Noin 29 miljardin sijoitusvarallisuutta pyörittävällä Elolla on yli 240 000 eläkeläisasiakasta.

Elon muutosneuvotteluiden tavoitteena on vastata toimintaympäristön ja asiakkaiden käyttäytymisen muutokseen.

Työeläkeyhtiö Elo aloittaa muutosneuvottelut. Vaarassa on enintään 50 työtehtävää. Elon mukaan muutosneuvotteluiden tavoitteena on vastata toimintaympäristön ja asiakkaiden käyttäytymisen muutokseen.

Elo hoitaa noin 29 miljardin euron sijoitusomaisuutta. Yhtiön asiakkaana on noin 244 000 eläkkeensaajaa.

Elo on ollut julkisuudessa viime vuosina muun muassa yhtiön johtoon liittyvien ongelmien takia.

Maaliskuussa 2021 Elon aiempi toimitusjohtaja Satu Huber irtisanoutui tehtävästään. Huber johti Eloa kesäkuusta 2015.

Nykyisin yhtiötä johtaa Carl Pettersson.

Huber kertoi maaliskuussa 2021 HS:lle henkilökohtaisen päätöksensä kypsyneen raskaan vuoden jälkeen.

”Päätös oli vaikea, mutta joskus on oikea aika kääntää sivua omalta kannalta. Tämä tuntui oikealta hetkeltä sekä Elon että itseni kannalta. Vuosi on ollut raskas. Minulla on kaksi hallituspaikkaa ja saan nyt aikaa niille”, Huber sanoi.

Yhtiöllä oli Huberin toimitusjohtaja-aikana ongelmia eläkeyhtiöitä valvovan Finanssivalvonnan (Fiva) kanssa.

Joulukuussa 2020 Fiva määräsi hyvin poikkeuksellisesti ulkopuolisen asiamiehen valvomaan Elon toimivaa johtoa ja hallitusta. Kyse on tiettävästi ensimmäisestä kerrasta, kun työeläkeyhtiö joutuu näin raskaan valvontatoimen kohteeksi.

Fivan mukaan yhtiön johto toimi varomattomasti keväällä 2020, kun yhtiön sijoitusvarallisuuden arvo heikkeni väliaikaisesti niin että yhtiön vakavaraisuusasema laski hetkeksi vakavaraisuusrajan alapuolelle.