Suomen sähköjärjestelmä on rakennettu sen varaan, että markkinat muihin Pohjoismaihin ovat auki. Siirtolais- ja koronakriisien jälkimainingeissa ei olisi yllätys, että yhteisistä säännöistä jälleen livetään.

Vesivoimalan työntekijä Sverre Eikeland kohdassa, jossa Skjerkevatnin varastoaltaan vesiraja on aiemmin ollut Åseralissa, Norjassa 17. elokuuta 2022.

Suomen sähköjärjestelmän tilanne tiistaina klo 13: tuotanto 6 963 megawattia, kulutus 9 121 megawattia, tuonti 2 468 megawattia, vienti 262 megawattia.

Suomi oli siis tiistainakin täysin riippuvainen siitä, että tuontiyhteydet Ruotsista ja Norjasta toimivat, vaikka nyt on kesä ja kulutus siksi vähäistä. Sähköjärjestelmän tilanne on ollut poikkeuksellisen heikko koko kesän, mikä johtuu ennen kaikkea Venäjän sähköntuonnin loppumisesta toukokuussa.

Yleensä sähköä on ollut kesällä tarjolla yllin kyllin ja hinta on ollut halpa.

Mutta normaalioloissakin Suomen sähköjärjestelmä on rakennettu sen varaan, että Pohjoismaiden väliset sähkömarkkinat toimivat.

Nyt tuo toiminta on vakavasti uhattuna, sillä Norjan hallitus suunnittelee sähkön viennin rajoittamista. Norja on huolissaan siitä, että vuoristossa sijaitsevat vesivoimaloiden varastoaltaat ovat vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen tyhjiä ja samaan aikaan sähköä viedään johdot kuumina ulos maasta.

Etenkin Etelä-Norjassa kuivuus on laskenut altaiden tason selvästi alle keskiarvon. Normaalisti varastoaltaiden täyttöaste on tähän aikaan vuodesta lähellä 80 prosenttia.

Syksyn sateet täyttävät niitä edelleen, kunnes talvella altaista juoksutetaan vettä voimaloiden turbiinien läpi koko Pohjois-Euroopan sähkötarpeisiin.

Nyt varastojen täyttöaste on 68 prosenttia, maan eteläosissa vielä matalampi. Paljon alempanakin, 59 prosentissa on tosin historiassa käyty.

Lue lisää: Pohjoismaat energiakiistassa: Norja rajoittamassa sähkön vientiä, näkyisi sähkön hinnassa Suomessakin

Suomen omankin sähkön tuotannon tilanne on ollut synkkä, koska Olkiluodon kolmosreaktorin koekäyttö on viivästynyt toistuvasti ja muissa ydinvoimaloissa on tehty vuoron perään vuosihuoltoja.

Samaan aikaan sää on ollut monina päivinä, kuten tiistaina tyyni, eli tuulivoimalat ovat tuottaneet sähköä hyvin vähän.

Talven kuukausina, jolloin kulutus nousee kovina pakkaspäivinä yli 15 000 megawatin, tilanne olisi katastrofaalinen, jos siirtoyhteydet eivät toimisi. Silloin Suomen omat voimalat eivät riitä millään, vaikka kaikki ydinvoimalat pyörisivät täysillä.

Pulan koittaessa Fingrid voi määrätä kiertäviä lyhytaikaisia sähkökatkoja koko maahan. Niistä selvittäisiin vähin vaurioin. Pitkään kestävä sähköpula haittaisi kuitenkin yhteiskunnan normaalia toimintaa huomattavasti.

Mutta mitä Norja oikeastaan aikoo? Sitä ei Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridissäkään tarkalleen tiedetä, vaan yksityiskohtia yhä odotellaan.

Pohjoismaiden pääministerien tapaamisessa viime viikolla Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre sanoi, että maan hallitus valmistelee mekanismia, jolla varmistetaan etteivät varastotasot laske liian matalalle. Se sisältäisi mahdollisuuden rajoittaa tarvittaessa kansainvälisiä siirtoyhteyksiä.

Norjassakin hallituksen suunnitelmaa on kritisoitu eli aikeet voivat jäädä vain aikeiksi.

Fingrid ja Ruotsin sekä Tanskan kantaverkkoyhtiöt paheksuivat silti norjalaisten suunnitelmia yhteisellä tiedonannolla maanantaina.

” Norja tarvitsee pohjoisten naapureidensa siirtoyhteyksiä.

