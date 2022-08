Varman toimitusjohtaja Risto Murto jätti haikeat jäähyväiset nousukaudelle. Työeläkejohtajien mielestä sijoitustulos olisi voinut olla maailman tapahtumien valossa huonompikin.

Suomen kolmen suurimman eläkevakuuttajan hoitamien työeläkevarojen määrä aleni yli kymmenellä miljardilla eurolla alkuvuonna. Asia kävi ilmi, kun työeläkelaitos Keva ja työeläkeyhtiö Varma julkistivat tammi–kesäkuun tuloksensa perjantaina.

Työeläkeyhtiö Ilmarinen kertoi jo tiistaina, että yhtiön hoitamat eläkevarat vähenivät 3,8 miljardia euroa vuoden alkupuoliskolla. Ilmarisen sijoitustuotto oli 6,2 prosenttia pakkasella.

Pudotukseen oli kokonaisuudessaan varaa, sillä työeläkesäästöjen määrää kasvoi yli 30 miljardia euroa vuonna 2021. Suomessa oli eläkevarallisuutta vuodenvaihteessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Suomen suurimman työeläkevakuuttajan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-kesäkuussa kuusi prosenttia negatiivinen. Keva vastaa kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tämä tarkoittaa, että Kevan hoitamien eläkesäästöjen määrä aleni 4,3 miljardia euroa puolessa vuodessa. Esimerkiksi pörssiosakkeiden salkun arvo aleni kesäkuun loppuu mennessä noin kolmetoista prosenttia.

Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander arvioi sijoitusten arvon laskun jääneen maltilliseksi.

”Sota Ukrainassa ja inflaation nopea kiihtyminen saivat alkuvuonna aikaan osakekurssien jyrkän laskun, joka olisi voinut johtaa toteutunutta heikompaankin tulokseen”, Kiander sanoo Kevan tiedotteessa.

Suomen kolmanneksi suurimman työeläkevakuuttajan Varman hankkima tuotto eläkevaroille oli niin ikään pakkasella, mutta selvästi vähemmän kuin Kevalla ja Ilmarisella.

Varman saama tuotto työeläkesijoituksille oli puolessa vuodessa 4,3 prosenttia negatiivinen. Yhtiön hoitaman eläkevarallisuuden määrä aleni yli kaksi miljardia euroa.

Kun Varmalla oli vuoden vaihteessa hoidettavaan eläkevaroja 59 miljardia euroa, niin kesäkuun lopulla varallisuutta oli 56,7 miljardia euroa. Eroa on 2,3 miljardia euroa.

Varman toimitusjohtaja Risto Murto piti tulosta parempana kuin kevään tapahtumien perusteella olisi voinut odottaa.

”Tapahtumiin nähden tuotto oli torjuntavoitto. Syviin yhteiskunnallisiin kriiseihin nähden Varman miinusmerkki olisi voinut olla suurempikin”, Murto muotoili Kevan Jaakko Kianderin tapaan.

Varman sijoitustulos oli parempi kuin Kevalla ja Ilmarisella.

”Tänäkin vuonna vanha neuvo sijoitusten hajauttamisesta kannatti”, Murto sanoi.

Varman murheena aiemmin olleet absoluuttista tuottoa tavoittelevat hedge-rahastot tuottivat puolessa vuodessa peräti 4,5 prosenttia. Pörssiosakkeiden salkun arvo taas aleni peräti 17 prosenttia.

”Suomessa on on edelleen eläkevarallisuutta historiallisen hyvin kriiseistä huolimatta. Jonkin verran tulimme alas, mutta Varman hoitaman eläkevarallisuuden määrä on yhä hyvällä tasolla”, Murto muotoili perjantaina.

Talouden kehityksestä Murto sanoi, että ”olemme todennäköisesti nousukauden viimeisillä hetkillä”.

”Meillä on ollut kevät klassista nousukautta ja nyt olemme menossa hiljaisemman kasvun periodille. Todennäköisesti eurooppalainen kasvu hyytyy parasta aikaa. Nousukaudelle sanotaan juuri nyt haikeasti näkemiin”, Murto sanoi tulosjulkistustilaisuudessa.

Hänen mukaansa hyytyminen näkyy nyt esimerkiksi rakentamisessa.

Tulevaisuutta dominoi inflaationäkymä, mikä on näkynyt varsinkin ruuan hinnassa, Murto sanoi.

”Isoa asia on se, että miten inflaatio tarttuu palveluihin ja palkkoihin. Nyt tilanne on vielä hallinnassa, mutta tänä syksynä nähdään, mille polulle mennään”, hän sanoi.

Tuleva syksy tulee olemaan ”outo”.

”Tulee 8–10 prosentin inflaatio ja nollakasvu. Tällaista kombinaatiota ei ole koskaan nähty”, Murto ennusti.

Kevan sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan osakekurssien laskun lisäksi sijoitussalkkua koetteli korkojen nousu, joka vei vanhat korkosijoitukset miinukselle.

”Kesäkuun lopun jälkeen osakemarkkinat ovat puolestaan kohentuneet merkittävästi. Tästä huolimatta näkymät loppuvuodelle ovat kuitenkin varsin huolestuttavat”, Huotari tunnelmoi Kevan tiedotteessa.