Energiaviennistä saaduilla tuloilla Venäjä voi kompensoida lännen asettamien pakotteiden vaikutuksia.

Venäjän arvioidaan saavan tänä vuonna 38 prosenttia suuremmat vientitulot energiamyynnistä kuin viime vuonna, kertoo uutistoimisto Reuters.

Arvio on peräisin Venäjän talousministeriön asiakirjasta, jonka Reuters on saanut nähtäväkseen. Tietoihin on siis suhtauduttava varauksella.

Suurempaan vientituloon vaikuttavat niin öljyn myynnin lisääntyminen kuin myös kaasun hinnan nousu.

”En osaa sanoa, pitääkö arvion luku paikkansa, mutta varmasti vientitulo on tänä vuonna suurempaa, sillä energian hinnat ovat selkeästi korkeammalla kuin viime vuonna”, sanoo Suomen pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko.

Mikäli arvioitu kasvu toteutuu, avittaa Venäjän valtiota pehmentämään sodan aiheuttaman taantuman vaikutuksia.

Täysimittaisena vientitulojen kasvu ei Venäjän sotakassaan siirry, Solanko sanoo.

”Energiavientitulot ovat yritysten liikevaihtoa, mutta Venäjän federaatio saa tuloja öljyn- ja kaasun tuotannosta ja viennistä verokertymän muodossa, mikä toki riippuu nimenomaan vientihinnasta”, Solanko selittää.

”Vientihintojen nousu tarkoittaa sitä, että budjettiin tulee enemmän rahaa kuin ennen, mutta eivät ne kaikki rahat sinne mene.”

Länsimaiden pyrkimyksenä on ollut saattaa Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvä Venäjä polvilleen talouspakotteilla.

Pakotteet ovat osuneet Venäjän talouteen epätasaisesti. Esimerkiksi autoteollisuus, IT-ala ja finanssiala ovat kärsineet pakotteista merkittävästi, öljyteollisuus ei niinkään.

Kaikki pakotteet eivät ole vielä voimassa. Esimerkiksi öljypakotteet astuvat voimaan vasta joulukuussa ja helmikuussa. Kaasun viennille ei ole edes asetettu rajoitteita.

Sodan alussa Venäjän öljyntuotanto laski, sillä suuret länsimaiset ostajat kieltäytyivät ostamasta venäläistä öljyä. Nyt Venäjä on alkanut taas lisätä öljyntuotantoa, kun uusia ostajia on ilmaantunut muun muassa Aasiasta.

Kaasumarkkinoilla Venäjän suurin asiakas taas on Eurooppa. Venäjä on vähentänyt ja katkaissut kaasutoimituksia Eurooppaan, mutta kaasun hinnan jyrkkä nousu kompensoi toimitusten pienenemistä.

”Kaasun vientimäärä Eurooppaan on supistunut noin 35 prosenttia, mutta kaasun hinta on kuitenkin kasvanut enemmän kuin sen 35 prosenttia, eli tällä hetkellä kaasun hinta kompensoi vielä määrän supistumista”, Solanko sanoo.

Reutersin mukaan Venäjän talousministeriön asiakirjat viittaavat siihen, että sodan ja pakotteiden aiheuttama välitön vaikutus talouteen on ollut miedompi kun ennakoitiin. Toisaalta pakotteiden vaikutukset näkyvät kunnolla vasta ajan kanssa.

”Pakotteet vaikuttavat hitaasti. Niiden täytyisi kaikkien olla voimassa, ennen kuin niiden vaikutuksesta voidaan mitään sanoa”, Solanko sanoo.

Venäjän bruttokansantuote supistui vuoden toisella neljänneksellä 4 prosenttia edellisvuodesta. Vielä tammi–maaliskuussa kansantuote kasvoi 3,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Talouskasvun ennakoitiin kyykkäävän huomattavasti rajummin, sillä vielä maaliskuussa Bloombergin haastattelemat ekonomistit ennustivat Venäjän talouden supistuvan huhti-kesäkuussa 10 prosenttia.

Sama pätee koko vuoden talousennusteeseen. Venäjän talousministeriö itse arvioi aiemmin, että Venäjän talous supistuisi tänä vuonna 12 prosenttia. Nyt se arvioi bruttokansantuotteen supistuvan tänä vuonna 4,2 prosenttia.

Solangon mielestä on kuitenkin väärin sanoa, että pakotteet osuvat enemmän EU-maihin kuin Venäjään. Venäjän talouden odotetaan supistuvan tänä vuonna noin 4–6 prosenttia ja seuraavana vuonna vielä noin neljä prosenttia. EU:ssa talous taas kasvaa tämän vuoden ja saattaa jäädä lähelle nollaa ensi vuonna.

”En ole nähnyt minkäänlaista perustetta väitteelle, että pakotteiden kustannus olisi Venäjälle pienempi kuin EU-maille. Venäjä on aivan itse aiheutetussa taloustaantumassa, ja tulee olemaan siellä vielä pitkään.”