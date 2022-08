Sähkön siirtohintojen nousu pysähtyi viime vuonna. Suomalaiset kuitenkin maksavat sähkönsiirrostaan edelleen varsin korkeaa hintaa tai jopa ylihintaa, sanoo VATT:n ylijohtaja Mikael Collan.

Energiaviraston mukaan sähkön siirtohintojen nousu pysähtyi viime vuonna. Tämä voi kuulostaa hyvältä uutiselta etenkin nyt, kun sähköenergian hinta vuorostaan nousee kohisten.

Verkkomaksujen voimakas nousu 2010-luvulla oli suomalaisten sähkönkuluttajien yhteinen murheenkryyni. Sähkön siirtohinta määräytyy asuinpaikan mukaan, eikä sitä ole mahdollista kilpailuttaa. Sähkönsiirtoa ei voi ostaa Suomessa toimivien alueellisten siirtomonopolien yli.

Siirtohintojen nousun viimeaikainen taittuminen on silti laiha lohtu sitä taustaa vasten, että suomalaiset maksavat sähkönsiirrostaan edelleen varsin korkeaa hintaa tai jopa ylihintaa.

VATT:n ylijohtajan Mikael Collanin mukaan tämä käy ilmi jakeluverkkoyhtiöiden tuotoista, jotka ovat etenkin yhtiöiden omalle pääomalle saadun tuoton osalta keskimäärin hyvin korkeita.

Verkkoyhtiöitä olisi tässä kohtaa helppo arvostella sähkönsiirron ylihinnoittelusta. Collanin mielestä se olisi kuitenkin älyllisesti epärehellistä. Yhtiöt rahastavat verkoillaan sen verran kuin sääntely sallii.

Suurimmatkaan verkkoyhtiöt eivät ole viime vuosina laskuttaneet sähkönsiirrosta niin paljoa kuin sääntely olisi periaatteessa mahdollistanut. Energiaviraston yhtiöille laskemat kohtuullisen tuoton rajat ovat niin korkealla, että yhtiöt ovat tyytyneet vähempään.

Siirtohinnoille asetettu korotuskatto on saattanut myös estää joitakin verkkoyhtiöitä laskuttamasta asiakkailtaan sääntelyn sallimia hintoja. Collan otaksuu, että yhtiöt saattavat viedä laskuttamatta jääneet tuotot siirtohintoihin tulevaisuudessa.

”Kyse on satojen miljoonien eurojen potista, jonka asiakkaat ovat tavallaan velkaa verkkoyhtiöille.”

Energiavirasto sääntelee sähkön siirtohintoja jakeluverkkoyhtiöihin soveltamansa valvontamallin kautta.

Siinä virasto määrittelee, kuinka paljon kunkin yhtiön sähköverkkoihin on sitoutunut pääomaa ja laskee sen pohjalta kohtuullisen tuoton, jonka yhtiö saa liiketoiminnallaan tienata. Verkkoyhtiöt sitten hinnoittelevat siirtämänsä sähkön niin, että niiden liikevaihto pysyy viraston sallimissa rajoissa.

Collan on tullut tunnetuksi Energiaviraston käyttämän valvontamallin kriitikkona. Hänen mukaansa se vääristää verkkoyhtiöille lasketun kohtuullisen tuoton suuremmaksi kuin sen tulisi olla.

”Viraston laskentatavan takia verkkoyhtiöiden kohtuullisen tuoton määrittelyn ja sitä kautta siirtopalvelun hinnoittelun ei voida katsoa olevan täysin kustannusvastaavaa. Se ei vastaa kustannuksia, joita yhtiöille jakeluverkkopalvelun tuottamisesta oikeasti koituu.”

”Toisin sanoen virasto laskee tuottoja sellaisille pääomille ja pääomakustannuksille, joita ei ole koskaan edes syntynyt. Se on sama kuin maksaisi rahaa tyhjästä.”

Tästä seurauksena on se, että siinä missä kuluttajat maksavat kovaa hintaa sähkön­siirrostaan, siirtoyhtiöt taas tuottavat osakkeenomistajilleen rutkasti enemmän rahaa suhteessa siihen, mitä nämä ovat itse yhtiöihin sijoittaneet.

