Suomalaisyritysten etätyölinja on tiukentunut, ja ihmiset halutaan nyt konttorille useita kertoja viikossa – Tutkijan mukaan etätyö kurjistaa erityisesti yhtä ryhmää

Suuret suomalaisyritykset sallivat työn­tekijöilleen joustavan etätyö­mahdollisuuden myös koronapandemian jälkeen, mutta pelkkää etätyötä ei enää suvaita yhdessäkään HS:n haastattelemassa yrityksessä.

Elämä on palannut useimmilta osin entisiin uomiinsa koronapandemian jäljiltä. Poikkeuksen tekee työelämä: etätyöskentely on säilynyt monissa yrityksissä ja organisaatioissa sallittuna, vaikka mikään ei enää estä saapumasta työpaikalle.

Korona-aikana etätyön povattiin jatkuvan laajasti myös pandemian jälkeen, mutta viime aikoina maailmalta on alkanut kuulua toisenlaista viestiä. Työntekijät halutaan takaisin konttorille.

Esimerkiksi teknologiayhtiö Apple on patistanut Kaliforniassa sijaitsevan päämajansa lähellä asuvia työntekijöitä palaamaan toimistolle ainakin kolmena päivänä viikossa. Käytäntö leviää Kaliforniasta myöhemmin myös muille Applen toimistoille ympäri maailman.

Myös Googlen omistaja Alphabet on alkanut vaatia työntekijöitään toimistolle kolmesti viikossa, mutta päinvastaisiakin esimerkkejä löytyy. Meta ja Amazon esimerkiksi suosivat yhä joustavampaa etätyömallia.

Minkälainen tilanne on suomalaisyrityksissä? Kannustetaanko ihmisiä palaamaan työpaikoille, vai luotetaanko yhä etäyhteyksiin?

OP:n henkilöstöjohtaja Hannakaisa Länsisalmi

Pankkiryhmä OP:ssa syksy käynnistyy lähi- ja etätyötä yhdistävässä hybridityössä, jonka periaatteista linjattiin yhtiössä jo vuosi sitten. OP:n henkilöstöjohtaja Hannakaisa Länsisalmi kertoo, että tuleva syksy on käytännössä ensimmäinen kerta, kun hybridityötä päästään opettelemaan täysimääräisesti.

Tähän mennessä monet ovat työskennelleet vallitsevan koronatilanteen mukaan joko enimmäkseen etänä tai hybridityötä kokeillen. OP:n toimipisteiden käyttöaste oli Länsisalmen mukaan keväällä noin 40–50 prosenttia, ja kesälomakaudella se on ollut vielä pienempi.

”Meillä hybridityö tarkoittaa sitä, että tiimit, eri työyhteisöt ja liiketoiminnot suunnittelevat itsenäisesti etä- ja lähityön yhteensovittamisen”, Länsisalmi kertoo.

OP edellyttää, että osa työstä tehdään toimistolla – Länsisalmen mukaan tällaista työtä on esimerkiksi ideointiin, suunnitteluun tai vaativaan ongelmanratkaisuun liittyvät tehtävät. Tiimit päättävät itse, milloin ”ankkuritapaamisia” pidetään konttorilla, ja muun työn voi halutessaan tehdä etänä. Sovittuihin ankkuritapaamisiin on kuitenkin jokaisen tultava fyysisesti paikalle.

”Se ei ole mahdollista, että tekee vain etätyötä eikä koskaan tapaa tiimejä tai työkavereita. Monet työt sujuvat paremmin, kun istutaan saman pöydän äärellä ja tehdään yhdessä asioita.”

Länsisalmi ei osaa vielä arvioida esimerkiksi sitä, montako ankkuritapaamista tiimillä voi olla viikossa tai kuukaudessa, koska hybridityöstä ei vielä ole pitkäaikaista kokemusta.

”Tulokset puhuvat sitten puolestaan. Jos joku tiimi ei saavuta tavoitteitaan, niin sittenhän se keskustelee myös hybridityön käytännöistä ja siitä, pitääkö jotain muuttaa.”

Länsisalmi kertoo, että OP:n työntekijät ovat henkilöstökyselyiden perusteella olleet tyytyväisiä etä- ja lähityön joustavaan vuorotteluun. OP:n hybridityölinjaus vaikuttaa noin 12 500 työntekijään Suomessa ja Baltiassa.

”Kukaan ei sano, että läppäriruudulta saisi yhtä paljon energiaa kuin siitä, että juttelee työkaverin kanssa työpaikalla.”

Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho

Tietoliikenneyhtiö Elisassa työntekijöitä on kannustettu palaamaan töihin toimistolle, mutta käytännössä tiimit saavat itse päättää Elisallakin lähi- ja etätyörytmistään, kertoo henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho. Elisan konttoreiden käyttöaste on ollut vain noin kolmanneksen luokkaa verrattuna aikaan ennen koronapandemiaa.

”Haluamme, että ihmiset tulevat ainakin jossain määrin toimistolle. Jokaisen tehtävänä on olla mukana rakentamassa ja kehittämässä yhteisöä, ja se ei onnistu niin hyvin, jos ollaan aina vain etänä”, Ranta-aho sanoo.

Elisan johto kannusti viime keväänä jokaista tiimiä laatimaan omat etätyökäytäntönsä. Ranta-aho kertoo, että asiakaspalvelutiimi saattaa kokoontua toimistolla esimerkiksi palaveripäivinä, asiakastapaamisissa ja valmennuksissa. Tämä voi tiimistä riippuen tarkoittaa esimerkiksi yhdestä kolmeen konttoripäivää viikossa, mutta mitään enimmäis- tai vähimmäismäärää ei ole linjattu.

”Jokainen tiimi on päättänyt, mitkä ovat ne tilanteet, joissa meidän täytyy tulla toimistolle.”

Ranta-ahon mukaan Elisan työntekijät arvostavat sitä, että heillä on valtaa päättää, kuinka järjestävät oman työnsä. Suurin osa Elisan työntekijöistä on ollut tyytyväisiä hybridityömalliin.

”Aina löytyy heitä, jotka haluaisivat tehdä pelkästään etätyötä. He eivät aina välttämättä ymmärrä, että he ovat osa työyhteisöä eivätkä vain omien työsuoritteidensa tekijöitä.”

Elisan hybridityösuositus koskee Suomessa noin 3 000:ta työntekijää Suomessa.

Nordean Suomen-henkilöstöjohtaja Johanna Bergström

Finanssikonserni Nordea kertoi työntekijöilleen kesäkuussa 2021 hybridimallista, jossa yhdistetään sekä lähi- että etätyötä työtehtävästä riippuen. Suomen-henkilöstöjohtaja Johanna Bergströmin mukaan tämän jälkeen kyllä palattiin laajempaan etätyöhön koronatilanteen pahentuessa, mutta ihmisiä alkoi siirtyä takaisin toimistolle kevättalvella yleisen etätyösuosituksen päättymisen jälkeen.

Enää Nordeassakaan ei yksikään työntekijä voi olla pelkässä etätyössä, Bergström kertoo.

”Sanotaanko näin, että työntekijöitä kannustetaan olemaan mieluummin enemmän läsnä kuin etänä. Uskomme lähityöhön, yhteisöllisyyteen ja siihen, että ihmiset voivat paremmin, kun tulevat toimistolle. Mutta joissakin tilanteissa etätyöt ovat ihan okei”, hän sanoo.

Bergströmin mukaan eri tiimeillä on vaikutusvaltaa päättää, missä määrin tehdään etä- ja lähityötä. Tiimejä kannustetaan esimerkiksi yhteisiin konttoripäiviin, mutta niiden määrä ja ajankohta saattavat vaihdella työtehtävän mukaan.

”Kun ohje on, että suositaan lähityötä, niin silloin toivomme, että tullaan viikoittain toimistolle.”

Bergströmin mukaan Nordeassa uskotaan, että ihmiset haluavat olla yhdessä samassa tilassa. Esimerkiksi hiljaisen tiedon välittyminen, uuden innovointi ja tuoreiden työntekijöiden opettaminen yrityksen kulttuuriin onnistuu hänen mukaansa huonommin etäyhteydessä.

”Toisaalta laajempi siirtyminen etätyöhön avasi mahdollisuuksia. Pieniä lapsia voi esimerkiksi viedä päiväkotiin työajalla, eikä välttämättä tarvitse matkustaa kokouksiin. Työ joustaa.”

Nordean etätyöpäätös vaikuttaa noin 6 400 työntekijään Suomessa.

Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta

Suomen suurimmassa mediaorganisaatiossa Sanoma Media Finlandissa pyritään syksyllä etä- ja lähityön ”parhaiden puolten" yhdistämiseen, kertoo toimitusjohtaja Pia Kalsta. Hybridimallia alettiin soveltaa lokakuussa 2021.

”Suositus on, että joka viikko ollaan toimistolla töissä. Keskimäärin se on kaksi tai kolme päivää”, Kalsta kertoo.