Norjan huoli on ymmärrettävä. Esimerkiksi tiistaina klo 11 Norjasta virtasi sähköä Britanniaan ja osin Tanskan kautta Saksaan yhteensä lähes 3 000 megawatin teholla. Sen lisäksi Ruotsiin meni sähköä noin 1 100 megawatin teholla.

Keski-Euroopan ja Britannian kaasupula on nostanut sähkön hinnan niin korkealle, että Etelä-Norjan sähköntuottajilla on houkutus käyttää vesivoimaloita suurella teholla, vaikka varastot hupenevat.

Euroopan-vienti syö erityisesti Etelä-Norjan vesialtaita, joita kuivuuskin on pahiten koetellut. Se on myös nostanut sähkön hinnan Etelä-Norjassa pilviin samaan aikaan kun sähkö on maan pohjoisosissa lähes ilmaista.

Norjassa ja Ruotsissa on heikkojen siirtoyhteyksien takia useita hinta-alueita toisin kuin Suomessa, missä sähkön pörssihinta on sama koko maassa.

Pohjois- ja Keski-Norjassa sähköä on yleensä tarjolla paljon ja sitä virtaakin usein sieltä Ruotsiin ja Suomeen.

Vesivoimalan linjoja Åseralissa, eteläisessä Norjassa 17. elokuuta 2022.

Näiden pohjoisten maiden välisten siirtoyhteyksien rajoittaminen tai katkaiseminen ei helpottaisi Etelä-Norjan tilannetta mitenkään vaan päin vastoin.

Sekä Norjassa että Ruotsissa on pohjois-etelä-suuntaisia siirtoyhteyksiä liian vähän. Niinpä ajoittain sähköä siirtyy käytännössä Pohjois-Norjasta Etelä-Norjaan Ruotsin kautta ja joskus myös Suomen kautta Etelä-Ruotsiin.

Toisaalta Ruotsista ja Norjasta tuotua sähköä on viety koko kesän Suomen kautta Viroon ja siitä eteenpäin.

Norja siis tarvitsee itsekin pohjoisten naapuriensa siirtoyhteyksiä.

” On odotettavissa, että eurooppalainen solidaarisuus talven tullen murenee.

On myös toinen syy, miksi Norja ei välttämättä tarkoita toimilla pohjoismaisia siirtoyhteyksiä. Vaikka Pohjoismaat on linkitetty yhteisellä sähkömarkkinalla moniin Keski-Euroopan maihin, Pohjoismaiden välinen markkinakytkös on vielä vahvempi.

Ne muodostavat (Tanskan Jyllantia lukuun ottamatta) keskenään niin sanotun yhteiskäyttöalueen. Se tarkoittaa, että Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt huolehtivat päivittäisellä yhteistyöllä siitä, että sähköjärjestelmä toimii.

Järjestelmässä pitää olla esimerkiksi kantaverkon suurten voimajohtojen vaatima 50 hertsin taajuus. Sen ylläpitämiseksi tarvitaan käytännössä riittävä määrä tasaista ydinvoimaa.

Pohjoismaiden välisen siirtomarkkinan sorkkiminen voisi siis vaarantaa koko sähköjärjestelmän kestävyyden.

Todennäköisesti Norjan siirtoyhteyksien rajoittaminen koskisi siis ennen kaikkea yhteyksiä Keski-Eurooppaan. Fingrid ja muut verkkoyhtiöt varoittivat tiedotteessaan, että tällaisetkin toimet voivat johtaa ketjureaktioon.

Muutkin maat saattavat katkaista siirtoyhteyksiä, mikä vähitellen romuttaisi koko kansainvälisen sähkömarkkinan.

Norja on Euroopan suurimpia ellei suurin sähkön viejä. Sen rajoitustoimet tuntuisivat hinnoissa Euroopassa asti. Toisaalta esimerkiksi Saksan energiajärjestelmän vaje on talvella niin hälyttävä, ettei edes Norjan-tuonti tilannetta pelastaisi.

Joka tapauksessa voi hyvin olla, että muut maat seuraavat Norjan esimerkkiä. Niin vuoden 2015 maahanmuuttokriisi kuin koronapandemia osoittivat, että Euroopan sisärajat ovat vakaasti auki – kunnes maat toisin päättävät.

On odotettavissa, että eurooppalainen solidaarisuus vähitellen talven energiakriisin kärjistyessä jälleen murenee. Kunkin maan poliitikot ovat lopulta vastuussa omille äänestäjilleen. Siksi EU-säännöt joutuvat kriisin tullen joustamaan, sanoi laki mitä hyvänsä.