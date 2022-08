Felixstowen sataman työntekijät menivät sunnuntaina runsaan viikon lakkoon, ja jakeluketjut kärsivät. Ruoka ei Britanniasta lopu, mutta muusta tavarasta voi tulla hetken aikaa pula.

Lontoo

Britannian tärkeimmän konttisataman eli Felixstowen työntekijät aloittivat sunnuntaina kahdeksanpäiväisen lakkonsa.

Lakosta kärsii niin tuonti kuin vientikin. Äärimmilleen aikataulutetut jakeluketjut eivät siedä keskeytyksiä.

Ruoka ei Britanniasta ole loppumassa, mutta muista tuotteista voi tulla hetkellisesti pulaa. Konttien purun keskeytyminen iskee brittimedian mukaan muun muassa muun muassa elektroniikka-, huonekalu- ja vaatetuontiin.

Felixstowen sataman konttivuoria lokakuussa 2021.

Työtaistelun syy on raha eli sataman työntekijöiden tyytymättömyys luvattuihin palkankorotuksiin.

Inflaatio nousi Britanniassa heinäkuussa jo yli kymmenen prosentin.

Satamatyöntekijöille luvatut seitsemän prosentin korotukset sekä lähes 600 euron kertabonukset eivät riitä korvaamaan inflaation tuomaa painetta. Reaalipalkka laskee.

”Häpeä, Felixstowen satama. Miljoonia pankissa, ja silti leikkaatte työntekijöiltä. Tämä ei vetele, sanoo Unite”, twiittasi sunnuntaina ammattiyhdistysliike Unite.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan lakkoon osallistuu noin 1 900 Uniten jäsentä. Yhteensä Felixstowen satamassa työskentelee yli 2 500 henkilöä.

Sharon Graham puhui kesäkuussa Lontoossa.

Uniten johdossa vuosi sitten aloittanut Sharon Graham on ottanut kovan linjan sitä vastaan, että yritykset voisivat maksattaa pandemian ja muiden ongelmien tuomat lisäkustannukset työntekijöillä.

”Pitää muistaa, että Felixstowen satama on erittäin voitollinen. Yhdessä omistajayhtiönsä CK Hutchinsonin kanssa sen täytyy antaa työntekijöille kunnon palkankorotus”, Graham vaati sunnuntaina.

Unite on Britannian toiseksi suurin palkansaajajärjestö. Sillä on lähes 1,3 miljoonaa jäsentä, joista yli 70 prosenttia on miehiä. Graham on ensimmäinen nainen Uniten johdossa.

Työväenpuoluetta perinteisesti tukevan Daily Mirror -tabloidin mukaan Graham on ollut tehtävässään menestyksekäs: Unite on voittanut Grahamin johdolla käydyistä työtaistelusta peräti 80 prosenttia.

Kyltit Waterloo East Station -rautatieasemalla Lontoossa kertoivat lauantaina liikennealan lakosta.

Satamatyöntekijöiden lakon lisäksi Britanniaa ovat ravistelleet viime aikoina monet muutkin liikennealan työtaistelut. Lakossa ovat olleet muun muassa juna- ja bussiyhtiöiden sekä Lontoon maanalaisen työntekijöitä.

Yleisin syy on palkkataso, joka ei pysy inflaation vauhdissa. Lakkoja on odotettavissa lisää, kun elinkustannukset jatkavat nousuaan. Yksin energialaskuja uhkaa kaksinkertaistuminen.

Jakeluketjujen toimivuutta on rasittanut aiemmin myös pandemia sekä Britannian EU-ero eli brexit, joka on lisännyt ulkomaankaupan byrokratiaa.

Lisämausteen Felixstowen sataman lakkoon tuo se, että sataman omistaa – tytäryhtiöittensä kautta – Hongkongin pörssiin listattu monialayhtiö CK Hutchison.

Ay-liikkeen mukaan yhtiö jakaa anteliaita osinkoja samalla kun tinkii työntekijöiden palkkatasosta.

Felixstowen sataman kautta kulkee vuosittain noin neljä miljoonaa konttia ja 3 000 laivaa. Satama hoitaa lähes puolet kaikesta Britanniaan tulevasta konttiliikenteestä.

BBC:n mukaan Felixstowen satamatyöntekijän keskimääräinen vuosipalkka on 43 000 puntaa eli hieman yli 50 000 euroa.

Keskimääräinen vuosipalkka Britanniassa on noin 30 000 puntaa, jos pohjana käyttää Britannian tilastokeskuksen laskemaan keskimääristä viikkopalkkaa. Mediaanivuosipalkka on tätä alempi.