Tiimit saavat vaikuttaa omiin työkäytäntöihinsä, mutta täysin etänä työtä ei ole mahdollista tehdä. Etätyö tuo Kalstan mukaan joustavuutta työntekijöiden arkeen ja mahdollistaa keskittymistä vaativat työtehtävät, mutta lähityössä taas korostuvat toisilta oppiminen, hiljaisen tiedon välittyminen ja ryhmätyöskentely.

”Uskon, että yhdistelmämalli on sekä työnantajan että työntekijän etu”, Kalsta sanoo.

Vaikka Sanoma Media Finlandin tuotteet ovat ilmestyneet normaalisti korona-aikana, etätyön jatkuminen saattaisi Kalstan mukaan vaikuttaa pidemmällä aikavälillä luovaan työhön. Pahimmillaan seurauksena voisi olla esimerkiksi sisältöjen laadun kärsiminen, mikä taas voisi vaikuttaa yrityksen menestykseen.

”Brainstormingia ja kollegan kanssa ideointia ei tehdä yhtä paljon etänä kuin läsnä. Pitkällä aikavälillä etätyö tulisi heikentämään kilpailukykyämme, kun laadun heikentyminen näkyisi asiakkaille.”

Sanoma Media Finlandissa työskentelee runsaat 2 000 työntekijää.

Johtajat kaikista yrityksistä muistuttavat, että yrityksissä on myös paljon työtehtäviä, joita ei ole voinut korona-aikanakaan tehdä etänä.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Tuomo Alasoini

EtätyÖ ei kohtele kaikkia tasaveroisesti. Vaikka teknologinen osaaminen voi olla nuoremmilla työntekijöillä paremmin hallussa kuin konkareilla, he kärsivät tutkimusten mukaan eniten etätyöstä, kertoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Tuomo Alasoini.

”Nuoremmat ovat kokeneet enemmän epävarmuutta, työhyvinvoinnin laskua ja yhteisöllisyyden puutetta. Nuorilla ei välttämättä ole vielä verkostoja tai esimiesten ja työkavereiden luottamusta”, Alasoini sanoo.

Nuorempien kokema ulkopuolisuuden tunne voi puolestaan vaikuttaa negatiivisesti koko työpaikan yhteisöllisyyteen.

Alasoinin mukaan monien yritysten nyt suosima etä- ja lähityön yhdistäminen on kuitenkin osoittautunut tutkimusten valossa hyväksi ratkaisuksi. Hybridimallissa esimerkiksi työtyytyväisyys on paremmalla tolalla kuin muissa malleissa ja ”työn imu” on voimakkaampi.

Hybridityön vahvuuksiksi nähdään Alasoinin mukaan se, että kasvokkaista tukea on tarvittaessa mahdollista saada työkavereilta ja esihenkilöiltä. Lisäksi etätyössä on enemmän oppimismahdollisuuksia, kun työntekijä joutuu luomaan uusia käytäntöjä yhdistää työ- ja vapaa-ajan välille.

Alasoini kuitenkin muistuttaa, että hybridityön onnistumiseen vaikuttaa suuresti se, kuinka työnantaja on sen järjestänyt. Mitä enemmän työntekijä saa itse vaikuttaa omiin työaikoihinsa ja -käytäntöihinsä, sitä paremmin hän olettavasti voi.

Esimerkiksi Applen kohdalla hybridityö voi palvella ensi sijassa yrityksen, ei yksilön etua. Alasoini arvelee, että kolmen konttoripäivän taustalla saattaa olla ajatus siitä, että yritys onnistuu paremmin uuden teknologian innovoinnissa, kun työntekijät ovat samassa tilassa – halusivatpa tai eivät. Videopuheluissa ideat eivät ehkä räisky, vaan mikrofoni saatetaan jättää helpommin avaamatta.

Onko etätyö ohimenevä villitys, josta livutaan vähitellen takaisin toimistolle? Työterveyslaitoksen kyselytutkimuksen mukaan noin kolmannes yrityksistä aikoi sallia etätyön korkeintaan satunnaisesti korona-ajan jälkeen. Hieman yli puolet aikoi antaa tiimien ja työntekijöiden päättää itse, missä työskentelevät. Vain yksi prosentti yrityksistä kertoi siirtyvänsä täysin etätyöhön.

Alasoini uskoo, että tulevaisuudessa hybridityöstä palataan jonkin verran nykyistä enemmän takaisin perinteiseen lähityöhön, mutta täydellistä paluuta menneeseen ei tule.

”Pandemian jälkeiset käytännöt ovat lähempänä korona-ajan käytäntöjä kuin sitä edeltävää aikaa.”

HS on osa Sanoma-konserniin kuuluvaa Sanoma Media Finlandia.