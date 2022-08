Hinta on jo kaksi kertaa korkeampi kuin kesäkuussa ja kymmenkertainen pitkän aikavälin perustasoon verrattuna.

Maakaasun hinta Euroopassa on noussut tällä viikolla uuteen ennätykseen. Hinta on tällä hetkellä yli kymmenkertainen verrattuna viime vuosien vakiintuneeseen tasoon.

Manner-Euroopan keskeisin maakaasun hintaa kuvaava TTF-indeksi puhkaisi maanantaina uuden ennätystason, kun seuraavan kuukauden toimituksesta maksettava hinta nousi ensimmäistä kertaa yli 220 euroon megawattitunnilta. Keskiviikkona hinta oli noin 230 euroa.

Hinta on äärimmäisen kova. Talouslehti Financial Timesin mukaan nykyinen maakaasun hinta vastaisi samaa kuin, jos raakaöljy maksaisi 400 dollaria barrelilta. Brent-viitelaadun raakaöljy on maksanut korkeimmillaan 146 dollaria barrelilta. Keskiviikkona Brent-viitelaadun raakaöljy maksoi 92 dollaria.

Edellinen ennätyshinta nähtiin maaliskuun alussa, kun hinta nousi 212 euroon megawattitunnilta. Maaliskuun jälkeen hinta laski pian, kunnes kääntyi uudelleen nousuun kesäkuun puolivälissä, kun Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom ryhtyi vähentämään kaasutoimituksia Saksaan. Tätä ennen Gazprom oli katkaissut kaasutoimitukset kokonaan joihinkin EU-maihin, muun muassa Suomeen.

Sen jälkeen hinta on noussut nopeasti, ja tällä hetkellä kaasu maksaa jo karkeasti kaksi kertaa enemmän kuin kesäkuussa.

Gazpromin mukaan syy Saksan kaasutoimitusten vähenemiseen on tekninen, mutta Saksan hallitus ja Gazpromin suurasiakas energiayhtiö Uniper ovat pitäneet selitystä epäuskottavana.