Öljy on nyt liki 25 prosenttia halvempaa kuin toukokuun lopussa.

Raakaöljyn hinta on halventunut tuntuvasti kesän aikana. Halpeneminen herättää kysymyksen, saattaisiko poikkeuksellisen voimakkaaksi äitynyt kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio olla viimein hidastumassa.

Pohjanmeren Brent-viitelaadun raakaöljy hinta oli toukokuun lopussa liki 123 dollaria barrelilta, mutta tiistaina hinta oli 94 dollaria barrelilta. Toisin sanoen raakaöljy on halventunut kesäkuun alusta lähes neljänneksen.

”On aika selvää, että raakaöljyn halpeneminen tulee osaltaan hidastamaan inflaatiota. Markkinoiden hintaodotuksia heijastelevien futuurien perusteella vaikuttaa siltä, että halpeneminen myös jatkuu syksyllä. On kuitenkin huomattava, että sähkön hinnan nousu on jatkunut. Se luo inflaatioon yläsuuntaista painetta Euroopassa”, sanoo Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen.

Yksi merkittävä syy raakaöljyn halpenemiseen on se, että taantuman vaara on kasvanut eri puolilla maailmaa. Kun kokonaistuotanto supistuu, öljyn kysyntä vähenee ja sen hinta halpenee.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) varoitti heinäkuun lopussa, että maailmantalous saattaa olla pian uuden taantuman partaalla. Etenkin, jos Venäjä keskeyttää kokonaan maakaasun myymisen Eurooppaan ja inflaatio kiihtyy ennakoitua enemmän.

Euroalueella energian kallistuminen on yksi keskeisistä inflaation kiihdyttäjistä. Heinäkuussa energian kuluttajahinnat kallistuivat euroalueella 39,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Jalostamattomat elintarvikkeet kallistuivat 11 prosenttia samalla vertailuajanjaksolla, teollisuustuotteet 4,5 prosenttia ja palvelut 3,7 prosenttia.

Energian kallistumista on kiihdyttänyt Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota ja sen takia määrätyt pakotteet, jotka ovat aiheuttaneet öljyn tarjontaan suuria häiriöitä. Monet länsimaiset yritykset ovat myös oma-aloitteisesti lopettaneet venäläisen raakaöljyn ostamisen.

Finanssiyhtiö Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ei usko, että raakaöljyn halpeneminen riittää hidastamaan inflaatiota.

”Ongelma on se, että raakaöljyn halpenemisen vastapainona maakaasu ja sähkö ovat kallistuneet voimakkaasti. Siksi meidän näkemyksemme on, että inflaatio euroalueella kiihtyy edelleen lähiaikoina, kun korkea kaasun ja sähkönhinnat menevät läpi kuluttajahintoihin. Suomessa tilanne on hieman erilainen, koska maakaasun painoarvo on hyvin pieni.”

Pääekonomisti Reijo Heiskanen finanssiryhmä OP:sta on eri mieltä.

”Mielestäni on selvää, että inflaatio hidastuu jonkin verran raakaöljyn halpenemisen seurauksena euroalueella. Se vaikuttaa aika suoraan bensiinin ja dieselin hintoihin.”

Heiskanen painottaa, että eri valtioiden välillä on kuitenkin eroja.

”Saksassa käytetään paljon maakaasua, joka on nyt poikkeuksellisen kallista. Suomessa se ei kuitenkaan vaikuta kuluttajahintoihin. Kallis sähkö puolestaan vaikuttaa suoraa kuluttajahintoihin, mutta hyvin paljon riippuu, mikä on raakaöljyn halpenemisen ja sähkön kallistumisen ero.”

Kuluttajahintojen kallistumisen seurauksena kotitalouksien ostovoima heikkenee, koska tietyllä määrällä rahaa saa ostettua vähemmän tavaroita ja palveluita kuin aikaisemmin. Vilkas inflaatio on palkansaajien lisäksi haitallista yrityksille ja sijoittajille.

Euroopan keskuspankki kiristi heinäkuussa rahapolitiikkaa 0,50 prosenttiyksikköä yrittäessään taltuttaa ripeää inflaatiota. Rahapolitiikan kiristäminen hidastaa inflaatiovauhtia yleensä puolen vuoden kuluttua ja saavuttaa täyden vaikutuksensa runsaan vuoden aikana.