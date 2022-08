Ostopäälliköiden indeksin perusteella on mahdollista, että euroalueen talous supistuu kolmannella vuosineljänneksellä.

Saksan taloudelle tärkeä autoteollisuus on vaikeuksissa.

Euroalueen talouden heikkeneminen jatkui elokuussa.

Talouden kehittymistä verraten luotettavasti ennakoiva ostopäälliköiden indeksin ennakkotietojen perusteella on mahdollista, että talouskasvu supistuisi jo heinä–syyskuussa.

Tiistaina julkaistujen ennakkotietojen mukaan ostopäälliköiden indeksi oli elokuussa 49,2 pistettä, kun se heinäkuussa oli 49,9 pistettä. Elokuun lukema on heikoin 18 kuukauteen.

Euroopan suurimmassa kansantaloudessa Saksassa ostopäälliköiden indeksi oli elokuussa 47,6 pistettä ja talouskasvu seisahtui Euroopan unionin tilastokeskuksen eurostatin ennakkotietojen mukaan jo huhti–kesäkuussa.

Myös Euroopan toiseksi suurimmassa kansantaloudessa Ranskassa talouskasvu on hidastumassa, sillä ostopäälliköiden indeksi oli elokuussa 49,8 pistettä.

Jos indeksi on yli 50 pistettä, se ennakoi bruttokansantuotteen kasvavan. Jos se taas alle 50 pistettä, se enteilee bruttokansantuotteen supistumista. Bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa.

”Ostopäälliköiden indeksin uudet tiedot viittaavat siihen, että euroalueen talous supistuisi kolmannella vuosineljänneksellä [heinä–syyskuussa], sanoo indeksin tuottavan SP Globalin tutkimusjohtaja Andrew Harker tiedotteessa.

Hänen mukaansa elinkustannusten kallistuminen on johtanut siihen, että palveluiden kysynnän elpyminen on hidastunut elokuussa ja teollisuustuotanto on edelleen supistunut.

Palveluissa ostopäälliköiden indeksi oli elokuussa 50,2 pistettä ja teollisuustuotannossa 46,5 pistettä.

”Venäjä toimittaa vain rajoitetun määrän kaasua, nopea inflaatio repii syviä reikiä kotitalouksien kassaan, yritysten epävarmuus on massiivista ja euroalueen talouden näkymät ovat heikot. Euroalueen talous on taantuman partaalla”, arvioi saksalainen liikepankki Commerzbank tiistaina ostopäälliköiden indeksin julkistamisen jälkeen.

Euroalueen talouden heikkeneminen vaikuttaa väistämättä myös Suomeen, koska tavaraviennin arvosta 40 prosenttia kohdistuu muihin eurovaltioihin. Vielä keväällä Suomen talous kasvoi tukevasti.