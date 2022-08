Tuoreen kalan kallistuminen alkaa vaikuttaa selvästi jo sen myyntilukuihin. Toisissa elintarvikeryhmissä myyntimäärät eivät taas ole juurikaan muuttuneet, vaikka hinnat ovatkin nousseet.

Ruoan hinnan voimakas nousu näkyy jo suomalaisten kulutuksessa. Päivittäistavarakaupan selvityksen mukaan kuluttajat reagoivat hintojen nousuun ostamalla vähemmän ja edullisempaa. Eniten ovat vähentyneet lihan ja kalan myyntimäärät.

Myyntimäärien vähentymiseen vaikuttaa myös se, että pandemian väistymisen myötä ihmiset ovat alkaneet jälleen syömään enemmän ravintoloissa ja ruokaloissa.

Kauppojen omien tuotemerkkien, kuten Rainbow’n ja Pirkan, menekit ovat myös kasvaneet. Esimerkiksi S-ryhmän omien tuotemerkkien myynti kasvoi alkukesällä 15 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen.

Kulutustottumusten muutos näkyy selvästi myös Suomen suurimman ruokakaupan S-ryhmän myynnissä. S-ryhmän markkinaosuus oli viime vuonna 46,1 prosenttia Suomen päivittäistavaramyynnistä.

S-ryhmä teetti kesäkuussa 3 000 asiakasomistajalle kyselyn ruoan hinnasta kartoittaakseen muutoksia ostokäyttäytymisessä.

Lähes kaikki suomalaiset ovat huomanneet ruoan hinnan nousseen. Joka neljäs kyselyyn vastannut näkee oman taloudellisen tilanteensa heikkenevän lähitulevaisuudessa.

Yli puolet, eli 54 prosenttia kertoo jo nyt joutuvansa miettimään ruoan hintaa jonkin verran, osa tarkastikin. Se on johtanut myös muutoksiin ostoskorissa.

”Lohen kulutuskysyntä on tästä hyvä esimerkki: kun hinnat nousivat 30–40 prosenttia, lohessa nähtiin kolmanneksen myyntilasku”, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Samuli Päällysaho kertoo. ”Siirtymä tapahtui kotimaisen järvikalan suuntaan.”

HS tiedusteli S-ryhmältä kahdentoista tuotteen myyntimäärän kehitystä. HS tiedusteli lukuja myös Keskolta, mutta kaupat antoivat niin erilaisiin parametreihin perustuvat luvut, ettei niitä voinut mitenkään verrata keskenään.

S-ryhmän luvut vertailevat vuoden 2021 tammi-heinäkuun myyntilukuja vuoden 2022 tammi-heinäkuun myyntilukuihin.

Ainoastaan rasiamargariinien myynti pysyi S-ryhmässä samalla tasolla kuin vuosi sitten samalla ajanjaksolla.

Kaikissa muissa HS:n tiedustelemissa tuoteryhmissä havaittiin myynnin laskua. Kokonaisuudessaan myynti tippui kolme prosenttia tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana verrattuna viime vuoden samaan ajanjaksoon.

Erityisesti tuoreen kalan myynti on vähentynyt. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan kalan myynti laski 52 prosenttia tämän vuoden alkupuoliskolla viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Euromäärissä myynnin arvo laski kuusi prosenttia, sillä kalan hinta on noussut niin paljon.

S-ryhmällä tuoretta kalaa myytiin tämän vuoden alkupuoliskolla 26 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kesäkuussa tuoreen kalan myynti supistui jopa 34 prosenttia verrattuna edellisen vuoden kesäkuuhun.

Suurin osa S-ryhmän myymästä tuoreesta kalasta on joko Norjan lohta tai kirjolohta.

Kahvikin on kallistunut hurjasti, ja sen kysyntä on vaihdellut S-ryhmällä kuukaudesta toiseen. Heilahtelut tasoittavat toisiaan, ja keskimäärin kahvin myynti on painunut vain kolme prosenttia.

Maaliskuussa nähtiin kahvin myynnissä kunnon laskupiikki, kun kahvin myynti tipahti 27 prosenttia vuoden 2021 maaliskuuhun verrattuna. Huhtikuussa piikki kääntyi toiseen suuntaan, kun kahvin myynti kasvoi 44 prosenttia vuoden 2021 huhtikuuhun verrattuna. Heinäkuussa kahvia myytiin 16 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Kypsytetyt juustot ovat myös kallistuneet viime kuukausien aikana. Niiden myynti S-ryhmällä putosi kahdeksan prosenttia.

S-ryhmän mukaan juustoissa on havaittavissa siirtymää kalliimmista juustoista edullisempiin merkkeihin.

Valmisruoan, maitotalouden välipalatuotteiden sekä pastan, riisin ja nuudeleiden myynti on ollut lievässä kasvussa keskihinnan noususta huolimatta, Päällysaho kertoo.

”Tämä on kiinnostavaa, sillä vuosikymmenten kokemuksella voin sanoa, että taantumissa näkyy pasta. Taantumissa alkaa näkyä luontaisesti myös nuudelit ja riisit, kun kuluttaja hakee edullisempaa vaihtoehtoa, joka synnyttää kylläisyyden tunteen”, Päällysaho sanoo.

Päällysahon mukaan S-ryhmä pyrkii myös auttamaan kuluttajaa vaikeassa taloustilanteessa. S-kauppojen mobiilisovelluksen avulla kuluttaja voi esimerkiksi tehdä hintavertailua, joka voi auttaa säästämään rahaa.

Toinen tapa on kannustaa kuluttajia suunnittelemaan ruokaostoksia tarkemmin.

”Suunnitelmallisuuden avulla voi oikeasti säästää. Ei osteta enempää kuin oltiin suunniteltu ja jätetään vähemmän mahdollisuutta impulssiostoksille”, Päällysaho sanoo.

Naudanlihan hinta on noussut 21 prosenttia ja sianlihan 19 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Lihan hinnan nousuun vaikuttaa muun muassa lannoitteiden ja rehun hintojen nousu.

Tuoreen naudanlihan myynti S-ryhmällä on pudonnut 14 prosenttia ja sianlihan 13 prosenttia.

Sianlihan menekissä on ollut havaittavissa laskutrendiä jo pidempään. Lihankulutuksen painopiste on siirtynyt broilerin kulutukseen.

S-ryhmän tilastoissa jauhojen ja perunoiden kulutus on pudonnut muutaman prosentin verrattuna viime vuoden alkupuoliskoon, vaikka niidenkin hinnat ovat nousseet yli kolmanneksen.

Ruoan hinta on noussut rutkasti viimeisen vuoden aikana, mikä selittää osaltaan nousevia inflaatiolukuja. Ruoan hinnan kasvuun vaikuttavat muun muassa polttoaineiden hinnan nousu sekä lannoitteiden ja rehujen hinnan nousu.

Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat olivat Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 12,4 prosenttia vuoden takaista korkeammalla.

Kahvi on kallistunut viime vuoden heinäkuusta pyöristettynä 46 prosenttia ja kala 39 prosenttia.

Myös jauhojen, perunoiden ja munien hinta on noussut yli 30 prosenttia.

Kaikkien hyödykeryhmien tuotteet kallistuivat vuodentakaisesta. Kaikkein vähiten kallistuivat omenat, sillä niiden hinta nousi vain 0,26 prosenttia.