Paras taantuman ennustaja on ilmestynyt markkinoille, ja talouden kannalta pahaenteinen korkoero on nyt suurempi kuin yli 20 vuoteen – ”En usko että se pettää tälläkään kertaa”

Yhdysvaltain joukkovelkakirjamarkkinoilla tapahtuu nyt jotain hyvin poikkeuksellista: kahden vuoden valtiolainan tuotto-odotus on huomattavasti kymmenen vuoden lainan tuotto-odotusta suurempi.

Normaalisti velkakirjamarkkinat toimivat päinvastoin: terveillä markkinoilla tuotot ovat korkeammat lainoilla, joiden erääntymisaika on pidempi.

Keskiviikkona 10 vuoden lainan korko oli 2,9 prosenttia ja kahden vuoden lainan 3,3 prosenttia. Korkoero on nyt suurimmillaan sitten elokuun 2000.

Ilmiötä kutsutaan kääntyneeksi tai laskevaksi korkokäyräksi, mutta miksi siitä pitäisi välittää?

Siksi, että kääntynyt korkokäyrä kielii lähestyvästä taantumasta.

”Kääntyvä korkokäyrä on perinteisesti ollut paras taantuman ennustaja historiassa, enkä usko että se pettää tälläkään kertaa”, kertoo S-pankin päästrategi Lippo Suominen.

Nytkin Yhdysvaltain talous on teknisesti taantumassa, sillä maan bruttokansantuote on supistunut kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä.

Taantumalle on toki muitakin tuntomerkkejä, eivätkä kaikki täyty tällä hetkellä. Esimerkiksi työttömyystaso on Yhdysvalloissa matalimmillaan sitten vuoden 1969.

Suomisen mukaan taantuman tulo on kuitenkin jo laajalti myönnetty.

”Nyt ollaan siirrytty vaiheeseen, jossa mietitään, millainen taantuma on edessä”, Suominen sanoo.

Sinänsä taantumasta ei tarvitse olla huolissaan, Suominen sanoo.

”Jos lohtua hakee, niin on taantumia ja taantumia. Kääntyvä korkokäyrä ei vielä kerro, kuinka pitkä ja syvä taantuma on luvassa.”

Yhdysvaltojen kahden vuoden ja kymmenen vuoden korkojen suhde on sijoittajien tiiviisti seuraama indikaattori talouden tilasta.

Esimerkiksi JP Morganin ekonomisti Stephanie Roth sanoi CNBC:lle maaliskuussa, että kahden ja kymmenen vuoden velkakirjojen korkokäyrät ovat kääntyneet ennen seitsemää edellistä taantumaa vuodesta 1970 lähtien.

Rothin mukaan korkomarkkinalla tapahtuneesta kääntymisestä on mennyt keskimäärin 17 kuukautta laskusuhdanteen alkamiseen. Kaksivuotisen koron tuotto-odotus on ollut kymmenvuotista suurempi heinäkuusta alkaen. Täten on mahdollista, että laskusuhdanne odottaa vuoden 2023 lopussa.

Kääntynyt korkokäyrä on joskus ollut myös väärä hälytys. Niin on käynyt Rothin mukaan esimerkiksi vuonna 1998.

Muutos korkokäyrässä ei itsessään laukaise lamaa.

Sen sijaan se on merkki siitä, että korkosijoittajat ovat huolissaan talouden pitkän aikavälin näkymistä.

Kyse on siitä, mitä sijoittajat ennakoivat keskuspankin tekevän tulevaisuudessa. Nyt sijoittajat ennakoivat, että Yhdysvaltain keskuspankki nostaa korkoja nopeasti ja liian korkealle, mikä hillitsee sekä inflaatiota että talouskasvua.

”Korko heijastelee taloutta. Pitkän tähtäimen odotus on nyt se, että talouskasvu jää vaisuksi. Kun talouskasvu hiipuu, niin keskuspankin on taas laskettava korkoja”, Suominen selittää.

Yhdysvallat on maailman suurin talous, joten siksi maan markkinoiden suunnasta kannattaa olla kiinnostunut. Yhdysvaltain taloudessa tapahtuvat asiat heijastuvat vääjäämättä muuallekin maailmaan.

”Harvoin täällä Euroopassa eri suuntaan mennään kuin Yhdysvalloissa”, Suominen sanoo.

Taantuma ja pörssikurssit eivät aina laskettele käsi kädessä. Ennemminkin taantuma näkyy pörssissä ennen kuin muualla taloudessa, Suominen sanoo. Tänä keväänä Yhdysvaltain pörssissä nähtiin parinkymmenen prosentin laskua.

”Käytännössä kaikkiin isoihin pörssilaskuihin viimeisen kymmenen vuoden aikana on yhdistynyt Yhdysvaltain taantuma.”

Nyt pörssikursseissa on nähty jälleen nousua. Heinäkuusta tulikin markkinoiden paras kuukausi sitten marraskuun 2020. Suuryhtiöitä laajasti seuraava S&P 500 -indeksi on noussut jo kesäkuun pohjilta yli 17 prosenttia ja teknologiaosakkeiden Nasdaq 23 prosenttia.

”Toiveikkuus on noussut, että entä jos selvitäänkin pienellä taantumalla ja koronnostot jäävät odotettua vähäisemmiksi.”

Laajassa kuvassa edessä on tiukempia aikoja, eli pitkän tähtäimen tuotot pörssissä jäävät myös vähäisemmiksi, Suominen sanoo. Sen tarkemmin Suominen ei lähde pörssimarkkinoita ennustelemaan.

Tämän hetken nousun jälkeen voi tulla uusi lasku, tai sitten ei. Markkinoiden todellinen pohjakosketus paljastuu aina vasta jälkikäteen.

”Laskumarkkinassakin voidaan nähdä voimakkaita väliaikaisia nousuja. Kukaan ei tiedä, mikä se lopullinen nousu markkinoilla on”, Suominen sanoo.