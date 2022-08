Osakekurssit nousevat juuri nyt jyrkästi – osa asiantuntijoista sanoo, että edessä on pian nopea rysähdys

Kesän aikana reippaasti aallonpohjasta nousseet pörssikurssit saattavat kertoa markkinoiden keulimisesta. Yhdysvaltain keskuspankki ei ole antanut merkkejä rahapolitiikkansa löysäämisestä, kirjoittaa The Wall Street Journal.

Yhdysvaltain keskuspankki on ilmoittanut, että se aikoo jatkaa korkojen nostamista, mutta Wall Streetin pörssihait eivät usko keskuspankin olevan tosissaan. Se tietää ongelmia, kirjoittaa talouslehti The Wall Street Journal.

Keväällä Yhdysvaltain pörssin osakkeiden hinnat putosivat reippaasti. Erityisesti kärsivät teknologiaosakkeet.

Kesäkuun puolestavälistä eteenpäin Wall Streetillä on eletty vahvoissa nousutunnelmissa. Suurimpia yrityksiä mittaava laaja S&P 500 -indeksi on parissa kuukaudessa noussut 17 prosenttia. Teknologiapainotteinen Nasdaq puolestaan on noussut lähes 22 prosenttia.

Kurssien ponnahtaminen takaisin aallonpohjasta kielii siitä, että sijoittajat uskovat inflaation pahimman käyrän taittuneen ja että keskuspankki alkaa laskea korkoja jo ensi vuonna.

Keskuspankki kiistää nämä tulkinnat, vaikka inflaatio onkin hidastunut kovimmasta laukastaan.

Minneapolisin alueellisen keskuspankin johtaja Neel Kashkari sanoo, että ei ole realistista odottaa, että keskuspankki laskee korkotasoa seuraavan kuuden tai yhdeksän kuukauden aikana.

On todennäköisempää, että keskuspankki nostaa korkoja tietylle tasolle, jolla pysytään, kunnes inflaatio näyttää olevan matkalla takaisin kahden prosentin pintaan, Kashkari sanoo.

Mikäli keskuspankki pysyy tässä linjassaan, tietää se markkinoille ja siellä operoiville sijoittajille ja rahastoille katkeraa kalkkia. Parin viime kuukauden pörssinousut purkautuisivat takaisin laskuun.

”Meidän mielestämme markkina keulii asioiden edelle”, sanoo Wei Li, Blackrock-varainhoitoyhtiön sijoitusstrategi.

Keskuspankki pyrkii vähentämään rahan virtaa yhteiskunnassa koronnostoilla. Ideana on hillitä kulutusta. Kulutuksen vähentyminen taltuttaisi puolestaan inflaatiota. Osakkeiden ja velkakirjojen hintojen nousu sotii tätä pyrkimystä vastaan.

Kuinka keskuspankki ja markkinat sitten ajautuivat toisistaan erilleen?

Vuosikymmenien ajan markkinat ovat luottaneet siihen, että kun markkinat laskevat, keskuspankki tulee apuun laskemalla korkotasoa, ostamalla velkakirjoja ja muuten kasvattamalla likviditeettiä finanssijärjestelmässä.

Tämä oli erityisesti Alan Greenspanin tapa toimia, kun hän johti keskuspankkia vuosina 1987–2006. Noihin vuosiin mahtui monta kriisiä, kuten musta maanantai ja IT-kuplan puhkeaminen.

Tänä vuonna keskuspankki on vetänyt tiukkaa linjaa ja nostanut korkotasoa hillitäkseen inflaatiota, joka on noussut korkeimmilleen viiteenkymmeneen vuoteen.

Keskuspankki ei ole osoittanut merkkejä siitä, että se pelastaisi markkinat entiseen malliin, mutta silti sijoittajat näyttävät uskovan keskuspankin rientävän hätiin.

Kesäkuussa keskuspankki päätti nostaa ohjauskorkoa 0,75 prosenttiyksiköllä, minkä olisi pitänyt rauhoittaa markkinoita. Tiedotustilaisuudessa keskuspankin puheenjohtaja Jerome Powell sanoi, että nosto oli ”epätavallisen suuri”.

Laaja S&P 500 -indeksi nousi sen jälkeen 1,5 prosenttia.

Markkinat ovat tulkinneet Powellin puheita tarkalla korvalla, ja pienetkin kommentit sen puolesta, että keskuspankin toimet purevat inflaatioon, ovat saaneet kurssit nousuun.

Jotkut analyytikot Wall Streetillä arvioivat, että nyt nähdyt kurssinousut sulavat vielä pois tämän vuoden aikana. Analyytikoiden mukaan inflaatio tuskin laskee niin nopeasti kuin markkinat odottavat, eli keskuspankiltakin on turha odottaa nopeita koronlaskuja.

Hankaluuksia sekä keskuspankille että markkinatoimijoille tulee siitä, että talouden tulevaisuutta on tässä tilanteessa hyvin vaikea ennustaa.

”Ymmärrämme nyt paremmin, kuinka vähän ymmärrämme inflaatiota”, Powell sanoi kesäkuussa Euroopan keskuspankin järjestämässä konferenssissa.

Talousasiantuntijat analysoivat nyt keskuspankin toimia eri näkökulmista. Joidenkin mielestä keskuspankki vetää nyt ylitiukkaa linjaa, koska se hidasteli aluksi ylikuumentuneen markkinan suitsimisessa. Toiset taas uskovat, että keskuspankki ei julkisesti kerro, kuinka korkeita koronnostoja se todellisuudessa arvioi tarpeellisiksi.

Sijoittajien arvailut keskuspankin toimista ovat juuri sitä, miltä ne näyttävät: riskibisnestä.

Joka tapauksessa, mikäli keskuspankki pitää kiinni tiukasta linjastaan, tietää se Wall Streetille uutta laskusuuntaista kautta.

Markkinoiden kannalta mielenkiintoista on, että kahden vuoden valtionlainan tuotto-odotus on kasvanut huomattavasti kymmenen vuoden lainan tuotto-odotusta suuremmaksi. Korkoero on nyt suurimmillaan syksyn 2000 jälkeen.

Normaalisti velkakirjamarkkinat toimivat päinvastoin: terveillä markkinoilla tuotot ovat korkeammat lainoilla, joiden erääntymisaika on pidempi.

Ilmiötä kutsutaan kääntyneeksi tai laskevaksi korkokäyräksi.

”Kääntyvä korkokäyrä on perinteisesti ollut paras taantuman ennustaja historiassa, enkä usko että se pettää tälläkään kertaa”, sanoi S-pankin päästrategi Lippo Suominen HS:lle keskiviikkona.