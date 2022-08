Hurjat inflaatioluvut pakottavat Argentiinaa yhtä koviin koronnostoihin. Sekään ei tunnu riittävän, kun kansalaiset haalivat dollareita heikon peson sijaan.

Inflaatio ja sen hillitsemiseksi tehdyt ohjauskoron nostot ovat olleet tänä vuonna talousmaailmaan suurimpia puheenaiheita Yhdysvalloissa ja Euroopassa, mutta Argentiinassa luvut näyttävät paljon seuratuimpia talousalueita hurjemmilta.

Maan keskuspankki nosti torstaina tärkeintä Leliq-ohjauskorkoaan kerralla peräti 9,5 prosenttiyksikköä, mikä nosti koron huimaan 69,5 prosenttiin. Koronnosto on jo vuoden kahdeksas. Viimeksi korkoa nostettiin vain kaksi viikkoa sitten, silloinkin 8,0 prosentti­yksikköä.

Asiasta kertovat muun muassa CNN, Bloomberg ja Reuters.

Keskuspankki yrittää koronnostoilla hillitä maassa hurjana jylläävää inflaatiota eli kuluttajahintojen nousua. Vuoden takaiseen verrattuna kuluttajahinnat nousivat Argentiinassa heinäkuussa peräti 71 prosenttia. Inflaatioprosentti oli valtion julkaiseman datan mukaan korkein noin 30 vuoteen.

Hintojen nousun ei myöskään uskota olevan ohi. Ennusteissa vuotuisen inflaation uskotaan yltävän yli 90 prosenttiin vuoden loppuun mennessä.

Argentiinan taloudellinen turbulenssi on heiluttanut myös poliittista kenttää. Tuore talousministeri Sergio Massa on jo kolmas paikkaa pitänyt ministeri sitten heinäkuun alun.

Bloombergin mukaan Massa on luvannut olla pyytämättä maan keskuspankkia painamaan enempää rahaa valtion kulujen kattamiseen tänä vuonna. Massan lupaus on myös yksi kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n vaatimuksista Argentiinalle, joka on valuuttarahastolle velkaa 44 miljardia dollaria.

Rahan painaminen valtion kulujen kattamiseen on uutistoimiston mukaan ollut yksi maan kiihtyvän inflaation kroonisista juurisyistä kahden viime vuoden aikana.

Bloombergin latinalaisen Amerikan ekonomisti Adriana Dupita arvioi, että Massan mukanaan tuomat muutokset – erityisesti ohjauskoron rajut nostot – voivat auttaa tuomaan inflaatiovauhdin ja inflaatio-odotukset alas.

”Muutoksen laajuus riippuu siitä, pitääkö Massa lupauksensa olla turvautumatta rahan painamiseen maan hallinnon rahoittamiseen.”

Argentiina on kulkenut talouskriisistä toiseen jo vuosikymmenien ajan. Erilaisten talousongelmien kasautuessa se on ajautunut toistuvasti maksukyvyttömyyteen.

Talouslehti The Financial Timesin mukaan maa on jäänyt pitkälti kansainvälisten velkamarkkinoiden ulkopuolelle ajauduttuaan maksukyvyttömyyteen vuonna 2020, kun koronaviruspandemia kuritti sen taloutta.

Kun kansainvälistä velkaa on ollut vaikea saada, on valtio rahoittanut toimintaansa muun muassa kotimaisella velalla ja rahan painamisella, mikä puolestaan on ruokkinut jo valmiiksi korkeaa inflaatiovauhtia.

Yksi Argentiinan ongelmista on sen heikko valuutta, Argentiinan peso, jolla saa tällä hetkellä vain noin 0,0074 Yhdysvaltain dollaria. Tai toisin päin, yhdellä dollarilla saa noin 135 pesoa.

Ohjauskoron nosto on Bloombergin mukaan yksi keinoista, joilla valtio yrittää saada kansalaisensa pitämään kiinni pesoistaan. Rahapolitiikan kiristäminen johtaa yleensä valuutan vahvistumiseen korkotason noustessa.

Heikon peson vuoksi argentiinalaiset ovat turvautuneet monin paikoin vakaaseen Yhdysvaltain dollariin. The New York Timesin (NYT) mukaan argentiinalaisilla saattaa olla hallussaan eniten yhdysvaltalaista valuuttaa Yhdysvaltain ulkopuolella.

Elokuun alussa julkaisemassaan artikkelissa lehti kertoo, kuinka heikko peso ja vuosikausia huimaa vauhtia nousseet hinnat ovat pakottaneet argentiinalaiset sopeutumaan.

Lehden mukaan ihmiset käyttävät pesonsa heti kun saavat niitä käsiinsä, ja kaikki televisioista perunoihin ostetaan osamaksulla. Pankkeihin ei luoteta, ja luottoja käytetään harvoin.

Vuosikausia jatkuneiden hintojen nostojen jälkeen kukaan ei oikein tiedä, mitä asioiden pitäisi oikeasti maksaa.

Argentiina ja sen asukkaat ovat kuitenkin selvinneet. The New York Timesin artikkelin mukaan monien ammattien palkat nousevat lähes 50 prosenttia vuodessa ja vuokran­antajat voivat nostaa vuokria vastaavaan tahtiin.

Samaan aikaan miljoonat argentiinalaiset ostavat dollareita pimeiltä markkinoilta välttääkseen valtion dollarien ostamiselle asettamia rajoituksia.

Kaikki tämä on johtanut NYT:n mukaan siihen, että Argentiinan pääkaupungin Buenos Airesin varakkaammilla alueilla rakennetaan uusia taloja ja ravintolat ovat täynnä, mutta köyhemmillä alueilla ihmiset keräävät ja myyvät pois heitettyä kartonkia, yhdistelevät rahojaan ruoan ostamiseen tai käyvät puhdasta vaihtotaloutta välttääkseen peson käyttämistä.

NYT:n mukaan peräti 37 prosenttia argentiinalaisista elää köyhyydessä. Vuonna 2016 luku oli 30 prosenttia.

Köyhimpien kansalaisten palkat eivät nouse automaattisesti inflaation mukana, eikä heillä ole varaa maksaa ylimääräistä Yhdysvaltain dollareista pimeillä markkinoilla.

Se tarkoittaa, että töissä käydessäänkin he tienaavat pesoja, joiden arvo lähes kirjaimellisesti sulaa käsiin.

Ja samaan aikaan ympärillä kaikki kallistuu.