Jakeluverkkoyhtiöiden tilinpäätökset ovat julkisesti saatavilla Energiaviraston sivuilta. Niistä käy ilmi, että eräiden verkkoyhtiöiden omalle pääomalleen saama tuotto on vuonna 2020 ollut jopa yli sata prosenttia.

Oma pääoma tarkoittaa käytännössä yhtiöiden omistajien yhtiöön sijoittamaa pääomaa ja yhtiöön jääneitä edellisten tilikausien voittovaroja.

Verkkoyhtiöiden joukosta löytyy myös useampia, joiden omalle pääomalleen saama tuotto on vuonna 2020 ollut yli 50 prosenttia. Kaiken kaikkiaan parinkymmenen yhtiön oman pääoman tuotto on ollut yli 20 prosenttia. Lisäksi on joukko yhtiöitä, joilla oman pääoman tuottoprosentti on jäänyt alle viiteen.

Energiaviraston vuodelle 2020 määrittelemä kohtuullinen oman pääoman kustannus oli noin kuusi prosenttia.

Vaihtelusta huolimatta verkkoyhtiöiden keskimääräinen tuottotaso on varsin korkea. Kuvaavaa on se, että niiden tuotto ylitti vuosina 2016–2019 kolmen eurooppalaisen, kilpailuilla markkinoilla toimivista yrityksistä koostuvan yritysindeksin tuoton.

”Kun pikavippifirmat lyövät lainalle 20 prosentin koron, jo sitä saatetaan pitää kammottavana. Sähköverkkobisneksessä omalle pääomalle on voinut saada tuoton, joka on tätäkin korkoa kovempi”, Collan sanoo.

Energiavirasto teki valvontamalliinsa muutoksia viime vuoden lopulla. Muutokset tulivat voimaan tämän vuoden alussa. Viraston mukaan valvontamenetelmien muutos on laskenut jakeluverkkotoiminnan tuottotasoa noin 40 prosenttia vuoden alusta.

Collan luonnehtii malliin tehtyjä muutoksia kosmeettisiksi. Valvontamallin perusongelma on hänestä yhä olemassa: se nojaa laskentatapaan, joka ei kuvasta verkkoyhtiöiden toteutuneita kustannuksia läpinäkyvästi ja antaa kohtuullisen tuoton laskennassa käytetylle omaisuudelle eli sähköverkoille todellisuutta suuremman arvon.

”EU:n lainsäädännössä on sähkömarkkina-asetus, joka edellyttää, että sähköverkko­palveluiden hinnoittelun on oltava kustannusvastaavaa. Meillä kuitenkin on käytössä malli, joka laskee tuottoja pääomaeriin, jotka eivät vastaa investointeihin oikeasti sitoutunutta rahaa.”

”Näin luodaan verkkoyhtiöille sellaisia pääomakustannuksia, jotka eivät ole todellisia, mutta jotka yhtiöiden asiakkaiden on kuitenkin maksettava.”

Energiavirasto on puolustanut valvontamalliaan toteamalla, että viraston valvonta­menetelmät ovat lainmukaisia eikä niitä ole kyseenalaistettu yhdessäkään oikeus­prosessissa. Viraston mukaan malli on myös yhteneväinen EU:n sähkömarkkina-asetuksen kanssa.

”Verkkotoiminnan valvontamenetelmissä erityyppisten kannustimien, kuten investointi-, laatu- tai tehostamiskannustimen, käyttö on sähkömarkkina-asetuksen mukaista”, Energiaviraston julkaisemassa tiedotteessa kirjoitetaan.

Lisäksi virasto korostaa tiedotteessaan, että parhaimmillaan valvontamalli kannustaa jakeluverkkoyhtiöitä tehostamaan toimintaansa.

Collanin mukaan sähkön siirtohinnat voisivat kuitenkin laskea edelleen nykytasolta, jos virasto muuttaisi valvontamalliaan sellaiseksi, että yhtiöt joutuisivat laskuttamaan asiakkailta todellisia kustannuksia paremmin vastaavia siirtohintoja.

”Verkkotoiminnan vieraan korollisen pääoman kulut eli korot tulisi laskuttaa asiakkailta kustannusvastaavasti. Verkkoyhtiöiden oman pääoman tuotto pitäisi laskea tavalla, joka ei vääristä yhtiökohtaista verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman määrää.”