Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt varoittavat, että Norjan hallituksen aikeet voisivat käynnistää dominoefektin Euroopan sähkömarkkinoilla.

Norjan vesivoima on tärkeässä roolissa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, ja naapurimaat ovat huolestuneet Norjan hallituksen aikeista rajoittaa sähkön vientiä. Kuvassa Norjan suurin tekojärvi Blåsjø.

Norjan hallituksen aikeet rajoittaa sähkön vientiä ovat hermostuttaneet naapurimaat, jotka kamppailevat jo entuudestaan sähkön hinnan voimakkaan nousun kanssa. Vientirajoitukset voisivat sulkea halpaa vesivoimaa pois pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta ja nostaa edelleen sähkön hintaa.

Suomen, Ruotsin ja Tanskan kantaverkkoyhtiöt julkaisivat maanantaina yhteisen kannanoton, jossa ne kehottavat Norjan hallitusta perääntymään aikeissaan.

”Kehotamme Norjan hallitusta harkitsemaan tilannetta uudelleen ja luopumaan sähkön yhdysjohtojen aiotuista vientirajoituksista”, kannanotossa todetaan.

Norjan hallitus ilmoitti elokuun alkupuolella aikovansa vähentää sähkön siirtokapasiteettia naapurimaihin huoltovarmuuden nimissä. Vesialtaat Norjassa ovat poikkeuksellisen tyhjät, mikä on nostanut sähkön hintaa ja lisännyt vaatimuksia sähkön viennin rajoittamiseksi. Norjan energiaministeri Terje Aasland ehdotti, että sähkön vientiä rajoitettaisiin tilanteissa, joissa altaat ovat poikkeuksellisen tyhjät.

Lopullista päästöstä asiasta ei ole tehty.

Vientirajoitukset vaikuttaisivat välittömästi naapurimaihin, myös Suomeen. Pohjoismaat muodostavat yhteisen sähkömarkkinan, joilla Norjan vesivoimalla on keskeinen rooli. Normaalina vuonna puolet Pohjoismaiden sähköstä on vesivoimaa, joka on tuulivoiman ohella myös halvinta tuotantoa.

”Norja on aivan keskeinen sähkön tuottaja vesivoimallaan ja sillä on vahvat yhteydet Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan ja Britanniaan. Jos vientiä ryhdyttäisiin rajoittamaan, sähköä ei olisi tarjolla normaaliin tapaan ja se näkyisi hinnassa”, kantaverkkoyhtiö Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka sanoo.

Suomeen vaikutus heijastuisi välillisesti Ruotsin-siirtoyhteyden kautta.

Naapurimaiden kantaverkkoyhtiöiden mukaan Norjan hallitus ei ole ymmärtänyt rajat ylittävien sähkömarkkinoiden hyötyjä. Yhtiöt pelkäävät, että päätös voisi laittaa liikkeelle dominoefektin.

”Jos vientirajoitukset katsottaisiin sallituiksi eurooppalaisessa sähkömarkkinoita koskevassa lainsäädännössä, pelkäämme, että se voisi rohkaista muitakin maita harkitsemaan vastaavia rajoituksia ja aiheuttaa siten huomattavasti suurempia haittoja sekä Pohjoismaiden että Euroopan sähkömarkkinoille.”

”Huoli nousi siitä, että tässä on yli parikymmentä vuotta on rakennettu yhteiseurooppalaisia markkinoita, ja nyt ne ollaan valmiit heittämään roskiin heikolla hetkellä”, Sihvonen-Punkka sanoo.

Suomelle Norjan hallituksen aikeet ovat ikäviä siitäkin syystä, että keväällä sähkön tuonti Venäjältä loppui. Fingrid on varoittanut sähköpulan vaarasta ensi talvena etenkin, mikäli Olkiluoto 3:n käyttöönotto viivästyy. Silloin Suomi olisi entistä riippuvaisempi siitä, että sähköä on saatavissa Pohjoismaista.