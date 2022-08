Eurooppaa koetteleva kuivuus saattaa olla pahinta 500 vuoteen. Kuiva ja kuuma kesä uhkaavat myös energiantuotantoa ja -saatavuutta useissa maissa.

Rein on Saksan pisin joki ja tärkein sisävesireitti. Joen vedenpinta on poikkeuksellisen alhaalla.

Piinaavan kuuma ja kuiva kesä uhkaa pahentaa monia Euroopan maita uhkaavaa energiakriisiä.

Eurooppaa koetteleva kuivuus saattaa olla pahinta 500 vuoteen. Samalla Eurooppa on luisumassa lähihistoriansa rajuimpaan energiakriisiin venäläisten energiavirtojen tyrehdyttyä sekä EU:n asettamien pakotteiden että Venäjän vastatoimien seurauksena.

Energianhinnat ovat olleet ennätyslukemissa, kun helleaallot ovat lisänneet kysyntää ja Venäjän kaasutoimitukset ovat vähentyneet.

Kuiva kesä on vaikeuttanut esimerkiksi vesivoiman tuotantoa Norjassa. The New York Timesin mukaan Norjassa vesivarastot ovat painuneet alimmilleen 25 vuoteen.

Jokien ja järvien vedenkorkeus on ollut matalalla vähälumisen talven ja poikkeuksellisen kuivan kevään jälkeen, mutta kuiva kesä on pahentanut ongelmia.

Tässä kuussa Norjan vesialtaat ovat olleet vain 60-prosenttisesti täynnä, mikä on noin kymmenen prosenttia vähemmän kuin kahden edellisen vuosikymmenen keskiarvo.

Osa vesivoiman tuottajista on leikannut tuotantoaan säästääkseen vettä tulevaa talvea varten. Jo aiemmin tänä vuonna oslolaisia on kehotettu ottamaan lyhyempiä suihkuja ja välttämään nurmikon kastelua.

Samalla sähkön hinta on noussut Norjassa ennätystasolle. Suurin osa maan sähköstä tuotetaan vesivoimalla. Lisäksi Norja on yksi Euroopan suurimpia sähkönviejiä. Norja ilmoitti jo aiemmin tässä kuussa varautuvansa rajoittamaan sähkön vientiä Eurooppaan, jotta se voi välttyä mahdolliselta energiapulalta kotimaassa.

Ankara kuivuus aiheuttaa vaikeuksia myös Saksan energiantuotannolle.

Kuivuuden vuoksi laskeva Rein-joen vedenkorkeus uhkaa muun muassa hiilivoimaloiden toimintaa.

Esimerkiksi Fortumin saksalainen tytäryhtiö Uniper on ilmoittanut, että sen on vähennettävä kahden Rein-joen varrella olevan hiilivoimalaitoksensa tuotantoa, koska jokea pitkin ei pystytä kuljettamaan tarpeeksi hiiltä.

Lue lisää: ”Se hullu iivana teidän rajallanne, hänelle pitäisi olla melkeinpä kiitollinen” – Saksan tärkein joki Rein on henkitoreissaan, mutta yksi syy siihen on vihdoin muuttumassa

Saksan energiapolitiikka on nojannut vahvasti venäläiseen maakaasuun. Venäjä on kuitenkin vähentänyt Saksalle tärkeitä maakaasuvirtoja jo useaan kertaan kuluvan kesän aikana. Maa on hätätoimenpiteenä käynnistänyt uudelleen hiilivoimaloitaan energiansaannin turvaamiseksi, mutta saattaa nyt joutua ojasta allikkoon.

Myös Ranskassa energiantuotanto on kuuman kesän takia pahoissa vaikeuksissa.

Osa maan ydinvoimaloista on joutunut The New York Timesin mukaan keskeyttämään väliaikaisesti toimintansa koska voimaloiden jäähdytysvettä ei ole voitu laskea jo valmiiksi lämpimiin jokiin. Kuuma kesä on nostanut jokien veden lämpötilaa ja tiukat luonnonsuojelusäädökset ovat estäneet vielä lämpimämmän jäähdytysveden laskemisen vesistöihin.

Monet maan ydinvoimaloista ovat olleet jo valmiiksi poissa käytöstä huoltotöiden takia.

Aiemmin tässä kuussa Ranskan ydinvoimantuotantoa sääntelevä viranomainen myönsi viidelle ydinvoimalalle väliaikaisen poikkeusluvan laskea jäähdytysvettä jokiin tuotannon jatkamiseksi, vaikka se voisi rikkoa ympäristönormeja.