aina pohjoismaalaisten kanssa työskentelystä. Sen on osoittanut aika ruotsalaisen Björn Borgin hallituksessa.

”Olen täysin tietoinen siitä, että ruotsalaiset ja suomalaiset ovat erilaisia, mutta kulttuureissanne on myös paljon samaa”, hän sanoo.

Hän pitää suomalaisia ja ruotsalaisia luotettavina kumppaneina, joilla riittää maalaisjärkeä.

”Bisnekseen ei liity turhaa puhetta, eikä mukana ole liikaa politiikkaa”, Olbrich lisää.

”Tunnen tällaista kulttuuria kohtaan paljon sympatiaa.”

Ensimmäiset tapaamiset Harvian hallituksen ja johdon kanssa on pidetty, ja Olbrich kertoo vierailleensa myös yhtiön toimipisteissä Saksassa ja Itävallassa.

”Olen vakuuttunut siitä, että tein oikean päätöksen liittyessäni hallitukseen, ja toivon pysyväni mukana mahdollisimman pitkään”, Olbrich sanoo.

Olbrich on vaitonainen Harvian tulevaisuudesta ja siitä, mitä yhtiöltä on seuraavaksi odotettavissa, mutta hänellä on vahva usko yrityksen kannattavuuteen jatkossakin.

”Emme pysähdy tähän”, hän sanoo.

”Tulee ylä- ja alamäkiä, ja saatamme kokea takaiskuja siellä täällä. Esimerkiksi raaka-aineiden korkeat hinnat vaikuttavat Harviaankin edelleen, mutta siitäkin selvitään.”