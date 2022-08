Kiinalais-kanadalainen miljardööri Xiao Jianhua tuomittiin 13 vuodeksi vankilaan.

Kiina on pyrkinyt presidentti Xi Jinpingin johdolla kaventamaan suuryritysten ja niiden johtajien valtaa Kiinassa.

Kiinalais-kanadalainen miljardööri Xiao Jianhua on tuomittu 13 vuodeksi vankilaan. Uutistoimisto Reutersin mukaan Shanghain tuomioistuin tuomitsi lisäksi Xiaon Tomorrow-yhtiön maksamaan noin kahdeksan miljardin dollarin sakot.

Xiao itse tuomittiin lähes miljoonan euron sakkoihin.

Xiaota ja hänen Tomorrow-yhtiötään syytettiin muun muassa julkisten varojen laittomasta käyttöönotosta, hänelle uskottujen varojen väärinkäytöstä ja lahjusten laittomasta käytöstä.

Tuomioistuimen mukaan Xiao ja hänen yhtiönsä antoivat osakkeita, kiinteistöjä, käteistä ja muuta omaisuutta viranomaisille vuosina 2001–2021. Toiminnan tarkoituksena oli oikeuden mukaan ”taloudellisen valvonnan välttäminen” ja ”laittomien etujen löytäminen”. Myönnettyjen etuuksien arvo oli oikeuden mukaan lähes 100 miljoonaa euroa.

Tuomioistuimen mukaan Xiao ja hänen Tomorrow-yhtiönsä ovat vakavasti loukanneet Kiinan taloudellista turvallisuutta.

Xiaon tuomio on viimeisin osoitus Kiinan johdon koventuneista toimista yritysjohtajia kohtaan. Kiina on pyrkinyt presidentti Xi Jinpingin johdolla kaventamaan suuryritysten ja niiden johtajien valtaa Kiinassa. Xiao on tuntenut politiikan vaikutukset kirjaimellisesti nahoissaan.

Xiao kuului aikanaan Kiinan rikkaimpien ihmisten joukkoon. Hänet kaapattiin uudenvuodenaattona 2016 Four Seasons -luksushotellista.

Kiinassa syntyneellä Xiaolla oli aiemmin vahvat siteet Kiinaa hallitsevaan kommunistiseen puolueeseen. Häntä ei ole nähty julkisuudessa vuoden 2017 jälkeen.

Vuonna 2020 kiinalaisviranomaiset takavarikoivat yhdeksän satojen miljardien arvoista yritystä, joilla on yhteyksiä Tomorrow Groupiin. Tomorrow Group on -holdingyhtiö, jonka varaan Xiaon omaisuus rakentuu.

Yhtiö oli keskeinen omistaja Kiinan valtiolle keskeisillä toimialoilla, kuten pankeissa- ja vakuutusyhtiöissä, kivihiili-, sementti-, kiinteistö- ja mineraaliyhtiöissä.

New York Timesin mukaan Xiaon omaisuus oli suurimmillaan 5,8 miljardin dollaria. Parhaimmillaan hän toimi omistajana yli 30 kiinalaisessa finanssiyhtiössä.

Hän rakensi omaisuutensa pääosin luomalla yhteyksiä Kiinan eliittiin. Hän avusti muun muassa erilaisten peiteyhtiöiden avulla kiinalaisviranomaisia piilottamaan omistuksiaan pörssiyhtiöissä. Xiao on avustanut muun muassa Kiinan presidentti Xin siskoa tämän liiketoimissa.