Saksan liittokansleri Olaf Scholzia epäillään veropetoksesta kärähtäneen pankin auttamisesta. Scholz kiistää väitteet.

Saksan liittokansleri Olaf Scholzin asema on tukala. Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostaa saksalaisten energiaa kohisten eikä maalla välttämättä riitä maakaasua pitämään koteja lämpimänä talvella.

Kaiken tämän keskellä Scholz on joutunut jälleen vanhan multimiljardiluokan veropetosjutun takia tikunnokkaan.

Kyse on niin kutsutusta eurooppalaisesta CumEx-skandaalista, jonka joukko mediataloja paljasti vuonna 2017. Porsaanreikien avulla sijoittajat, pankkiirit, välittäjät ja rahastot muun muassa huijasivat hallituksia maksamaan niille veronpalautuksia veroista, joita ei koskaan maksettu.

Suurimmaksi uhriksi joutui Saksan valtio, jolta huijattiin noin 30 miljardia euroa laittoman verosuunnittelun avulla.

Tapaus on noussut Saksassa poliittiseksi skandaaliksi.

Eräs osapuolista tapauksessa on hampurilainen Warburg-pankki. Pankin kautta tehtyjen osakekauppojen ja niihin liittyvän laittoman verosuunnittelun avulla keploteltiin vuosien 2007 ja 2011 välillä Saksan valtiolta jopa 300 miljoonaa euroa.

Vuosi sitten kesäkuussa Warburgin entinen johtaja tuomittiin viideksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan verovälttelystä. Hän on ensimmäinen pankkiiri, joka on tuomittu Cumex-skandaalin yhteydessä.

Skandaali on valtava. Se koskettaa noin 100 pankkia neljässä maanosassa. Tapauksessa on ainakin 1000 epäiltyä.

Hiljattain Hampurin sotkuja selvitelleet syyttäjät löysivät kotietsinnän yhteydessä yli 200 000 euroa käteistä sosiaalidemokraattisen puolueen paikallispoliitikon Johannes Kahrsin tallelokerosta.

Rahojen epäillään olevan palkkio siitä, että Kahrs pyrki suojelemaan pankkia. Kahrs ei ole itse suostunut kommentoimaan rahojen alkuperää.

Samaa puoluetta edustava Scholz toimi Hampurin pormestarina vuosina 2011–2018. Vuonna 2016 hän tapasi Kahrsin pyynnöstä Warburg-pankin omistajien kanssa, vaikka monet pankin johtajista olivat jo tutkinnan alla.

Pankki oli ottanut vastaan 47 miljoonaa euroa laittomia veronpalautuksia, ja yritti päästä tilanteesta ulos niin, ettei sen tarvitsisi maksaa näitä aiheettomasti saatuja rahoja takaisin.

Pian tapaamisen jälkeen Hampurin kaupungin veroviranomaiset vetivätkin rahojen palautuspyynnön takaisin. Perusteena oli, että tapaus oli vanhentunut.

Myöhemmin saksalainen tuomioistuin pyörsi tuon päätöksen ja pankki on sittemmin maksanut nuo 47 miljoonaa euroa takaisin kaupungille.

Scholz ei omien sanojensa mukaan ole tehnyt mitään väärää. Scholz ei myöskään omien sanojensa mukaan muista yksityiskohtia tapaamisistaan Warburgin johtajien kanssa.

”Tämä on ollut tapetilla nyt kaksi ja puoli vuotta. Lukemattomia asiakirjoja on tutkittu, lukemattomia ihmisiä kuultu. Tulos on aina sama: poliittista vaikuttamista ei ole tapahtunut”, Scholz vastasi hiljattain toimittajille.

Scholzin mukaan hän ei myöskään tiennyt Kahrsin rahoista mitään.

Scholz todistaa perjantaina Hampurin osavaltion parlamentille roolistaan Hampurin pormestarina. Scholz vakuuttaa, että hän ei ole sekaantunut mihinkään laittomuuksiin.

Oikaisu 19.8. kello 14.05: Uutisessa kirjoitettiin, että Scholz todistaa perjantaina oikeudessa. Todellisuudessa hän puhuu perjantaina Hampurin osavaltion parlamentaarikoille. Oikaisu 14.44: Jutun otsikossa ja ingressissä käytettiin aiemmin termiä epäily, Scholzia ei epäillä rikoksesta asiaan liittyen.