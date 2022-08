Uutistoimisto Reutersin mukaan Saksan hallitus ei ole vielä tehnyt virallista päätöstä maan kolmen viimeisen ydinvoimalan toiminnan jatkamisesta.

Isarin ydinvoimala Essenbachissa on yksi viimeisiä Saksassa toiminnassa olevista ydinvoimaloista.

Saksa aikonee viivyttää maan viimeisen kolmen yhä toiminnassa olevan ydinvoimalan sulkemista, kun maa valmistautuu tulevan talven mahdolliseen energiapulaan, kertoo talouslehti The Wall Street Journal. Lehti perustaa tietonsa nimettömiin lähteisiin.

Alun perin Saksan oli tarkoitus sulkea viimeisetkin ydinvoimalat tämän vuoden loppuun mennessä. Ydinvoiman alasajosta tehtiin poliittisia päätöksiä Saksassa jo 2000-luvun alussa, ja Fukushiman ydinonnettomuus vuonna 2011 lujitti päätöstä.

Ydinvoimaloiden toiminnan jatkaminen vaatii vielä hyväksynnän liittokansleri Olaf Scholzin kabinetilta ja luultavasti myös parlamentin pitää äänestää asiasta.

Saksan talousministeriön edustaja kuitenkin sanoo uutistoimisto Reutersille, että WSJ:n uutisoinnilta puuttuu faktapohja.

”Hallitus ei ole vielä päättänyt mitä se aikoo tehdä kolmen viimeisen saksalaisen ydinvoimalan kanssa tämän vuoden jälkeen”, hallituksen edustaja kertoo uutistoimisto Reutersille. ”Päätöksiä tehdään vasta stressitestin tulosten jälkeen.”

Virallinen päätös häämöttää siis vasta viikkojen päässä. WSJ:n lähteiden mukaan hallitus uskoo, että ehdot ydinvoimaloiden toiminnan väliaikaiselle jatkamiselle täyttyvät. Venäläisestä kaasusta riippuvaista Saksaa uhkaa talvella energiapula, ja ydinvoimaloiden toiminnan jatkamiseen ei liity turvallisuushuolia.

Ydinvoiman tuottamisen jatkamisesta on keskusteltu Saksassa pitkin kevättä ja kesää. Heinäkuun lopussa Scholz vihjasi, että viimeisten ydinvoimaloiden sulkemispäivän siirtämistä voisi harkita.

Saksan energiapolitiikka on nojannut vahvasti venäläiseen maakaasuun. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut tuon ratkaisun valtavaksi virheeksi. Venäjä käyttää energiaa aseena, ja maa on vähentänyt kaasuntuontia Saksaan. Samalla energiasta maksaminen Venäjälle kasvattaa maan sotakassaa.

Ydinvoimatuotannon jatkaminen ei ole ratkaisu kaikkiin Saksan ongelmiin, sillä maakaasua käytetään erityisesti lämmitykseen ja teollisuuden toimintoihin. Ydinvoimalat taas tuottavat sähköä.

Jos ydinvoimalat suljettaisiin, täytyisi ne korvata kaasu- ja hiilivoimaloilla. Saksa on jo joutunut käynnistämään uudelleen joitakin hiilivoimaloita korvatakseen kaasuvajetta.

Samaan aikaan Saksan hallitus säätää energiansäästöpäätöksiä, joiden avulla olisi tarkoitus vähentää kaasun ja energian kulutusta maassa seuraavien kahden vuoden ajan. Päätöksiin kuuluu muun muassa julkisten tilojen lämpötilojen pienentämistä.

Maan energiaviranomaisen mukaan kaasunkulututusta täytyy vähentää 20 prosenttia, jos Saksa haluaa kaasun riittävän kaikille tulevina talvina.

Vielä ei ole selvää, kuinka kauan ydinvoimalat saavat jatkaa toimintaansa joulukuun jälkeen.

WSJ:n lähteiden mukaan jatkopäätös voi olla vain muutaman kuukauden mittainen.

Useat virkahenkilöt ovat kertoneet, että päätös ydinvoiman jatkamisesta koskisi vain viimeistä kolmea toiminnassa olevaa ydinvoimalaa. Jo alas ajettuja ydinvoimaloita ei lähdetä käynnistämään uudelleen.

Ydinvoimaloiden pyörittämisen jatkamiseen liittyy paljon teknistä, lakiteknistä ja poliittista säätämistä. Ydinvoiman vastustaminen on ollut tällä hetkellä hallituksen johtopuolueiden eli sosiaalidemokraattien ja vihreiden politiikan ytimessä, eikä linjasta poikkeaminen ole suinkaan helppoa.

Myös Saksan kansa on laajalti tukenut maan ydinvoimapolitiikkaa. Ukrainan sota ja kaasupula ovat kuitenkin saaneet mielipiteet lieventymään.

Forsa-instituutin tuoreen kyselyn mukaan kolme neljästä saksalaisesta haluaa, että viimeisten kolmen ydinvoimalan toimintaa jatketaan.

Kaikkia ydinvoiman jatkaminen ei miellytä. Jotkut ympäristöjärjestöt ovat ilmoittaneet, että ne ryhtyvät oikeustoimiin, mikäli hallitus päättää siirtyää ydinvoimaloiden sulkemispäivää.